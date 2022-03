BVB-Erkenntnisse nach dem Sieg über Bielefeld: Mit Kampf und Notlösungen zurück ins Titelrennen

Borussia Dortmund hat durch ein mühsames 1:0 daheim gegen Arminia Bielefeld den Rückstand auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München verkürzt. Die Erkenntnisse zum Spiel des BVB.

BVB: Kein Spektakel, aber "zu Ende gekämpft"

Ein Spiel für Fußball-Feinschmecker war es mit Sicherheit nicht, das der BVB den 33.000 Zuschauern bot. Vollständige Spielkontrolle konnten die Schwarz-Gelben nur in wenigen Phasen aufweisen, und in der Anfangsviertelstunde leistete sich die vollständig neu formierte Viererkette samt den beiden Sechsern davor so einige Fehler, die zu aussichtsreichen Gelegenheiten der Gäste führten. Das Tor spielte dem BVB dann natürlich in die Karten, aber der zweite Treffer wollte nicht fallen - und so zitterte Dortmund den Dreier in der Schlussphase über die Zeit.

Die Protagonisten wussten den Auftritt anschließend realistisch einzuschätzen. "Es muss nicht immer Spektakel sein", bilanzierte Torschütze Marius Wolf und sprach von "gemachten Hausaufgaben". Emre Can hatte einen "ekligen" Gegner gesehen, und "nicht unser bestes Spiel". Trainer Marco Rose lobte, dass sein Team die Partie "zu Ende gekämpft" hatte.

Einen knapperen Sieg als ein 1:0 kann man statistisch betrachtet nicht einfahren, die Arminia brachte sogar mehr Schüsse auf den gegnerischen Kasten als der BVB (4:3). Insofern muss man wohl konstatieren: Findet in der Bielefelder Drangphase vor dem Abpfiff noch ein Kullerball den Weg ins Netz, das Fazit fiele wohl ähnlich aus wie beim 1:1 gegen Augsburg: Führung, zwei Aluminiumtreffer, aber den Sack nicht zugemacht, hektische Schlussphase, später Ausgleich.

Aber: In puncto Einstellung und - dem in in Dortmund längst verpönten Stichwort - "Mentalität" kann man dem BVB keinen Vorwurf machen, so spielerisch überschaubar es auch war. Dortmund nahm den Kampf an. Nicht nur knapp 60 Prozent Ballbesitz standen am Ende auf dem Spielberichtsbogen, sondern auch eine höhere Laufleistung (118,9 km zu 117,5 km), mehr angezogene Sprints (268:220), mehr Grätschen, mehr abgefangene Bälle - und deutlich mehr gewonnene Zweikämpfe (fast 57 Prozent).

Gleich 18 davon gewann Can, der anschließend bei DAZN lobte, dass der BVB "als Mannschaft aufgetreten" sei und bei Fehlern nicht wie zuletzt den Kopf habe hängen lassen. So hielt am Ende die Heimserie: Führt der BVB in dieser Saison zur Pause im Signal Iduna Park, gab es bislang immer einen Sieg, am Sonntag zum achten Mal.

