FC Bayern, News und Gerüchte: Thomas Müller lässt seine Zukunft offen

Thomas Müller lässt seine Zukunft beim FC Bayern offen. Der 31-Jährige spricht außerdem über Dayot Upamecano und Gerd Müller. Derweil setzt die zweite Mannschaft der Münchner ihren Siegeszug fort. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Müller lässt seine Zukunft offen

Thomas Müllers Vertrag beim FC Bayern läuft 2023 aus. Ob er einen neuen Kontrakt bei den Münchnern unterschreiben wird oder es den 31-Jährigen womöglich ins Ausland zieht, lässt er offen.

"Das ist eine Frage, mit der ich mich jetzt nicht beschäftige", sagte Müller der AZ. "Ausgang: völlig offen!"

Müller kam 2000 vom TSV Pähl in die Jugend der Bayern. Seit 2008 kickt er für die Profis.

In der vergangenen Saison absolvierte der Oberbayer 46 Pflichtspiele für den FCB. Seine Ausbeute: 15 Tore und 24 Assists.

FC Bayern, News: Müller schwärmt von Upamecano

Dayot Upamecano wechselte erst im Sommer von RB Leipzig an die Isar. Dennoch genießt der französische Abwehrspieler in der Mannschaft bereits ein hohes Ansehen.

"Wie man auch in den Spielen sieht, ist er sehr zweikampfstark, sehr bissig, aber trotzdem ruhig und abgeklärt - ein hochmotivierter Neuzugang für uns", sagte Müller der AZ: "Er wird sicherlich auch eine ganz wichtige Rolle spielen für uns in dieser Saison und in den nächsten Jahren."

Thomas Müller lässt seine Zukunft beim FC Bayern offen.

FC Bayern, News: Thomas Müller erinnert an Gerd Müller

Am 15. August ist Bayern-Legende Gerd Müller verstorben. Für Thomas Müller war der "Bomber der Nation" eine ganz wichtige Person.

"Ich habe mit Gerd Müller auch persönliche Erlebnisse teilen dürfen. Er war, als ich bei den Amateuren gespielt habe, mein Co-Trainer und dadurch eben nicht nur Bezugsperson, was das Sportliche betrifft, sondern ich habe ihn auch persönlich kennenlernen dürfen", sagte Müller der AZ.

Er erinnerte sich außerdem an eine Anekdote mit dem Weltmeister von 1974: "Ich kann mich an ein Erlebnis auch besonders erinnern: Wir waren in Indien mit der zweiten Mannschaft und da hat sich alles nur um den 'Boomer' gedreht. Das war schon fantastisch zu sehen, wie weit sein Ruf auch über die deutschen Grenzen hinaus bekannt ist."

FC Bayern, News: CL-Auftakt beim FC Barcelona

Der FC Bayern trifft in der Gruppenphase der Königsklasse auf den FC Barcelona, Dynamo Kiew und Benfica Lissabon. Nun ist auch klar, dass die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zum Auftakt am 14. September um 21 Uhr bei Barca ran muss.

Am 29. September (21 Uhr) steht ein Heimspiel gegen Kiew auf dem Programm, am 20. Oktober (21 Uhr) geht es zu Benfica.

FC Bayern, News: Bayern II nicht zu stoppen

Die zweite Mannschaft der Münchner hat in der Regionalliga den achten Sieg im zehnten Spiel gefeiert. Am Freitagabend setzte sich die Truppe von Trainer Martin Demichelis mit 6:0 beim TSV 1860 Rosenheim durch.

Oliver Batista-Meier (14. und 79./FE), Bright Akwo Arrey-Mbi (57.), Timo Kern (68.), Lucas Copado (81.) und Gabriel Vidovic (83.) erzielten die Tore.

Die Bayern haben 25 Zähler auf dem Konto und sind Spitzenreiter. Ärgster Verfolger ist die SpVgg Bayreuth mit vier Punkten Rückstand. Allerdings hat Bayreuth zwei Partien weniger absolviert.

