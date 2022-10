BVB - Erkenntnisse zum Sieg von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt

Beim glücklichen 2:1-Sieg von Borussia Dortmund unterstreicht Gregor Kobel, dass er der Königstransfer des BVB der vergangenen Jahre ist. Niklas Süle könnte sich zum Rechtsverteidiger Nummer eins aufschwingen - Karim Adeyemi ist dagegen noch keine Verstärkung für die Borussia. Die Erkenntnisse zum Dortmunder Dreier.

BVB - Kobel ist der Königstransfer der vergangenen Jahre

16 Spieler hat Borussia Dortmund in dieser und den vergangenen vier Spielzeiten gekauft, die eine höhere Ablösesumme kosteten als Gregor Kobel. 15 Millionen Euro überwies der BVB im Sommer 2021 an den VfB Stuttgart. Ein vergleichsweise günstiger Betrag, der sich bereits im Vorjahr rechnete. Wenn man den Blick auf die genannten Transferperioden richtet, entpuppt sich der Keeper sogar immer mehr als Dortmunder Königstransfer der letzten Jahre.

Ein Muskelfaserriss bremste Kobel im Laufe dieser Saison einen guten Monat aus. In dieser Zeit fing sich der BVB mit Stellvertreter Alexander Meyer im Kasten elf Gegentore in sieben Pflichtspielen, nur zweimal spielte man zu Null. Stand Kobel im Tor, zwölf Mal war dies der Fall, gab es sieben weiße Westen - und nur acht Gegentreffer.

Diese Zahlen sollen freilich nicht als Kritik an der Nummer zwei ausgelegt werden. Meyer machte seine Sache ordentlich, gerade mit dem Ball am Fuß, aber man sah bei ihm durchaus, weshalb er es zuvor in seiner Karriere noch nicht in die Bundesliga geschafft hatte - und wie schmerzlich dem Team Kobels Klasse fehlte.

Der hat in seinen zwölf Partien bereits sieben (!) bärenstarke Leistungen abgeliefert: In der Bundesliga gegen Leverkusen, Freiburg, Hertha und nun beim schmeichelhaften 2:1-Sieg in Frankfurt. In der Champions League hielt er in Sevilla gut, unter der Woche parierte er beim 0:0 gegen Manchester City einen Elfmeter. Und im DFB-Pokal wäre die Borussia ohne Kobels sensationelle Paraden gegen Zweitligist Hannover 96 ausgeschieden.