BVB-Noten: Aushilfskräfte betreiben Eigenwerbung - Haaland kein Faktor © getty 1/16 Dortmund hat trotz vieler Ausfälle mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Während die rechte Seite überzeugte, lieferten die zentralen Mittelfeldspieler einen schwachen Auftritt ab. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/16 GREGOR KOBEL: Musste schon in den den ersten 15 Minuten zweimal zupacken. Danach kaum noch gefordert. Auch nach dem Seitenwechsel ohne echte Prüfung. Ein alles in allem entspannter Sonntag. Note: 3,5. © imago images 3/16 FELIX PASSLACK: Bekam ob der vielen Ausfälle in der Defensive mal wieder eine Chance - und nutzte diese! Scheute den Weg nach vorne nicht und schlug einige brauchbare Flanken. Defensiv solide, aber auch nur wenig gefordert. Note: 2,5. © getty 4/16 EMRE CAN: Brachte Kobel zu Beginn unnötig in Bedrängnis. Ansonsten sicher im Aufbauspiel. Versuchte die anfänglichen Abstimmungsschwierigkeiten mit klaren Ansagen in den Griff zu kriegen - und hatte Erfolg. Wichtige Grätsche kurz vor Ende. Note: 2. © getty 5/16 MARIN PONGRACIC: Die fehlende Spielpraxis machte sich in den ersten Minuten vor allem in seinem Passspiel bemerkbar, gewann aber zunehmend an Sicherheit. Gegen den Ball ohne Fehler. Gedankenschnell gegen Hack (38.). Note: 3,5. © imago images 6/16 NICO SCHULZ: War mit dem starken Wimmer deutlich mehr in der Defensive gebunden als sein Pendant auf der anderen Seite. Darunter litt auch sein Offensivspiel. Spielte einige überflüssige Fehlpässe. Note: 4. © getty 7/16 MAHMOUD DAHOUD: Schaffte anfänglich nicht, dem Dortmunder Spiel Sicherheit zu verleihen. Ungewohnt wenig Zugriff auf die Partie. Übler Fehlpass nach der Pause, den Can nur durch ein Foul ausbügeln konnte. Note: 4,5. © getty 8/16 AXEL WITSEL: Strahlte enorme Ruhe aus, wirkte jedoch teilweise schon zu gelassen. In Zweikämpfen hin und wieder zu spät. Nahm bei vielversprechenden Angriffen häufig das Tempo raus. Note: 4. © getty 9/16 MARIUS WOLF: Eine Bewerbung für weitere Startelf-Einsätze! Interpretierte seine Rolle sehr offensiv, war teilweise neben Malen in der Spitze zu finden. Schob in Stürmer-Manier trocken zur Führung ein. Zudem spielfreudig und aufopferungsvoll. Note: 2. © getty 10/16 THORGAN HAZARD: Auf der Reus-Position nicht immer eingebunden, dafür mit perfekt getimter Hereingabe für Wolf. Sonst nur gefährlich, wenn er auf die starke rechte Seite rotierte. Note: 3,5. © getty 11/16 JUDE BELLINGHAM: Schönes Dribbling und super Auge vor dem 1:0 (21.). Wie gewohnt sehr aufmerksam und mit gesunder Härte. Die Überzeugung in Person. Auf dem linken Flügel dennoch etwas vergeudet. Note: 2,5. © getty 12/16 DONYELL MALEN: Sehr aufgeweckt, machte viele Bälle fest. Seine schnellen Bewegungen brachten Arminias Defensive mehrfach in Bedrängnis. Traf früh den Pfosten (8.) und verpasste nur knapp das 2:0, als sein Schuss an die Unterlatte knallte. Note: 2,5. © getty 13/16 ERLING HAALAND: Durfte in der 63. Minute sein Comeback geben, für ihn ging Malen. Setzte Reyna bei dessen Großchance per Hacke gut in Szene (82.). Lauerte auf seine Chance, ging aber leer aus. Note: 4. © getty 14/16 GIOVANNI REYNA: Ebenfalls zurück vom Krankenbett. Er kam für Hazard (63.). Verpasste die Vorentscheidung um wenige Zentimeter. Kam zu keiner weiteren Offensivaktion mehr. Note: 3,5. © getty 15/16 JULIAN BRANDT: Etwas überraschend nicht in der Startelf wurde er nach 70 Minuten für den angeschlagenen Wolf eingewechselt. Wichtige Aktion gegen Okugawa im eigenen Strafraum (81.). Ansonsten unauffällig. Note: 3,5. © getty 16/16 LENNARD MALONY: Wurde in der 85. Minute für Passlack eingewechselt, um die knappe Führung zu verteidigen. Ohne Bewertung.

BVB-Spielplan in den kommenden Wochen

Datum Wettbewerb Gegner Mittwoch, 16.03., 18.30 Uhr Bundesliga FSV Mainz 05 (Auswärts) Sonntag, 20.03., 19.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln, (Auswärts) Samstag, 02.04., 18.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig (Heim) Freitag, 08.04., 20.30 Uhr Bundesliga VfB Stuttgart (Auswärts)

BVB mit zehn Verletzten: Wolf und Can überzeugen in neuer Rolle

Zwar waren die Dortmunder nicht wie Gegner Bielefeld durch gleich acht Corona-Infektionen gebeutelt ins Spiel gegangen, dennoch lag das Rose-Team in der Anzahl der Ausfälle mal wieder vorn. Zehn waren es diesmal, darunter mit Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou und Manuel Akanji fast die komplette Innenverteidigung. Im Sturm konnte Erling Haaland nur von der Bank kommen, Marco Reus, Youssoufa Moukoko und Steffen Tigges fehlten ebenfalls.

Also wirbelte Rose seine Startelf komplett durcheinander: Eine in der Form völlig neu formierte Viererkette mit den Innenverteidigern Can und Marin Pongracic, Felix Passlack auf rechts, Jude Bellingham links offensiv und Wolf als gefühlter zweiter Stürmer. So schnell wird man diese Formation wohl nicht wieder sehen, sollte man meinen.

Oder etwa doch? Schließlich steht am Mittwoch schon das Nachholspiel gegen Mainz 05 an (18.30 Uhr live auf DAZN) - und Roses Schachzüge gingen insgesamt auf. Wolf war in seiner extrem offensiven Rolle Mann des Spiels, zog als nominell rechter Flügelspieler immer wieder ins Zentrum und sorgte neben Donyell Malen für jede Menge Gefahr im gegnerischen Strafraum. Zwar musste er mit Nackenproblemen 20 Minuten vor Schluss runter, aber Haaland dürfte nach seinem Comeback über 30 Minuten noch keine Option für die Startelf sein.

Can spielte zwar nicht fehlerlos, gewann aber weit über die Hälfte seiner Zweikämpfe, hatte die meisten Ballaktionen seines Teams und versuchte sich schon früh als lautstarker Antreiber und emotionaler Fixpunkt der Dortmunder zu etablieren - mit Erfolg. Bellingham zog zwar immer wieder in die Mitte, leitete das Tor des Tages aber mit einem tollen Ball auf Hazard ein.

Ein Sonderlob konnte sich derweil Rechtsverteidiger Stefan Passlack abholen, der von der Arminia immer wieder sträflich alleingelassen wurde und das beste aus seinen Möglichkeiten machte. Auch defensiv ließ er nichts anbrennen, gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe. "Ein Riesenjunge", zeigte sich Rose begeistert: Passlack habe sich den Platz in der Startelf verdient. Vielleicht nicht zum letzten Mal.