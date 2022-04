BVB - Kommentar nach Klatsche gegen Leipzig: Borussia Dortmund muss mittelfristig nach hinten schauen

Borussia Dortmund ist der selbsternannte zweite Leuchtturm des deutschen Fußballs und wird vermutlich zum vierten Mal in den vergangenen sieben Jahren Vizemeister. Die Vielzahl an Enttäuschungen in der aktuellen Saison, die Qualität der Mannschaft und die aufstrebende Konkurrenz - all dies muss dem BVB jedoch Sorgen bereiten. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

Hans-Joachim Watzke sagte: "Am Samstag wird viel passieren." Marco Rose sagte: "Mit den Fans im Rücken können wir nur noch gewinnen." Sebastian Kehl sagte: "Wir werden besser werden mit unseren Fans, garantiert."

Trotz dieser großen Zuversicht vor der Partie stand nach der Rückkehr der Anhänger von Borussia Dortmund ins heimische Stadion ein 1:4 gegen RB Leipzig auf der Anzeigetafel. Es war eine weitere Enttäuschung in einer Saison, die von Enttäuschungen geprägt ist und deren Vielzahl die einzige positive Bilanz dieser BVB-Spielzeit erheblich trübt - dass Dortmund nämlich dennoch souverän auf dem zweiten Platz in der Bundesliga steht.

Dies ist angesichts vieler schwacher Leistungen, mit denen es teils trotzdem zu Siegen reichte, mittlerweile ein Mysterium. Und dazu bei weitem nicht die einzige Unklarheit, mit der die Westfalen ihre Beobachter zurücklassen. Klar ist dagegen: So lange schon feststeht, dass Dortmund am Saisonende aller Wahrscheinlichkeit nach Zweiter wird, so lange steht auch fest, dass dieses Jahr einen Rückschlag für den Verein darstellt.

Der künftige Sportdirektor Kehl hat erst am Freitag in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärt, dass man der Mannschaft eine neue Identität überstülpen wolle. Zugleich betonte der 42-Jährige, es sei "sogar wahrscheinlich, dass es mehrere Transferperioden dauern wird, um unsere Vorstellungen umzusetzen".

BVB-Noten: Haaland nicht auf der Höhe © getty 1/16 Borussia Dortmund hat bei der Rückkehr der Fans eine heftige Klatsche im ausverkauften Signal Iduna Park hinnehmen müssen. Der BVB verlor mit 1:4 gegen RB Leipzig. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter Borussen. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Lupfer, Distanzschuss, Distanzschuss, Distanzschuss - Dortmunds Keeper war bei allen 4 Leipziger Treffern machtlos und konnte einem fast leid tun. Bewies beim Tänzchen gegen Silva aber immerhin seine fußballerischen Qualitäten. Note: 3,5. © imago images 3/16 EMRE CAN: Sein Ballverlust gegen Laimer brachte den RB-Express auf Touren Richtung 0:1. Vorm 0:2 fälschte der Allrounder unhaltbar ab. Starke Grätsche gegen Angelino (52.), aber zuvor hatte er den Ball selbst scharf gemacht. Note: 5. © getty 4/16 MATS HUMMELS: Sein toller Pass auf Reus hätte früh die Dortmunder Führung bringen müssen (7.). Dazu stark im Spielaufbau, aber der Abwehrchef hatte große Probleme, seinen Laden gegen die frechen Gäste zusammenzuhalten. Note: 4. © getty 5/16 MANUEL AKANJI: Der Schweizer begann gut und hatte auch die meisten Ballaktionen auf BVB-Seite. Passte sich spätestens nach dem 0:2 aber den Kollegen an und konnte den überfallartigen Angriffen der Gäste kaum etwas entgegensetzen. Note: 4. © getty 6/16 THORGAN HAZARD: Lange Zeit zu sehr mit Defensivaufgaben belastet, musste kurz vor der Pause einen gefährlichen Konter auf Kosten einer Gelben Karte verhindern. Strahlte null Torgefahr aus. Note: 4,5. © imago images 7/16 AXEL WITSEL: Zu Beginn mit starkem Pressing, dann aber immer weniger in der Lage, die Konter der Gäste zu unterbinden. 8 Ballverluste schon in der ersten Halbzeit. Im eigenen Strafraum oft zu weit weg, so wie bei Mukieles Seitfallzieher (44.). Note: 4. © getty 8/16 JUDE BELLINGHAM: Erstmals vor vollem Haus, voll in seinem Element. Starker Drang nach vorne, aber die defensiven Pflichten vernachlässigte der Youngster dabei zu sehr. Das tat dem BVB-Spiel in der ersten Halbzeit nicht gut. Note: 4. © imago images 9/16 RAPHAEL GUERREIRO: Gab nach dem Rückstand seine taktische Position auf der linken Seite vor der Dreierkette auf. Der Portugiese machte den Eindruck, als wolle er das Spiel im Alleingang drehen. Das ging ordentlich daneben. Note: 4,5. © getty 10/16 MARIUS WOLF: Viel Einsatz, wenig Ertrag. Rieb sich immer wieder in der Offensive und auf den Seiten auf. Musste schon nach gut einer Stunde vom Feld. Note: 4. © getty 11/16 MARCO REUS: Der Kapitän hatte die Riesenchance zur frühen BVB-Führung, wollte es aber zu schön machen. Statt frei vor RB-Keeper Gulacsi abzuschließen, legte er quer in den Rücken von Haaland. Ohne Ideen, ohne einen einzigen Torschuss. Note: 4,5. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Ein schöner Drehschuss nach Wolfs verunglückter Flanke, ein guter Versuch aus dem Abseits, den der starke Gulacsi aber ohnehin um den Pfosten drehte. Das war’s. Der Norweger war sichtbar körperlich nicht auf der Höhe. Note: 4,5. © getty 13/16 MAHMOUD DAHOUD: In der letzten halben Stunde für den überforderten Witsel auf dem Platz. Lief bei den dauerhaften Kontern der Leipziger aber fast nur hinterher. Note: 4. © imago images 14/16 DONYELL MALEN: Kam in der 61. Minute für Wolf. Bei Brandts Pass (84.) noch zu überrascht, direkt im Anschluss aber per Kopf mit dem Ehrentreffer zum 1:3. Immerhin schon das 5. Saisontor des Holländers, der so mühsam beim BVB gestartet war. Note: 3. © getty 15/16 JULIAN BRANDT: In der Schlussviertelstunde für Kapitän Reus auf dem Feld. Brachte zumindest etwas Esprit zurück ins extrem hakende Offensivspiel der Schwarz-Gelben. Keine Bewertung. © getty 16/16 GIOVANNI REYNA: Der dynamische Amerikaner sollte ab der 74. Minute nochmal frischen Schwung bringen. Reyna machte es aber auch nicht besser als Hazard, für den er eingewechselt wurde. Keine Bewertung.