BVB-Noten: Flicks WM-Kandidaten machen keine gute Figur © imago images 1/16 Borussia Dortmund hat einen insgesamt schmeichelhaften 2:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt eingefahren - und konnte sich dafür bei Keeper Gregor Kobel bedanken. Gleich mehrere Kandidaten für Flicks WM-Kader machten eine schlechte Figur. Die Noten. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Beim 1:1 kalt erwischt, sah Kamadas Schuss wohl auch erst spät. Darüber hinaus lange beschäftigungslos - und dann mit Glanzparaden gegen Lindström (54., 58.) und Kolo Muani (57.). Note: 1,5. © imago images 3/16 NIKLAS SÜLE: Wieder Rechtsverteidiger, mit vielen Ballkontakten und gelegentlichen Ausflügen zum gegnerischen Sechzehner. Kein glanzvoller, aber ein solider Arbeitstag, auch gegen den SGE-Druck in Halbzeit zwei. Note: 3,5. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Bester Mann in der BVB-Abwehr, erstickte viele Angriffe im Keim und gab der Defensive Struktur. Zu lässig aber, wie er vor dem Ausgleich per Hacke klärte. Einmal von Kolo Muani ausgetanzt (62.), bei der Gelben zu spät. Note: 3. © imago images 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Strahlte einmal hell, als er auf der Linie rettete, darüber hinaus aber mit viel Schatten. Genereller Unsicherheitsfaktor auf links zusammen mit Hazard, dazu der kapitale Ausrutscher im eigenen Sechzehner. Note: 4,5. © imago images 6/16 THORGAN HAZARD: Offenbarte hinten links Schwächen im Stellungsspiel und Zweikampf. Auch nach vorn nur selten ein Faktor, in Halbzeit zwei fast komplett hinten reingedrängt. Note: 4,5. © imago images 7/16 SALIH ÖZCAN: Schöner öffnender Ball auf Malen vor dem 1:0, ansonsten fast nur gegen den Ball im Einsatz. Beim 1:1 zu spät dran, dazu ein horrender Fehler vor dem eigenen Kasten, der aber nicht bestraft wurde (54.). Note: 4,5. © imago images 8/16 JUDE BELLINGHAM: Bis zum 2:1 ein schwaches Spiel von ihm mit ungewohnten Fehlern und einem seltsam passiven Zweikampf vor dem Gegentor. Dann aber überragend, wie er vor Trapp vollstreckte. Hielt in der Schlussphase körperlich dagegen. Note: 2,5. © imago images 9/16 KARIM ADEYEMI: Anfangs eifrig, suchte offensiv und defensiv die Zweikämpfe. Verzettelte sich aber und machte kaum einen Stich, wirkte zunehmend frustriert. Viel Glück, dass er gegen Lindström keinen Elfer verursachte. Musste in der 69. runter. Note: 5. © imago images 10/16 JULIAN BRANDT: Meistens gut, wenn er Ball und Platz hatte, aber auch ein paar Fehlpässe und Phasen, in denen er nicht auffiel. Dafür beim 1:0 vor Trapp eiskalt. Machte nach einer Stunde Platz für Emre Can. Note: 3,5. © imago images 11/16 DONYELL MALEN: Starke Vorbereitung vor dem 1:0, zunächst im Zweikampf und dann mit viel Übersicht. Danach mit mehr Selbstvertrauen, Bellingham hätte aus seiner Vorlage mehr machen müssen (37.). Bekam den Ball zu selten. Note: 3. © imago images 12/16 YUSSOUFA MOUKOKO: In Halbzeit eins komplett unsichtbar, körperlich unterlegen und nahezu ohne Bälle in seine Richtung. In seiner einzigen Szene mit schöner Ablage auf Bellingham beim 2:1. Machte dann Platz für Modeste. Note: 4,5. © imago images 13/16 EMRE CAN: Kam in der 61. Minute für Brandt, um die schwimmende Defensive zu stabilisieren. Leistete seinen Beitrag, auch wenn er nach nicht einmal zehn Minuten Gelb sah. Note: 3,5. © getty 14/16 ANTHONY MODESTE: Kam nach 61 Minuten für Moukoko, sollte mehr Körperlichkeit ins Spiel bringen. Da Dortmund in der finalen halben Stunde aber nicht mehr nach vorn spielte, blieb er ohne auffällige Szene. Note: 4. © imago images 15/16 GIOVANNI REYNA: Kam in der 61. Minute für Malen, ihm ging es in der Schlussviertelstunde aber wie den übrigen BVB-Offensivspielern - sie fanden nicht statt. Scheute aber defensiv die Zweikämpfe nicht. Note: 3,5. © getty 16/16 MARIUS WOLF: Durfte noch knapp 20 Minuten für Adeyemi ran. Verteidigte im Kollektiv erfolgreich den Vorsprung über die Zeit. Note: 3,5.

Gregor Kobel bester BVB-Keeper in diesem Jahrtausend?

Der Schweizer, bis 2026 an den Verein gebunden, ist eine klare Verstärkung auf der Torhüterposition gegenüber den Vorjahren und womöglich sogar Dortmunds bester Keeper in diesem Jahrtausend. Da fällt auch sein unglücklicher Ausrutscher gegen Union Berlin, der den BVB früh auf die Verliererstraße brachte, nicht groß ins Gewicht.

Seine Stärken sind vielschichtig: Kobel hat eine tolle Ausstrahlung, ist gut in Eins-gegen-eins-Situationen, tritt selbstbewusst und kommunikativ auf und wirkt mit seiner ehrgeizigen Art positiv auf seine Mitspieler. Bei hohen Bällen ist er sicher, er beweist ein gutes Timing im Stellungsspiel, im Spielaufbau wird Kobel oft eingebunden und ist sicher mit dem Ball am Fuß.

Doch am wichtigsten: Der 24-Jährige hält schlichtweg zahlreiche Bälle, die schwer zu halten sind. "Gregor ist ein herausragender Torhüter", sagte BVB-Trainer Edin Terzic nach dem Erfolg in Hessen: "Wir können uns 100 Prozent auf ihn verlassen. Wir würden uns trotzdem freuen, wenn er weniger zu tun hätte." Das ist es: Wer es mit dem BVB hält, wird hoffen, dass Kobels mehrfache Glanzparaden nicht die Defizite im Spiel der Borussia übertünchen ...