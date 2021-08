FC Bayern München - Hertha BSC 5:0: Lewy-Dreierpack und nächster Musiala-Streich! FCB zerlegt die Hertha

Der FC Bayern München bleibt unter Julian Nagelsmann weiter auf Erfolgskurs. Am 3. Spieltag setzte sich der FCB souverän mit 5:0 (2:0) gegen Hertha BSC durch. Robert Lewandowski erzielte seinen ersten Dreierpack in der neuen Saison. Der Rekordmeister klettert damit vorübergehend auf Tabellenplatz zwei, die Hertha bleibt mit null Punkten Schlusslicht.

"Wir haben nichts angeboten", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach dem Abpfiff, "wir haben keine Chance gehabt." Und das war noch zurückhaltend formuliert. Ganz anders die Bayern. "Heute war es ausnahmsweise mal wieder gut bei uns, wir waren als Mannschaft gut im Flow. Das war spielerisch wahrscheinlich unser bestes Spiel, die anderen Spiele waren ein bisschen wilder", sagte Thomas Müller, der in Minute 6 den Torreigen für die spielfreudigen Münchner eröffnet hatte.

FC Bayern München - Hertha BSC: Die Stimmen zum Spiel

FC Bayern München - Hertha BSC: Die Analyse

Nagelsmann baute seine Startelf gegenüber dem vergangenen Spieltag auf zwei Positionen um: Stanisic und Musiala begannen für Nianzou und Sane. Bei den Gästen nahm Dardai vier Veränderungen vor: Zeefuik, Mittelstädt, Tousart und Jovetic durften anstelle von Pekarik, Plattenhardt, Boateng und Dilrosun ran. Letzterer musste wegen einer Verletzung von Jovetic allerdings schon nach 20 Minuten eingreifen.

Allzu viele Ballkontakte sollte Dilrosun aber nicht bekommen. Die Herthaner liefen vor 25.000 Zuschauern in der Allianz Arena von Anfang an der Musik hinterher, es mangelte an gesunder Aggressivität ohne Ball, aber auch an Spielwitz und Tempo mit Ball. Auf der anderen Seite legten die Bayern mit dem frühen Tor von Müller (6.) einen Start nach Maß hin, blieben im Gegensatz zum Duell mit Köln aber weiter aufmerksam und hungrig auf weitere Offensivaktionen. Lewandowskis Treffer zum 2:0 war überfällig wie folgerichtig (34.), kurz nach dem Seitenwechsel legte dann auch noch Hoffnungsträger Musiala mit einem schönen Abschluss ins lange Eck nach (49.).

Auffällig: Das Spiel über die Flügel lief bei den Münchnern viel besser als noch in den ersten Spielen unter Nagelsmann. Die Außenverteidiger (Davies rechts, Stanisic links) mussten gegen völlig harmlose Hauptstädter allerdings auch kaum Defensivarbeit verrichten und konnten sich so viel häufiger ins Spiel nach vorne einschalten.

Nach einer guten Stunde wechselte Nagelsmann durch, brachte mit Sane und später Coman zwei frische Offensivkräfte, die ebenfalls viel Dampf nach vorne machten und zu einem noch höheren Sieg beitrugen. Vor allem der zuletzt gescholtene Sane hatte auf der linken Außenbahn viele gute Aktionen und bereitete das 4:0 durch Lewandowski vor. Dafür gab es diesmal keine Pfiffe, sondern viel Applaus von den Rängen.

