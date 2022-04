BVB - RB Leipzig 1:4: Borussia Dortmund kassiert heftige Pleite bei Rückkehr der Fans

Borussia Dortmund hat am 28. Spieltag der Bundesliga den wohl entscheidenden Dämpfer im Kampf um die Meisterschaft hinnehmen müssen. Der BVB verlor im nach 763 Tagen erstmals wieder ausverkauften Signal Iduna Park mit 1:4 (0:2) gegen RB Leipzig. Der Rückstand der Borussia auf den FC Bayern München beträgt sechs Partien vor Saisonende nun neun Punkte.

"Wir sind sehr gut reingekommen und hatten die Chance zum 1:0. Die Konsequenz war der Unterschied heute. Ich glaube, dass Leipzig außer Umschalten nicht viel vom Spiel hatte. Wir haben nicht kompromisslos und konsequent verteidigt", sagte BVB-Trainer Marco Rose bei Sky. "Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir ordentlich im Spiel, aber Leipzig hat immer wieder gefährlich gekontert. Am Ende ist es ein bitteres Ergebnis. Wir haben uns massiv ausgebremst", fuhr Rose fort.

Mats Hummels sagte: "Ich weiß, dass es einen auf den Sack gibt, wenn ich das sage: Das ist ein Sieg der Effektivität und der Chancenverwertung. Das war kein 4:1-Spiel. Die Leipziger wissen, dass es anders laufen kann." Der Innenverteidiger weiter: "Wir sind hektisch geworden. Dann haben wir es mit Bällen versucht, die nicht funktionieren. Leipzig ist mit nichts mit 2:0 in die Halbzeit gegangen. Wir wissen, dass es am Ende nicht gut war. Man muss aber nicht so tun, als wären mit 1:4 an die Wand gespielt worden."

Leipzigs Coach Domenico Tedesco analysierte den Auswärtssieg wie folgt: "4:1 hier zu gewinnen, ist nicht einfach. Wir haben diszipliniert gespielt, hatten viele Ballgewinne. Die Dortmunder sind gewohnt, schnell und vertikal zu spielen. Sie wollen in die rote Zone, aber wir haben gut nach vorne verteidigt und versucht, die Dynamik herauszunehmen. Das 3:0 können wir früher machen. Ich denke, das war auch für ein paar Dortmunder neu, hier vor 80.000 zu spielen."

BVB gegen RB Leipzig: Die Analyse

Flotter und körperbetonter Beginn ohne Abtasten und mit zahlreichen Zweikämpfen und einem dominanten BVB, der mit Dreierkette agierte und im Spielaufbau in Überzahl war. Sobald Dortmund hinten raus kam, warteten jedoch zwei Ketten aus drei und dahinter fünf Leipziger Mann. Über die Flügel fand die Borussia dennoch den Weg in den Rücken der Abwehr und hätte durch Reus (7.) und Haaland (13.) in Führung gehen müssen. Nach 20 Minuten stand ein Torschussverhältnis von 5:0.

Die Gäste kamen in der Anfangsphase kaum aus der eigenen Hälfte, das Pressing des BVB griff hervorragend. Nach einem unnötigen Ballverlust von Can gingen die Sachsen mit erstem Torschuss jedoch in Führung. Dies veränderte die Partie gänzlich, Leipzig fand immer besser in den Rhythmus und erzielte einige vorzeitige Ballgewinne. RBL rückte im Umschaltspiel nun gut nach und war gerade im Zentrum oft in Überzahl, Dortmund lief hinterher.

Dies blieb auch im zweiten Abschnitt so, dem BVB fehlten Tempo, Tiefe und Ideen in der Offensive. Leipzig stand in seinem 5-3-2 sehr kompakt und blieb bei Ballgewinnen brandgefährlich, da die Westfalen die Mitte überhaupt nicht mehr zu bekamen, große Probleme mit der Absicherung der Konter hatten und deshalb beinahe jedes Mal mit dem Gesicht zum eigenen Tor verteidigten.

Leipzig nutzte dies kaltschnäuzig zu zwei weiteren Treffern und fuhr einen verdienten Sieg ein. Bis auf den guten Start enttäuschte Dortmund bei der Rückkehr der Fans maßlos.