Bayern-Noten: Offensiv-Duo glänzt - Sane tankt Selbstvertrauen © getty 1/17 Gute, seriöse Trainingseinheit: Der FC Bayern schlägt den Fünftligist Bremer SV mit 12:0 und zieht in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Besonders ein Offensiv-Duo weiß bei der Tor-Gala zu überzeugen. Leroy Sane tankt Selbstvertrauen. Die Noten. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Ruhiger Arbeitstag für den Neuer-Vertreter. Hielt seinen Kasten sauber, konnte sich gegen harmlose Bremer aber auch nicht wirklich auszeichnen. Note: 3,5. © getty 3/17 BOUNA SARR: Offensiv hin und wieder mit ein paar guten Akzenten, defensiv dafür gerade in Durchgang eins nicht immer stabil. Traf kurz vor Ende ohne Gegenwehr zum 11:0. Passabel, mehr nicht. Note: 3. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE (bis 45.): Gute Zweikampfführung, gute Spieleröffnung - wenn auch kaum gefordert. Durfte zur Pause runter. Note: 2,5. © imago images 5/17 TANGUY NIANZOU: Gewann in Hälfte eins nur knapp 30 Prozent seiner Zweikämpfe. Dafür im Passspiel solide. Ordentlicher Auftritt, muss sich für einen Stammplatz aber weiter steigern. Note: 3,5. © imago images 6/17 OMAR RICHARDS: In Hälfte eins mit einigen starken Offensivaktionen, danach weniger auffällig im Spiel nach vorne. Note: 3,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH (bis 45.): Spielte seinen Stiefel im Mittelfeld solide und wie gewohnt mit einer Passquote von über 90 Prozent herunter. In der zweiten Halbzeit geschont. Note: 3. © imago images 8/17 CORENTIN TOLISSO: Mit acht Balleroberungen bester Zweikämpfer im Mittelfeld. Dazu mit einer Torbeteiligung. Ordentlicher Auftritt des Franzosen. Note: 2,5. © getty 9/17 LEROY SANE (bis 67.): Von Nagelsmann erstmals auf der linken Offensivseite eingesetzt - und dort deutlich besser ins Spiel der Münchner eingebunden als zuletzt. Lieferte zwei Vorlagen und traf einmal selbst. Note: 2. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER (bis 45.): Mit einigen Ungenauigkeiten im Passspiel. Bis auf seine Torbeteiligung beim 5:0 mit wenig Impact. Note: 3,5. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Ein weitere Top-Leistung des 18-Jährigen, der den Bremer Verteidigern einige Knoten in die Beine spielte und seinen ersten Pflichtspiel-Hattrick für den FCB schnürte. Ein Tor war schöner als das andere. Note: 1. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Vertrat den zur Schonung in München gebliebenen Lewandowski und stellte seine Tauglichkeit als Backup einmal mehr unter Beweis. Traf vierfach und bereitete drei Tore vor. Note: 1. © getty 13/17 MICHAEL CUISANCE (ab 45.): Ersetzte Kimmich und durfte sich an der Seite von Tolisso beweisen. Fiel lange nicht auf, bis er zehn Minuten vor Schluss das 9:0 besorgte - ein Tor fürs Selbstvertrauen. Note: 3,5. © getty 14/17 CHRIS RICHARDS (ab 45.): Kam zur Pause für Süle. Machte seine Sache ähnlich gut wie sein Vorgänger, spielte mehrere tolle Pässe in die Tiefe. Note: 2,5. © getty 15/17 MALIK TILMANN (ab 45.): Traf mit seiner ersten Aktion zum zwischenzeitlichen 6:0. Ansonsten ohne nennenswerte Szene. Note: 3. © getty 16/17 SERGE GNABRY (ab 60.): Kam für den bärenstarken Musiala, wusste sich aber nicht mehr sonderlich in den Fokus zu spielen. Note: 3,5. © imago images 17/17 TAYLOR BOOTH (ab 67.): Durfte anstelle von Sane noch einmal gut 25 Minuten mitwirken. Mit einigen guten Ballgewinnen, offensiv aber ohne besondere Aktion. Note: 3.

FC Bayern, News: FCB trifft auf Hertha BSC

Am 3. Spieltag der Bundesliga trifft Bayern am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) auf Hertha BSC.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Gnabry - Lewandowski

Hertha: Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Serdar, Ascacibar - Lukebakio, Jovetic, Richter - Selke

FC Bayern: Die kommenden Bundesliga-Spiele