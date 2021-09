BVB - Erkenntnisse zum Sieg von Borussia Dortmund in Leverkusen: Nichts Neues von der Baustelle

Borussia Dortmund gelang beim wilden Tor-Spektakel gegen Bayer Leverkusen ein wichtiger Sieg. Dabei machte das Debüt von Leihspieler Marin Pongracic Hoffnung auf mehr. Ein altbekanntes BVB-Problem bleibt aber bestehen.

Bayer Leverkusen - BVB: Jetzt schon eines der Spiele der Saison

Viertes Spiel, nächstes Spektakel: Wenn Borussia Dortmund in dieser Bundesligasaison aufläuft, wird es nicht langweilig. 22 Tore sind mit BVB-Beteiligung bislang gefallen, in jeder Partie also durchschnittlich 5,5.

Das Duell gegen Leverkusen reihte sich nahtlos ein und hat ohnehin seine eigene, spektakuläre Historie. In den vergangenen zehn Spielen zwischen beiden Teams hagelte es 50 Tore. Die Begegnung am Samstagnachmittag imitierte dabei ein wenig das Aufeinandertreffen im Februar 2020, das mehrere Wendungen nahm und von Bayer mit 4:3 gewonnen wurde.

Auch diesmal ging es hin und her mit demselben Endergebnis, es ereignete sich ein atemloses Auf und Ab mit intensiven Zweikämpfen, vielen Umschaltsituationen und Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Eigentlich hatte die Begegnung keinen Sieger verdient.

