VfL Bochum - RB Leipzig 1:0: Masovic! Big Point für Bochum - nächster Rückschlag für Rote Bullen

RB Leipzig ist nach dem Champions-League-Debakel bei Manchester City auch in der Bundesliga böse ausgerutscht. Beim abstiegsbedrohten VfL Bochum ging der Pokalsieger mit 0:1 erneut geschlagen vom Platz.

Dominik Szoboszlai schlug immer wieder wutentbrannt auf die Seitenwände der Box von RB Leipzig ein, sein Trainer Marco Rose debattierte noch lange nach Schlusspfiff mit dem Vierten Offiziellen - es half alles nichts: Der Pokalsieger musste nach dem Debakel in der Champions League bei Manchester City (0:7) durch das 0:1 (0:0) bei Abstiegskandidat VfL Bochum gleich den nächsten Nackenschlag hinnehmen.

Im Rennen um die Rückkehr in die Königsklasse könnten die Sachsen den verlorenen Punkten in der Endabrechnung noch nachtrauern. Bochum hingegen verschaffte sich nach zwei Heimniederlagen in Folge durch das Siegtor von Erhan Masovic (48.) und dank seines überragenden Schlussmanns Manuel Riemann ein wenig Luft.

"Das 0:7 hat keine Rolle gespielt, wir waren gut auf Bochum vorbereitet. Die Niederlage ist bitter, weil der Gegner nur einmal nach einem Einwurf vorne war und wir viele Chancen hatten", kommentierte RB-Keeper Janis Blaswich am Sky-Mikrofon die erste Pflichtspielpleite seines Teams gegen die Westfalen. Die Champions-League-Chancen seines Teams sieht Blaswich jedoch weiterhin als intakt an: "Die Liga ist noch nicht zu Ende."

Im Bochumer Lager hingegen herrschte naturgemäß Freude pur. "Die Punkte sind momentan wie jeder Punkt Gold für uns wert", meinte der Technische Direktor Marc Lettau und analysierte: "Wir haben leidenschaftlich gespielt, das war die Grundlage für alles, auch weil Manu Riemann eine sensationelle Leistung gezeigt hat."

RB Leipzig mit mehr Ballbesitz in Bochum

Die Leipziger hatten von Beginn an versucht, ihr Kombinationsspiel aufzuziehen, kamen zunächst aber mit Bochums Zweikampfhärte überhaupt nicht zurecht. Dem VfL gelang es dagegen kaum, seine schnellen Flügelspieler Takuma Asano und Christopher Antwi-Adjei ins Spiel zu bringen. So dauerte es bis zur 22. Minute, ehe Timo Werner der erste Torschuss gelang, der aber deutlich sein Ziel verfehlte.

Ein Freistoß von Szoboszlai weit über das Tor (33.) war der zweite, ebenso harmlose Abschluss der Gäste. Bochum verteidigte konzentriert, ließ wenig Raum und gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe. Leipzig versuchte es häufig über Marcel Halstenberg und Werner auf der linken Seite, aber ohne Erfolg. Für 66 Prozent Ballbesitz konnte sich der Pokalsieger zur Halbzeit nichts kaufen - keine echte Torchance stand bis dahin zu Buche.

Masovic erzielt für Bochum das Tor des Tages

Kurz nach Wiederbeginn kam es für den Favoriten noch schlimmer: Nach einer Kopfballverlängerung von Philipp Hofmann parierte Blaswich noch einen Asano-Kopfball, doch dann köpfte Masovic ein - es war das erste Bundesligator des VfL gegen RB im vierten Duell.

Leipzig reagierte mit verstärkten, jedoch fruchtlosen Angriffsbemühungen. Bochum gewann weiter die entscheidenden Zweikämpfe. In Schlussphase verhinderte Riemann mehrfach den Ausgleich, zudem hatten die Platzherren in der Nachspielzeit bei einem Pfostentreffer von Szoboszlai auch das Glück auf ihrer Seite.

VfL Bochum - RB Leipzig: Die Daten zum Spiel

Bochum: Riemann - Stafylidis, Ordets, Masovic, Soares (58. Heintz) - Losilla - Osterhage (87. Lampropoulos), Stöger (69. Förster) - Asano (69. Kunde Malong) - Antwi-Adjei (69. Holtmann), Hofmann. - Trainer: Letsch

Leipzig: Blaswich - Simakan (71. Henrichs), Orban, Gvardiol, Halstenberg (82. Raum) - Laimer (82. Haidara), Kampl - Szoboszlai, Timo Werner (70. Olmo) - Silva, Poulsen (68. Forsberg). - Trainer: Rose

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Tor: 1:0 Masovic (48.)

Zuschauer: 24.400

Gelbe Karten: Masovic (2), Soares (5) - Laimer (6), Olmo, Kampl (6)