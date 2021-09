FC Bayern München - VfL Bochum 7:0: Schützenfest mit Sane-Gala und Kimmich-Doppelpack - FCB vorübergehend Tabellenführer

Der FC Bayern München hat seinen Lauf unter Julian Nagelsmann fortgesetzt und auch sein siebtes Pflichtspiel in Serie gewonnen. Mit dem deutlichen 7:0 (4:0) gegen Aufsteiger VfL Bochum sicherte sich der deutsche Rekordmeister zudem vorübergehend die Tabellenführung.

Die Münchner haben nun 13 Punkte auf ihrem Konto. Der VfL Wolfsburg (12 Punkte) kann am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (19.30 Uhr) wieder vorbeiziehen.

Leroy Sane brachte die Nagelsmann-Elf vor 25.000 Zuschauern in der Allianz Arena mit einem direkt verwandelten Freistoß auf die Siegerstraße (17.), ehe Joshua Kimmich (27.), Serge Gnabry (32.) sowie ein Bochumer Eigentor durch Vasilios Lampropoulos (43.) schon in Hälfte eins für klare Verhältnisse sorgten. Nach dem Seitenwechsel legten Robert Lewandowski (61.), wieder Kimmich (65.) und Choupo-Moting (79.) nach. Es war das 30. ungeschlagene Liga-Heimspiel in Folge für den FCB.

Der VfL hingegen belegt nach der höchsten Bundesliga-Pleite in seiner Vereinsgeschichte Platz 16.

"Wir haben einfach Bock, Fußball zu spielen. Es hat viel Spaß gemacht - für uns. Für Bochum nicht so, das tut mir persönlich leid", sagte der gebürtige Bochumer Leon Goretzka bei Sky: "Die ersten zehn Minuten waren ein bisschen hektisch. Aber dann haben wir nach und nach unsere Struktur gefunden, da werden wir dann natürlich dominant."

Ein Sonderlob holte sich der spielfreudige Sane ab, der noch vor wenigen Wochen von den Bayern-Fans ausgepfiffen wurde, zuletzt und auch gegen Bochum aber einer der besten Bayern-Spieler war. "Er hat zum vierten Mal in Folge im Halbraum zwischen Acht und Zehn gespielt. Jeder Mensch braucht eine gute Beziehung zum Trainerteam und den Fans. Er ist herausragend gut und wir werden noch viel Freude an ihm haben", schwärmte Julian Nagelsmann nach dem Spiel.

Bayern München - VfL Bochum: Die Analyse

Nagelsmann nahm nach den zwei eindrucksvollen, aber auch anstrengenden Leistungen in Leipzig und Barcelona nur drei Startelf-Wechsel vor: Pavard, Upamecano und Musiala bekamen eine Pause, dafür durften Stanisic, Süle und Gnabry von Beginn an ran.

Beim Aufsteiger aus Bochum musste Trainer Reis auf Top-Scorer Zoller verzichten, der sich kürzlich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Für ihn rückte der Ex-Münchner Pantovic in die Offensive. Das Augenmerk der Gäste lag jedoch klar darauf, die Räume in der eigenen Hälfte so eng wie möglich zu halten.

Das klappte eine Viertelstunde lang gut, doch dann kam der Rekordmeister ins Rollen. Nach Sanes direkt verwandeltem Freistoß zum 1:0, der ersten richtigen Chance der Münchner, flog VfL-Keeper Riemann der Ball fast minütlich um die Ohren. Der 4:0-Pausenstand fiel insofern fast noch zu niedrig aus. Als besonders gefährlich erwies sich das Duo Davies-Sane auf der linken Seite, das über kluge Tiefenläufe immer wieder bis an die Grundlinie gelangte und den Ball scharf in den Fünfer brachte.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Die Bayern stürmten, die Bochumer kamen kaum in die Zweikämpfe und fanden auch kein Mittel gegen die hervorragende Strafraumbesetzung der Hausherren. Die Folge: Es wurde noch deutlicher.

Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker nachlesen.

FC Bayern München - VfL Bochum: Die Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Stanisic (62. Sarr), Süle, Hernandez, Davies (46. O. Richards) - Kimmich (72. Nianzou), Goretzka - Gnabry, Müller, Sane (62. Sabitzer)- Lewandowski (68. Choupo-Moting)

VfL Bochum: Riemann - Stafylidis (57. Bockhorn), Lampropoulos, Bella Kotchap, Soares - Tesche - Pantovic (73. Antwi-Adjei), Losilla, Rexhbecaj (57. Löwen), Holtmann - Polter (58. Ganvoula)

FC Bayern München - VfL Bochum: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Sane (17.), 2:0 Kimmich (27.), 3:0 Gnabry (32.), 4:0 Lampropoulos (Eigentor, 43.), 5:0 Lewandowski (61.), 6:0 Kimmich (65.), 7:0 Choupo-Moting (79.)

Der Star des Spiels: Leroy Sane (FC Bayern München)

Knüpfte an seine jüngsten Top-Leistungen an. Erzielte nicht nur das schönste Tor des Tages, sondern bereitete auch das 2:0 vor und war am 5:0 maßgeblich beteiligt. Zudem immer auf der linken Außenbahn zu finden und arbeitete gut mit nach hinten.

Der Flop des Spiels: Vasilios Lampropoulos (VfL Bochum)

Avancierte mit seinem Eigentor zum Pechvogel des Spiels. Hinzu kam eine schwache Zweikamfquote von nur 25 Prozent in Hälfte eins. Sah gegen Lewandowski und Co. kein Land.

Der Schiedsrichter: Tobias Welz

Hatte keinerlei Schwierigkeiten, die insgesamt fair geführte Partie zu leiten. Verteilte nur zwei Gelbe Karten (an Stafylidis in der 35. sowie an Stanisic in der 52.), die völlig in Ordnung gingen.