BVB-Noten: Can patzt folgenschwer - Haaland körperlich nicht auf der Höhe © getty 1/16 Borussia Dortmund hat bei der Rückkehr der Fans eine heftige Klatsche im ausverkauften Signal Iduna Park hinnehmen müssen. Der BVB verlor mit 1:4 gegen RB Leipzig. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter Borussen. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Lupfer, Distanzschuss, Distanzschuss, Distanzschuss - Dortmunds Keeper war bei allen 4 Leipziger Treffern machtlos und konnte einem fast leid tun. Bewies beim Tänzchen gegen Silva aber immerhin seine fußballerischen Qualitäten. Note: 3,5. © imago images 3/16 EMRE CAN: Sein Ballverlust gegen Laimer brachte den RB-Express auf Touren Richtung 0:1. Vorm 0:2 fälschte der Allrounder unhaltbar ab. Starke Grätsche gegen Angelino (52.), aber zuvor hatte er den Ball selbst scharf gemacht. Note: 5. © getty 4/16 MATS HUMMELS: Sein toller Pass auf Reus hätte früh die Dortmunder Führung bringen müssen (7.). Dazu stark im Spielaufbau, aber der Abwehrchef hatte große Probleme, seinen Laden gegen die frechen Gäste zusammenzuhalten. Note: 4. © getty 5/16 MANUEL AKANJI: Der Schweizer begann gut und hatte auch die meisten Ballaktionen auf BVB-Seite. Passte sich spätestens nach dem 0:2 aber den Kollegen an und konnte den überfallartigen Angriffen der Gäste kaum etwas entgegensetzen. Note: 4. © getty 6/16 THORGAN HAZARD: Lange Zeit zu sehr mit Defensivaufgaben belastet, musste kurz vor der Pause einen gefährlichen Konter auf Kosten einer Gelben Karte verhindern. Strahlte null Torgefahr aus. Note: 4,5. © imago images 7/16 AXEL WITSEL: Zu Beginn mit starkem Pressing, dann aber immer weniger in der Lage, die Konter der Gäste zu unterbinden. 8 Ballverluste schon in der ersten Halbzeit. Im eigenen Strafraum oft zu weit weg, so wie bei Mukieles Seitfallzieher (44.). Note: 4. © getty 8/16 JUDE BELLINGHAM: Erstmals vor vollem Haus, voll in seinem Element. Starker Drang nach vorne, aber die defensiven Pflichten vernachlässigte der Youngster dabei zu sehr. Das tat dem BVB-Spiel in der ersten Halbzeit nicht gut. Note: 4. © imago images 9/16 RAPHAEL GUERREIRO: Gab nach dem Rückstand seine taktische Position auf der linken Seite vor der Dreierkette auf. Der Portugiese machte den Eindruck, als wolle er das Spiel im Alleingang drehen. Das ging ordentlich daneben. Note: 4,5. © getty 10/16 MARIUS WOLF: Viel Einsatz, wenig Ertrag. Rieb sich immer wieder in der Offensive und auf den Seiten auf. Musste schon nach gut einer Stunde vom Feld. Note: 4. © getty 11/16 MARCO REUS: Der Kapitän hatte die Riesenchance zur frühen BVB-Führung, wollte es aber zu schön machen. Statt frei vor RB-Keeper Gulacsi abzuschließen, legte er quer in den Rücken von Haaland. Ohne Ideen, ohne einen einzigen Torschuss. Note: 4,5. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Ein schöner Drehschuss nach Wolfs verunglückter Flanke, ein guter Versuch aus dem Abseits, den der starke Gulacsi aber ohnehin um den Pfosten drehte. Das war’s. Der Norweger war sichtbar körperlich nicht auf der Höhe. Note: 4,5. © getty 13/16 MAHMOUD DAHOUD: In der letzten halben Stunde für den überforderten Witsel auf dem Platz. Lief bei den dauerhaften Kontern der Leipziger aber fast nur hinterher. Note: 4. © imago images 14/16 DONYELL MALEN: Kam in der 61. Minute für Wolf. Bei Brandts Pass (84.) noch zu überrascht, direkt im Anschluss aber per Kopf mit dem Ehrentreffer zum 1:3. Immerhin schon das 5. Saisontor des Holländers, der so mühsam beim BVB gestartet war. Note: 3. © getty 15/16 JULIAN BRANDT: In der Schlussviertelstunde für Kapitän Reus auf dem Feld. Brachte zumindest etwas Esprit zurück ins extrem hakende Offensivspiel der Schwarz-Gelben. Keine Bewertung. © getty 16/16 GIOVANNI REYNA: Der dynamische Amerikaner sollte ab der 74. Minute nochmal frischen Schwung bringen. Reyna machte es aber auch nicht besser als Hazard, für den er eingewechselt wurde. Keine Bewertung.

BVB gegen RB Leipzig: Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Can, Hummels, Akanji - Hazard (74. Reyna), Witsel (61. Dahoud), Bellingham, Guerreiro - Wolf (61. Malen), Reus (74. Brandt) - Haaland.

Leipzig: Gulacsi - Simakan (78. Halstenberg), Orban, Gvardiol - Mukiele (68. Klostermann), Laimer, Kampl (68. Forsberg), Angelino, Olmo (89. Novoa), Nkunku - Silva (78. Szoboszlai).

BVB gegen RB Leipzig: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Laimer (21.), 0:2 Laimer (30.), 0:3 Nkunku (57.), 1:3 Malen (84.), 1:4 Olmo (86.)

Marco Reus bestritt sein 350. Pflichtspiel für Dortmund.

RB Leipzig ist seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen (sieben Siege, drei Remis). In der Fremde gewannen die Sachsen ihre vergangenen sechs Pflichtspiele allesamt.

Auswärts kassierte RB im Oberhaus bei keinem anderen Team so viele Gegentore wie beim BVB (14).

Dortmund erzielte in den vergangenen fünf Bundesligaspielen nur fünf Tore und traf nie mehrfach.

Erling Haaland bleibt erstmals in der Bundesliga in vier Spielen in Folge torlos.

Der Star des Spiels: Konrad Laimer (RB Leipzig)

Wie zuletzt der zuverlässige Stabilisator des Leipziger Spiels und stets mit hoher Intensität am Werk. Schoss erstmals in der Bundesliga einen Doppelpack - und bereitete sich die beiden Treffer durch seine vorherigen Ballgewinne selbst vor. Starker Assist beim 3:0.

Der Flop des Spiels: Emre Can (BVB)

Hatte schon kurz vor seinem eklatanten Ballverlust, der das 0:1 ermöglichte, eine ähnliche Situation, in der er die Kugel nur mit Glück nicht verlor. Hätte zudem dem Laufweg von Torschütze Laimer folgen müssen. Fälschte beim 0:2 unglücklich ab.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Marco Fritz

Bei den persönlichen Strafen mit einer recht lange Leine, hätte theoretisch schon früher Gelbe Karten verteilen können. Beging in einer lange intensiven Partie aber keinen größeren Fehler.