Bayern-Noten: Radio Müller hat vollen Empfang - Stanisic mit irrer Statistik © getty 1/17 Der FC Bayern München hat am 3. Spieltag der Bundesliga mit 5:0 gegen Hertha BSC gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Im Grunde komplett beschäftigungslos, bei den wenigen Berliner Auftritten vor seinem Gehäuse ohne Probleme. Note: 3,5. © getty 3/17 JOSIP STANISIC: Bester Zweikämpfer beim Rekordmeister, gewann knapp 70 Prozent seiner direkten Duelle und brachte alle seine 26 Pässe in der gegnerischen Hälfte an den Mann. Dazu kämpferisch und einsatzfreudig. Note: 2,5. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Souveräne Vorstellung, war jederzeit Herr der Lage und gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe. Ging zur Pause runter - offenbar eine Vorsichtsmaßnahme. Note: 3,5. © imago images 5/17 NIKLAS SÜLE: Mit dem einen oder anderen Stellungsfehler und Fehlpass, was jedoch keine Folgen hatte. Kam auf die meisten Ballaktionen bei Bayern (106) und gewann knapp 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Sehr offensiv unterwegs und mit vielen Ballkontakten - so wie bei Müllers 1:0, zu dem er die Vorlage lieferte. Defensiv ohne jegliche Probleme. Note: 3. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Gewohnt abgeklärt im Mittelfeldzentrum. Spielte einige kluge Pässe in die Spitze. Gegen den Ball diesmal aber nicht so dominant wie häufig. Note: 3,5. © getty 8/17 THOMAS MÜLLER: An fast allen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt. Überlegter Abschluss bei seinem Treffer zum 1:0. Seine Balleroberung plus Vorlage ermöglichten das 3:0, beim 4:0 spielte er den klugen Doppelpass mit Sane. Note: 1,5. © getty 9/17 LEON GORETZKA: Sein Fehlpass nach zwei Minuten schenkte Selke eine Großchance. Köpfte nach Kimmich-Ecke hauchdünn am 2:0 vorbei (26.), wenig später mit der Vor-Vorlage zum 2:0. Note: 3. © getty 10/17 SERGE GNABRY: Glänzte vor allem als Vorbereiter: Sein Ballgewinn und das starke Dribbling leiteten das 1:0 ein. Dazu die tolle Flanke mit links aus dem Fußgelenk, die zum 2:0 führte. Spielt mit viel Selbstvertrauen und fand häufig die Tiefe. Note: 2. © imago images 11/17 JAMAL MUSIALA: Führte die meisten Zweikämpfe (22) beim FCB und gewann über die Hälfte davon. Oft auf der Halbspur und im Zehnerraum unterwegs. Hatte seine Füße beim 1:0 im Spiel und traf schön zum 3:0. Wurde mit Standing Ovations verabschiedet. Note: 2. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Klug gemacht, vor dem 1:0 Müller zu überlassen. Traf zum 2:0, 4:0 und 5:0 und damit im 13. BL-Spiel in Folge - neuer persönlicher Rekord. Übertraf Gerd Müller, weil er nun im 16. Pflichtspiel in Serie netzte. Note: 1. © getty 13/17 TANGUY NIANZOU: Wurde zur Pause für Upamecano eingewechselt. Langte kurz darauf ordentlich gegen Selke zu und hatte Glück, dass er nicht Gelb sah. Hatte ansonsten ähnlich wenig zu tun wie die restliche Abwehr. Legte das 5:0 auf. Note: 3,5. © getty 14/17 LEROY SANE: Kam nach 61 Minuten für Musiala und wurde nach den Pfiffen gegen Köln wohlwollend vom Münchner Publikum empfangen. Kurz darauf mit der Einleitung und Vorlage beim 4:0. Note: 3. © getty 15/17 KINGSLEY COMAN: Gnabry ging für ihn nach 67 Minuten raus. Sein Volleyschuss rauschte über das Gehäuse (76.). Note: 3,5. © getty 16/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Die finalen neun Minuten für Müller eingewechselt, aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 17/17 BOUNA SARR: In der 81. Minute für Stanisic gekommen. Keine Bewertung.

FC Bayern München - Hertha BSC: Die Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Stanisic (81. Sarr), Upamecano (45. Nianzou), Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry (66. Coman), Müller (81. Choupo-Moting), Musiala (61. Sane) - Lewandowski

Hertha BSC: Schwolow - Zeefuik (61. Richter), Boyata, Stark, Mittelstädt - Tousart, Ascaibar - Lukebakio (61. Belfodil), Serdar (78. Darida), Jovetic (20. Dilrosun) - Selke (61. Klünter)

FC Bayern München - Hertha BSC: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Müller (6.), 2:0 Lewandowski (34.), 3:0 Musiala (49.), 4:0 Lewandowski (70.), 5:0 Lewandowski (84.)

Der FC Bayern ist seit 29 Bundesliga-Heimspielen unbesiegt (24S, 5U) - seit dem Umzug in die Allianz Arena im Sommer 2005 hatten die Münchner nur von März 2016 bis April 2018 eine längere Serie ohne Niederlage in BL-Heimspielen (38 Spiele).

Lewandowski erzielte in jedem seiner letzten 13 Bundesliga-Spiele mindestens ein Tor und übertraf damit seinen persönlichen Rekord aus der Saison 2012/13 (damals für Dortmund) - nur Gerd Müller gelang in der BL-Historie noch eine längere Trefferserie (16 Spiele 1969/70).

Nagelsmann verlor keines seiner 12 Bundesliga-Spiele als Trainer gegen Hertha BSC (8S, 4U)

Der Star des Spiels: Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Einmal mehr unwiderstehlich. Stellte beim 2:0 all seinen Torhunger unter Beweis, indem er nach seinem Lattenkopfball nachsetzte und einköpfte. In Durchgang zwei dann noch mit zwei weiteren Toren. Typischer Lewandowski-Auftritt.

Der Flop des Spiels: Niklas Stark (Hertha BSC)

Mit einer Zweikampfquote von 0 Prozent das Sinnbild für die schwache Defensive der Berliner. In dieser Form meilenweit von der Nationalelf entfernt.

Der Schiedsrichter: Sven Jablonski

Ließ bei Zweikämpfen viel durchgehen, behielt in den wichtigen Momenten aber stets die Contenance und entschied richtig. Solider Auftritt des 31-Jährigen.