BVB: Das sollte Dortmund Sorgen bereiten

Hier liegen Chancen und Gefahren nah beieinander, denn der komplexe Erneuerungsprozess des BVB wird auch in der kommenden Saison von einer ambitionierten Erwartungshaltung begleitet werden, an der das Team in den vergangenen Jahren mit steter Regelmäßigkeit scheiterte. Dortmunds Kader mangelt es an Homogenität, Führung und der nötigen Qualität für die eigenen Ansprüche. Das ist in den Wirren des laufenden Jahres offensichtlich geworden und es bedarf eines großen Aufwands, diesen Zustand zu verändern.

Auch wenn die aktuelle Tabelle ein eindeutiges Bild der vermeintlichen Kräfteverhältnisse zeichnet: Von hinten drängeln mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen zudem zwei Klubs, deren gesamtes Gerüst seit geraumer Zeit stabiler ist. Sie haben nun jeweils deutlich in Dortmund gewonnen (4:1 und 5:2), was aussagekräftig genug für das Niveau der BVB-Leistungen ist. Das sollte dem selbsternannten zweiten Leuchtturm des deutschen Fußballs (Watzke) durchaus Sorgen bereiten.

BVB muss den Blick nach hinten richten

Gerade die Sachsen sind zur besten Mannschaft Deutschlands geworden, seit Domenico Tedesco an der Seitenlinie steht. Mit 26 Zählern führen sie die Rückrundentabelle an, der Punkteschnitt des Coachs liegt bei 2,22. Der Sieg in Dortmund war hochverdient: Leipzig agierte souverän, effizient und deckte die BVB-Schwächen - taktische Disziplin, Konteranfälligkeit, Restverteidigung - schonungslos auf. Trotz neun Punkten weniger ist RBL der Borussia mit Stand Samstagabend um Längen voraus.

Wie Dortmund haben Leipzig und Leverkusen vor der Saison den Trainer ausgetauscht, lassen in sportlicher Hinsicht aber anders als der BVB - in Leipzigs Fall erst seit der Übernahme von Tedesco - eine stringente Spielidee erkennen. Sie verfügen über ausgewogene und qualitativ hochkarätig besetzte Kader, denen im Sommer kein Umbruch droht. Aus Sicht der Borussia steht durchaus zu befürchten, dass beide Teams eher stärker werden. Der Blick des BVB muss mittelfristig daher nicht nach oben in Richtung FC Bayern, sondern nach hinten gehen.

