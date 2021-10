Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 1:3: Es geht auch ohne Haaland - BVB mit Pflichtsieg auf der Alm

Bayern-Jäger Borussia Dortmund hat vier Tage nach dem "Albtraum von Amsterdam" auch ohne Erling Haaland zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Mats Hummels schnappte sich seine Trinkflasche und ging von der Auswechselbank zurück auf den Platz, um mit den Kollegen einzuschlagen. Die Profis von Borussia Dortmund waren nach einem glanzlosen 3:1 (2:0) bei Arminia Bielefeld eher erleichtert als zu Jubelstürmen aufgelegt, aber sie hatten sich immerhin den ersten Teil des Champions-League-Albtraums von Amsterdam aus den Kleidern geschüttelt.

"Wir mussten eine Reaktion zeigen nach dem letzten Spiel, und das haben wir getan", sagte Nationalspieler Emre Can bei Sky zufrieden. Trainer Marco Rose sprach vier Tage nach dem 0:4-Debakel bei Ajax von einem "in der Summe verdienten Sieg" nach einem "etwas holprigen Beginn".

Der DFB-Pokal-Sieger hielt überdies in Abwesenheit seines verletzten Ausnahmestürmers Erling Haaland den Druck auf Rekordmeister Bayern München aufrecht. Can (31./Foulelfmeter), Hummels (45.) und Jude Bellingham (72.) trafen vor 25.000 Zuschauern für die ersatzgeschwächten Dortmunder, die nach dem neunten Bundesliga-Spieltag in der Tabelle unverändert einen Punkt hinter den Münchnern stehen.

Die weiterhin sieglose Arminia von Trainer Frank Kramer agierte über das gesamte Spiel hingegen viel zu harmlos. Die Ostwestfalen bleiben Tabellenvorletzter, Fabian Klos (87.) verwandelte immerhin spät einen Foulelfmeter. "Wir haben bisher nicht das mitgenommen, was möglich gewesen wäre", kritisierte Verteidiger Amos Pieper.

Bielefelds Serra mit Riesenchance zur Führung

Rose setzte als Vertreter für den mehrere Wochen fehlenden Haaland wie erwartet auf Donyell Malen, der engagiert startete. Der niederländische Sommerzugang prüfte in der sechsten Minute Arminia-Keeper Stefan Ortega aus der Distanz, kurz danach verfehlte sein Kopfball das Tor (8.).

Der BVB, bei dem neben Haaland unter anderem Nico Schulz, Thomas Meunier, Raphael Guerreiro, Youssoufa Moukoko und Giovanni Reyna derzeit verletzt fehlen, hatte Feldvorteile, dominierte aber nicht. Das lag an eigenen Fehlern und an der zunächst sicher stehenden Arminia.

Zudem lud die von Rose aufgebotene Dreierkette mit Hummels, Marin Pongracic und Manuel Akanji die Arminia teilweise ein. Als Pongracic den Ball im Spielaufbau vertändelte, hätte Janni Serra für Arminia im Eins-gegen-Eins mit Gregor Kobel zur Führung treffen müssen (18.). Zuvor war bereits Robin Hack zum Abschluss gekommen (10.).

Cans Elfmeter-Tor nach einem Foulspiel an Malen sorgte bei den Gästen dann für etwas Lockerheit, Hummels stellte nach einer Ecke artistisch auf 2:0. Das Spiel lief nun in die Richtung des Favoriten. Dass Kobel zur Pause verletzt raus musste und durch Marwin Hitz ersetzt wurde, passte zur personellen Pechsträhne des BVB.

Bielefeld - Dortmund: Die Aufstellungen

Bielefeld: Ortega - Brunner (46. Ramos), Pieper, Nilsson - Fernandes (64. Wimmer), Prietl, Kunze, Laursen (74. Czyborra) - Schöpf - Robin Hack (73. Krüger), Serra (46. Klos). - Trainer: Kramer

Dortmund: Kobel (46. Hitz) - Akanji, Pongracic, Hummels (88. Maloney) - Can (76. Witsel), Bellingham - Wolf, Hazard - Brandt (76. Reinier), Reus - Malen (66. Tigges). - Trainer: Rose