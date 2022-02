BVB - Kommentar nach dem Aus von Borussia Dortmund in der Europa League: Druck durch Delle

Mit dem K.o. in der Europa League ist Borussia Dortmund in dieser Saison nun in gleich drei Pokalwettbewerben ernüchternd früh ausgeschieden. Das bedeutet eine erhebliche Delle für das Selbstverständnis und Renommee des BVB und erhöht den Druck auf alle Beteiligten. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

Nun ist es amtlich: Borussia Dortmund ist aus gleich drei Pokalwettbewerben ernüchternd früh ausgeschieden und hat sich dabei gegen keineswegs übermächtige Gegner teils sogar blamiert. Das ist eine gehörige Delle für den BVB, was das Selbstverständnis und internationale Renommee des Vereins angeht.

Denn das Fazit der Saison kann bereits gezogen werden, obwohl sie erst in rund drei Monaten beendet ist. Es steht angesichts von zwölf Punkten Vorsprung und des bisherigen Saisonverlaufs in der Bundesliga nämlich nicht ernsthaft zu befürchten, dass die Westfalen den Einzug in die Champions League vermasseln. Zwar spielen die Borussen in der Liga gemessen an ihren eklatanten Personalproblemen eine gute, wenn auch nicht konstante oder gar vollends überzeugende Runde. Doch die Musik in der finalen Bewertung, die macht das Abschneiden außerhalb der Bundesliga.

Das weiß auch Trainer Marco Rose, der nach dem 2:2 bei den Rangers in Glasgow in dieser Hinsicht treffend analysierte: "Das sind die Wettbewerbe, die uns den Stecker ziehen, denn das bleibt hängen. Die sehr anständige Bundesliga-Saison kommt irgendwann in der Bewertung. Und das auch zurecht. Hier geht es um Renommee, aber wir waren zu schwach."

Roses korrekte Einschätzung zeugt von Größe und Einsicht, aber auch von seinem Verständnis für den größten Klub, den er in seiner Karriere bislang trainiert hat. Gerade der K.o. auf internationalem Terrain schmerzt in vielfacher Hinsicht.

BVB-Noten: Nur Bellingham reicht nicht - zwei Totalausfälle © getty 1/17 Borussia Dortmund ist nach dem 2:2 bei den Glasgow Rangers und einem Gesamtergebnis von 4:6 vorzeitig aus der Europa League ausgeschieden. Im Ibrox Stadium war nur ein Dortmunder in Bestform. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Keine Chance beim Elfmeter zum 0:1, danach aber mit einer tollen Rettungstat in der 35. Minute. Genauso in der 56. Minute. Auch beim 2:2 machtlos. An ihm lag es nicht, dass Dortmund rausgeflogen ist. Note 3. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Viel Präsenz in den Zweikämpfen, lief sich aber hier und da auch mal fest. Mit der öffnenden Flanke das 2:1 durch Malen eingeleitet. Kurz vor der Pause mit der Chance zum 3:1. Zur Halbzeit verletzt raus. Note 3,5. © getty 4/17 EMRE CAN: Neben Hummels in der Innenverteidigung. Viel im Aufbau beschäftigt, viele Ballkontakte. Spielte aber viel zu selten seinen tollen langen Ball wie in der 45. Minute. Aber: Defensiv wackelig. Glück, dass der VAR (zurecht) eingreift (67.). Note 4. © imago images 5/17 MATS HUMMELS: Bis zur 57. Minute ein sehr ordentliches Spiel, rettet sogar auf der Linie (35.), aber dann schlägt er über den Ball und serviert Tavernier freies Feld zum 2:2. Ganz bitterer Fehler, der seine Leistung überschattet. Note 5. © getty 6/17 NICO SCHULZ: Kam für den angeschlagenen Guerrero in die Startelf und leistete sich den Ballverlust vor dem Elfmeter, der zum 0:1 führte. Auch danach mit dem einen oder anderen Problem in der Rückwärtsbewegung. Note 4,5. © imago images 7/17 MAHMOUD DAHOUD: Defensiv fleißig, offensiv wenig Einfluss auf das Spiel. Hatte auffällig wenig Ballaktionen und überhaupt keine Beteiligung an einem Torschuss. Note 4. © imago images 8/17 JUDE BELLINGHAM: Dortmunds bester Mann. Hatte nach vier Minuten Pech beim Pfostenschuss, vergab eine tolle Chance (18.) und traf zum Ausgleich (31.). Lässt beim 2:1 den Ball super durch für Malen. Auch in der 2. Halbzeit aktiv. Note 2,5. © getty 9/17 THORGAN HAZARD: Wieder so eine Nicht-Leistung des Belgiers, der überhaupt nicht stattfand. Man hatte das Gefühl, dass das Spiel für ihn nebenher mitläuft. Selbst seine Auswechslung für Moukoko fiel nicht auf. Note 5. © getty 10/17 MARCO REUS: Sehr fleißig gegen den Ball, aber die Akzente im Offensivspiel fehlten. Auch weil er wie Hazard in den Ketten der Rangers wenig Platz hatte. Kam einmal gut in den Strafraum und wollte einen Elfmeter. Musste verletzt raus. Note 4. © getty 11/17 JULIAN BRANDT: Anfangs mit einfallslosen Ecken. Verursacht den Elfmeter zum 0:1 (21.), kurz darauf vergab er die Topchance zum 1:1 (25.). Bereitet dann vor der Pause das 2:1 durch Malen vor. Kein Reinfall, keine Topleistung -wie öfters zuletzt. Note 3,5. © getty 12/17 DONYELL MALEN: Der Niederländer bereitete das 1:1 durch Bellingham (31.) vor, hatte danach eine gute Chance (36.) und erzielte noch vor der Pause (42.) das 2:1 für den BVB. Kurz danach vergab er die Chance zum 3:1. Bester neben Bellingham. Note 3. © getty 13/17 MARIUS WOLF: Kam zur Halbzeit für den verletzten Meunier und übernahm dessen Posten auf der rechten Abwehrseite und ließ sich vor dem 2:2 von Bassey übel austanzen. Hatte noch eine gute Chance (70.). Note 4. © getty 14/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam für Hazard nach 69 Minuten und hatte deutlich mehr Einfluss auf das Spiel als sein Vorgänger. Umtriebig, laufstark, mit Zug zum Tor. Hätte dem Spiel auch früher gutgetan. Note 3. © imago images 15/17 REINIER: Kam für Brandt nach 69 Minuten. Nicht ganz so auffällig wie Moukoko, der in der gleichen Minute reinkam. Gewann aber zumindest ein paar Zweikämpfe. Note 4. © imago images 16/17 STEFFEN TIGGES: Kam in der 77. Minute für Malen und war dann sofort da. Bot sich immer wieder an, leitete eine Chance sogar ein. Keine Bewertung. © getty 17/17 AXEL WITSEL: Kam in der 86. Minute für den verletzten Marco Reus. In seinem letzten Europaokal-Spiel für den BVB? Keine Bewertung.

