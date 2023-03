FCB-Noten: Verheerende Werte! Offensiv-Star enttäuscht komplett

Der FC Bayern München hat sein Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen verloren und damit die Tabellenführung an Borussia Dortmund abgegeben. Dabei fielen vor allem zwei Neuzugänge negativ auf. Die Noten und Einzelkritiken der Bayern-Spieler.

In der Abwehr schenkten zwei zuletzt sehr starke Innenverteidiger jeweils einen Strafstoß her, nach vorn präsentierten sich die Bayern lange extrem zahnlos. In Halbzeit zwei wurde es etwas besser, vorn wurden die Chancen in der Schlussphase aber nicht genutzt. Die Gewinner, Verlierer und jeweiligen Noten der FCB-Profis zur 1:2-Niederlage gegen die Werkself.

© imago images Gewinner: Amine Adli (Bayer Leverkusen) Mit den beiden herausgeholten Elfmetern der Matchwinner für die Werkself, mit seiner Schnelligkeit ein ständiger Gefahrenherd. Kurios: Zweimal belangte ihn Referee Tobias Stieler wegen einer vermeintlichen Schwalbe mit Gelb - zweimal musste er sich nach Ansicht der Zeitlupen entschuldigen.

© imago images Verlierer: Sadio Mané (Bayern München) Der Stürmer des FC Bayern fand in der ersten Halbzeit überhaupt keine Bindung zum Spiel seiner Mannschaft. Sadio Manés verheerende Zahlen: acht Ballkontakte, keine Torschussbeteiligung. Folgerichtig wechselte ihn Nagelsmann zur Pause aus.

© imago images Verlierer: João Cancelo (Bayern München) Nach diesem Spiel wohl wieder Sorgenkind: Erst sehr defensiv und zögerlich, weil er hinter sich keinen Platz lassen wollte, später dann weiter vorn - fühlte sich aber nirgends richtig wohl. Ständig am Gestikulieren, mit schlechter Körpersprache. War allen klar, welche Rolle er im Bayern-Spiel einnehmen sollte? Es wirkte zumindest nicht so. Mit Ball stand ihm die Werkself auf den Füßen, die Pfiffe bekam er nicht. Blieb nach 45 Minuten draußen.

© imago images Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Die Aufstellungen Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München - 2:1 Tore 0:1 Kimmich (22.), 1:1 Palacios (55./FE), 2:1 Palacios (73./FE) Aufstellung Bayer Leverkusen Hradecky - Frimpong (90.+5. Fosu-Mensah), Kossounou, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay, Palacios - Diaby (90.+1. Tah), Wirtz (84. Hložek), Adli (84. Bakker) Aufstellung FC Bayern München Sommer - Pavard (56. Stanisic), Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka (76. Tel) - Joao Cancelo (46. Coman), T. Müller (46. Musiala), Sané, Davies - Mané (46. Gnabry) Gelbe Karten Frimpong (39.), Adli (70.), Hincapié (83.) / Pavard (43.), Stanisic (64.), Upamecano (73.)

© imago images Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Torhüter Yann Sommer: Beim direkt aufs Tor gezogenen Eckball von Demirbay auf dem Posten (10.). Gegen Frimpong unten im kurzen Eck (16.). Wurde bei hohen Bällen und Ecken attackiert, blieb aber tadellos. Bei beiden Elfmetern chancenlos, hielt am Ende nochmal stark gegen Bakker. Note: 2,5.

© imago images Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Abwehr Benjamin Pavard: Im Aufbauspiel mehrfach mit langen Bällen, weil Leverkusen so hoch presste. Ließ sich in der ersten Halbzeit nichts zuschulden kommen. Verursachte dann aber den Elfmeter, als er Adli von hinten auf den Schuh trat. Wurde von Nagelsmann prompt ausgewechselt, um nichts zu riskieren - er hatte in der ersten Halbzeit bereits Gelb gesehen. Note: 4,5. Dayot Upamecano: In Halbzeit eins noch der beste Mann in Bayerns Defensive. Legte den Ball am herausgeeilten Sommer vorbei, das hätte brenzlig werden können (69.). Wenig später dann ein völlig unnötiges Einsteigen gegen Adli, was nach Videostudium zurecht Elfmeter gab. Note: 4,5. Matthijs de Ligt: Ein paar ungewohnte Fehlpässe, auch vor der Frimpong-Chance (16.). Biss sich dann aber mehr und mehr ins Spiel und verteidigte gewohnt souverän. Köpfte in der Nachspielzeit knapp vorbei. Note: 3,5.

© imago images Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Mittelfeld Joshua Kimmich: Schaffte es in der Anfangsphase nicht, Kontrolle im Mittelfeld zu schaffen. Wurde von Bayer ständig attackiert, hatte in Hälfte eins Glück, dass ihn Demirbay bei seinem Ballverlust im Strafraum noch abräumte. Cooler Abschluss beim Tor zum 1:0, blockte auch hinten mehrfach. Die öffnenden Zuspiele in der Offensive blieben diesmal aber aus. Note: 3,5. Leon Goretzka: Wich anfangs immer wieder auf den linken Flügel aus, weil Davies so defensiv spielte. Hätte beim 1:0 auch direkt schießen können, legte dann aber stark quer auf Kimmich. Auch ihm gelang es nicht, körperliches Übergewicht im Mittelfeld zu schaffen. Note: 4. João Cancelo: Erst extrem defensiv, auch bei Ballbesitz, um keine Lücken hinter sich zu lassen. Im Verlauf der ersten Hälfte dann weiter nach vorn geschoben und mit guter Flanke vor dem 1:0. Ansonsten aber unauffällig, in den Zweikämpfen zögerlich und ohne Fortune. Es war nicht sein Wetter und nicht sein Gegner. Note: 5. Leroy Sané: Viel unterwegs, holte sich den Ball immer wieder weiter hinten, um Kimmich beim Ballverteilen zu unterstützen. Machte auch defensiv Wege. Offensiv mit ein paar Antritten, aber insgesamt lange ohne Torgefahr, bis zu seinem Weitschuss in der Schlussphase (88.). Note: 4. Alphonso Davies: Gegen Frimpong und Diaby wie Cancelo zunächst extrem defensiv. Sehr aufmerksam in der Defensive, konnte das gegnerische Tempo mehrfach neutralisieren. Offensiv hatte er dann aber das gleiche Problem mit sehr viel Schnelligkeit gegen sich. Hradecky parierte seinen Weitschuss gut (88.). Note: 3,5.

© imago images Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Angriff Thomas Müller: Erstes Glied in der Pressing-Kette, lief viel und versuchte das Bayern-Spiel zu organisieren. Aber eben keine Torgefahr. Ein paar technische Fehler, wenn es mal schnell gehen sollte. Immerhin in der Entstehung des 1:0 beteiligt. Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 4,5. Sadio Mané: Überhaupt kein Faktor. Das Spiel lief an ihm vorbei. Machte auch körperlich keinen Stich im Zweikampf, hier und da mit Standschwierigkeiten und zögerlich, wenn er mal den Ball hatte. Blieb zur Pause nach acht Ballaktionen in der Kabine. Note: 5,5.