Noten: Debütant Pongracic blitzsauber - Witsel mit großen Problemen © getty 1/29 Borussia Dortmund hat am 4. Bundesliga-Spieltag einen wilden Schlagabtausch mit 4:3 gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Während beim BVB Erling Haaland erneut zum Matchwinner avancierte, überzeugte bei B04 ein Youngster. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 LEVERKUSEN - LUKAS HRADECKY: Kassierte vier Gegentore, war bei jedem einzelnen aber machtlos. Sonst mit wenigen Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Note: 3,5. © getty 3/29 JEREMIE FRIMPONG: Trat anfangs offensiv oft im Verbund mit dem starken Diaby auf und stellte die linke BVB-Defensivseite vor einige Probleme. Tauchte mit zunehmender Spieldauer immer weiter ab, ließ sich aber nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © getty 4/29 ODILON KOSSOUNOU: Stand beim ersten Gegentor durch Haaland viel zu weit weg und konnte den Norweger nicht mehr entscheidend stören. Verschuldete zudem den Elfmeter zum 3:4 mit einem unnötigen Foul an Reus. Note: 5. © getty 5/29 JONATHAN TAH: Trotz der insgesamt vier Gegentore mit keinem echten Patzer. Brachte die meisten Pässe aller Leverkusener an den Mann (89,5 Prozent) und war auch im Zweikampf meist Sieger. Note: 3,5. © getty 6/29 MITCHEL BAKKER: Harmonierte offensiv gut mit Paulinho, dem er einige Bälle in den Lauf spielte. Defensiv weniger sicher. Störte Meunier bei dessen Flanke auf Haaland nicht energisch genug, auch gegen Bellingham oft nur zweiter Sieger. Note: 4,5. © getty 7/29 KEREM DEMIRBAY: Spielte vor Schicks Treffer einen überragenden Ball auf den gestarteten Wirtz. War in der ersten Hälfte einer der besten Leverkusener, nach der Pause dann nicht mehr ganz so stark. Note: 3. © getty 8/29 ROBERT ANDRICH: Ein solides Startelf-Debüt im Leverkusen-Dress. Präsentierte sich stark im Zweikampf sowie mit einigen guten Ideen im Aufbauspiel. Vor dem 2:1 mit gutem Zweikampfverhalten gegen Brandt. Note: 3,5. © getty 9/29 MOUSSA DIABY: Ermöglichte mit seinem Anlaufen den Fehlpass von Guerreiro vor dem 1:0. Viel auf der rechten Außenbahn unterwegs. Erzielte außerdem das 3:2 nach platziertem Flachschuss. Note: 2,5. © getty 10/29 FLORIAN WIRTZ: Schloss den ersten wirklich gefährlichen Bayer-Angriff unaufgeregt zur frühen Führung ab. Beim 2:1 dann mit gutem Auge, als er auf den besser postierten Schick rüberlegte. Ein guter Auftritt des Youngsters. Note: 2. © getty 11/29 PAULINHO: Stellte die BVB-Defensive immer wieder vor große Probleme. Exzellentes Pressing vor dem 1:0, als er Witsel den Ball vom Fuß schnappte und dann uneigennützig auf Wirtz ablegte. Nach 62 Minuten dann für Adli ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 12/29 PATRIK SCHICK: Hing anfangs oft in der Luft und bekam nur wenig brauchbare Bälle. Bei seinem Treffer dann in klassischer Mittelstürmer-Manier eiskalt. Insgesamt aber mit etwas zu wenig Durchschlagskraft. Note: 3. © getty 13/29 AMINE ADLI: Der Neuzugang aus Toulouse wurde für die letzte halbe Stunde eingewechselt, Höhepunkte setzte er aber keine. Note: 4. © getty 14/29 LUCAS ALARIO: Wurde in der 78. Minute für Schick eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 15/29 KARIM BELLARABI: Wurde in der 79. Minute für Demirbay eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 16/29 DORTMUND - GREGOR KOBEL: War an allen drei Gegentoren chancenlos. Im zweiten Durchgang dann mit einigen guten Paraden, richtig gefordert wurde er aber nie. Note: 3,5. © getty 17/29 THOMAS MEUNIER: Hatte anfangs große Probleme, den quirligen Paulinho in den Griff zu bekommen, mit zunehmender Spieldauer aber besser. Schöne Flanke auf Haaland beim 1:1, auch an der Entstehung des 2:2 beteiligt. Note: 2,5. © getty 18/29 MARIN PONGRACIC: Rechnete beim 0:1 mit einem Querpass von Wirtz und attackierte nicht früh genug, beim 1:2 dann von seinen Nebenleuten im Stich gelassen. Machte seine Sache sonst aber sehr ordentlich und gewann 100 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 19/29 MANUEL AKANJI: Im Zweikampf nicht ganz so bissig wie Nebenmann Pongracic, dafür mit einigen guten Bällen in die Spitze. Hatte zudem die meisten Ballkontakte aller Dortmunder Akteure (90). Note: 3,5. © getty 20/29 RAPHAEL GUERREIRO: Leistete sich vor dem 0:1 den entscheidenden Fehlpass. Abgesehen davon mit vielen Schwächen im Zweikampf sowie wenig Durchschlagskraft in seinen offensiven Aktionen. Sehenswert allerdings sein Freistoßtor zum 3:3. Note: 3,5. © getty 21/29 AXEL WITSEL: Auch er war an der Entstehung des ersten Gegentores nicht ganz unbeteiligt, als er zu langsam zum Ball ging. Hatte darüber hinaus immer wieder große Probleme mit Wirtz und Paulinho. Musste als erster Dortmunder runter. Note: 4,5. © getty 22/29 JUDE BELLINGHAM: War sichtlich bemüht und machte viele Meter auf dem Rasen, wirkte in seinen Aktionen aber oft unglücklich. Bei Diabys Tor zu zögerlich im Zweikampf. Bitter: Sein Tor zum 2:1 wurde nachträglich aberkannt. Note: 3,5. © getty 23/29 MAHMOUD DAHOUD: Unsichtbarer Auftritt des Mittelfeldspielers. Konnte dem Spiel weder offensiv noch defensiv seinen Stempel aufdrücken. Note: 4. © getty 24/29 JULIAN BRANDT: Ein Aufritt mit Licht und Schatten. In Halbzeit eins mit einer vergebenen Riesen-Chance und vielen Ballverlusten wie vor dem 1:2. Sehenswert dafür seine Ballmitnahme vor dem 2:2 sowie der anschließende Abschluss. Note: 4. © getty 25/29 ERLING HAALAND: Die Dortmunder Lebensversicherung war auch gegen Leverkusen an drei der vier BVB-Treffer direkt beteiligt. Das 1:1 erzielte er per Kopf selbst, beim 2:2 lieferte er die Vorlage für Brandt. Beim Elfer souverän. Note: 1,5. © getty 26/29 MARCO REUS: Wenn es beim BVB gefährlich wurde, dann meist über ihn. War offensiv beinahe überall zu finden und wich häufig auf die Flügel aus. In den zweiten 45 Minuten dann weniger aktiv, holte aber den Elfmeter heraus. Note: 2,5. © getty 27/29 DONNYELL MALEN: Kam für den schwachen Witsel. Sollte das Dortmunder Offensiv-Spiel noch einmal beleben, blieb aber blass. Note: 4. © getty 28/29 MATS HUMMELS: Wurde in der 84. Minute für Pongracic eingewechselt und klärte kurz darauf stark im Strafraum. Keine Bewertung. © getty 29/29 MARIUS WOLF: Wurde in der 89. Minute für Bellingham eingewechselt. Keine Bewertung.

Es war die viel zitierte Werbung für die Bundesliga und gewiss das bislang beste Spiel der noch jungen Saison. Viele ereignisreichere Duelle wird es in dieser Spielzeit wohl nicht geben. Allerdings: Nicht nur in der Bundesliga gibt es mittlerweile zu wenige Spiele dieser Kategorie, oftmals regieren spielerische Armut und Eintönigkeit.

Dass Dortmund in Leverkusen drei Rückstände wegsteckte und am Ende noch gewann, sollte den Westfalen in jedem Fall einen enormen Schub für den Start in die englischen Wochen geben. Die oft bemühte Frage nach der Mentalität ist für den Moment beantwortet, denn schon am vergangenen Spieltag war der späte 3:2-Siegtreffer gegen Hoffenheim ein Ausdruck der Gier, die im Team des BVB steckt und exemplarisch von Spielern wie Erling Haaland, Jude Bellingham und Gregor Kobel verkörpert wird.