BVB: Dortmunds Bilanz wird zweifelsfrei nachwirken

Einerseits muss der BVB dadurch starke finanzielle Einbußen hinnehmen, die während der Corona-Pandemie alles andere als gelegen kommen. Auf über zehn Millionen Euro ist der Verlust zu beziffern. Ähnlich schwer wiegt aber der Kratzer, den die Marke Borussia Dortmund, die so gern im Konzert der Großen mittun möchte, dadurch abbekommen hat.

Als 16. der Klubrangliste und Vorjahres-Viertelfinalist in der Königsklasse ist es nicht mit dem Selbstverständnis und den Ansprüchen des Vereins vereinbar, im europäischen Wettbewerb eine solch lasche Visitenkarte abzugeben. Damit sinken Ansehen und Attraktivität des Vereins, was sich intern auf den eigenen Kader und extern auf mögliche Neuzugänge negativ auswirken kann - allerdings nicht muss.

Die CL-Gruppenphase gegen machbare Gegner nicht zu überstehen, ist das eine und freilich eine bittere Enttäuschung. Dann jedoch im Handumdrehen gegen einen international nur zweitklassigen Gegner mit sechs Gegentoren auszuscheiden, ist für diesen Klub schlicht verheerend und unentschuldbar. Diese Bilanz wird zweifelsfrei nachwirken.

Dreifach-Aus nur ein einmaliger Ausrutscher?

Vor allem aber, das lässt sich jetzt schon recht leicht prognostizieren, wird sie auf die kommende Spielzeit ausstrahlen. Der Druck in Dortmund wird für alle steigen: für die Spieler, den Trainer und die Vereinsführung, die ab Sommer durch das Ende der Ära Michael Zorc ohnehin vor einem Neustart steht.

Die Borussia hat in der kommenden Saison unter Beweis zu stellen, dass dieses Dreifach-Aus ein einmaliger Ausrutscher war. Sonst drohen schwerere Schäden im Konstrukt als "nur" eine ordentliche Delle wie aktuell.

Rose: "Dafür müssen wir Kritik einstecken, ganz klar"

Das gilt auch für Rose, der für Dortmunds vielschichtige Probleme jedoch nicht allein in Haftung genommen werden sollte. Doch im Fußball regiert häufig und vielerorts eben auch die Macht der nackten Zahlen. Roses erstes Jahr beim BVB ist stark ausbaufähig, davon war man bei seiner fünf Millionen Euro teuren Verpflichtung nicht ausgegangen.

"Wir sind ein ambitionierter Verein. Die Fans erwarten viel. Wir sind dem nicht im Ansatz gerecht geworden. Dafür müssen wir Kritik einstecken, ganz klar", sagte Rose am Donnerstagabend. Sie würde gegenüber allen Entscheidungsträgern des BVB lauter und deutlicher ausfallen, wenn Ambition und Realität erneut zu weit auseinanderliegen.