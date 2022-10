Hertha BSC - FC Schalke 04 2:1: Schwolows Patzer und später Schock durch Kanga! S04 nun Letzter

Die königsblaue Talfahrt geht weiter: Schalke verliert den Krisengipfel bei Hertha BSC.

Mit hängenden Köpfen schlichen die Schalker Profis nach dem neuerlichen Nackenschlag in ihre Kurve, die aufmunternden Gesänge der Fans konnten gegen die Weltuntergangs-Stimmung beim neuen Tabellenletzten wenig ausrichten. Im Krisenduell der Bundesliga bei Hertha BSC kassierte S04 kurz vor Schluss den jähen K.o. zum 1:2 (0:0)-Endstand - auch nach der Trennung von Trainer Frank Kramer geht die königsblaue Talfahrt ungebremst weiter.

"Das ist extrem bitter. Du machst kurz vor Schluss das 1:1 gegen einen direkten Konkurrenten - der Punkt wäre so wichtig für die Moral gewesen", sagte Schalkes Offensivspieler Marius Bülter bei DAZN: "Wir sehen bei den Gegentoren einfach nicht gut aus. In der Phase, in der wir stecken, ist es nicht einfach mit Rückschlägen umzugehen."

Lucas Tousart (49.) hatte die Berliner nach einem schweren Patzer des von Hertha ausgeliehenen Torhüters Alexander Schwolow in Führung geschossen. "Vor allem für ihn ist das bitter, wir versuchen jetzt, ihn aufzubauen", sagte Bülter.

In einem phasenweise schwer anzusehenden Spiel erzielte Florent Mollet (85.) den absolut verdienten Ausgleich für die Mannschaft von Interimstrainer Matthias Kreutzer - doch Wilfried Kanga (88.) traf mitten ins königsblaue Herz. Hertha-Trainer Sandro Schwarz sprach später von einem "schmutzigen Sieg". Nach dem Erfolg von Nachbar VfL Bochum gegen Herthas Stadtrivalen Union (2:1) sind die Gelsenkirchener nach dem elften Spieltag mit nur einem Sieg und sechs Punkten neues Schlusslicht.

Unter der Woche wollen Sportdirektor Rouven Schröder und Sportvorstand Peter Knäbel einen neuen Cheftrainer vorstellen. Es wäre der achte Schalker Coach in den vergangenen zwei Jahren, nachdem Assistenztrainer Kreutzer seit der Entlassung von Kramer nach dem 1:5-Debakel am Mittwoch im DFB-Pokal bei der TSG Hoffenheim die Verantwortung übernahm.

Für die Hertha war es indes der erlösende erste Heimsieg der Saison. "Wir haben in den letzten Wochen gut gespielt und sind nicht belohnt worden. Heute war es eher ein schlechtes Spiel, aber wir haben die drei Punkte behalten", sagte Herthas Ex-Schalker Suat Serdar bei DAZN: "Dieser erste Heimsieg ist etwas ganz besonderes."

Hertha BSC: Jean-Paul Boetius zurück im Kader

Beiden Mannschaften war vor 60.165 Zuschauern zu Beginn die große Verunsicherung anzumerken. Spielerisch lief nur wenig zusammen, es schlichen sich vor allem im Spielaufbau einfache Fehler ein. Die Hertha lud die Gäste immer wieder zu Kontern ein, Schalke kam so auf einfachem Wege gefährlich vor das Tor von Berlins Schlussmann Oliver Christensen.

Doch es fehlte das Glück - zwei vermeintliche Treffer von Bülter wurden wieder einkassiert. Die Berliner, bei denen Jean-Paul Boetius nur vier Wochen nach seiner Hodentumor-Diagnose kurz vor Schluss eingewechselt wurde, kamen im ersten Durchgang kaum vor das gegnerische Tor.

Kurz nach dem Seitenwechsel patzte dann ausgerechnet Schwolow und ließ einen Distanzschuss von Tousart durchrutschen. Das Kreutzer-Team wirkte geschockt, kämpfte aber um jeden Ball - und wurde nicht belohnt.

Hertha BSC - FC Schalke 04: Die Stimmen

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Wir haben hinten raus überragende Moral gezeigt. Wir sind überglücklich, dass wir auch mal so einen dreckigen Sieg gefeiert haben. Es war sehr emotional, das haben wir alle gebraucht."

Matthias Kreutzer (Interimstrainer FC Schalke 04): "Wir sind als Aufsteiger in die Bundesliga gekommen, und jedem war klar, was uns erwartet. Hertha gewinnt heute mit Glück. Es waren zwei unglückliche Aktionen, die Mannschaft kann auf der Leistung aufbauen. Wir hätten einen Punkt mitnehmen müssen, deswegen sind wir so niedergeschlagen. Aber wir kommen da raus."

Hertha BSC - FC Schalke 04: Die Daten zum Spiel

Berlin: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, Serdar (73. Sunjic) - Lukebakio (90.+1 Dardai), Ejuke (46. Richter) - Kanga (90.+6 Selke), Jovetic (90.+1 Boetius). - Trainer: Schwarz

Schalke: Schwolow - Brunner, Yoshida, Matriciani - Aydin (73. Karaman), Kral, Ouwejan - Krauß (59. Latza), Drexler (59. Mollet) - Terodde, Bülter (83. Polter). - Trainer: Kreutzer

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

Tore: 1:0 Tousart (49.), 1:1 Mollet (85.), 2:1 Kanga (88.)