Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 1:0: Mühsamer Dreier! Wolf rettet BVB bei Haaland-Comeback

Borussia Dortmund hat sein Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen Arminia Bielefeld mit 1:0 (1:0) gewonnen und den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München verkürzt. Das Tor des Tages erzielte Marius Wolf, zudem feierte Torjäger Erling Haaland nach langer Verletzungspause sein Comeback.

Durch den Sieg stehen die Dortmunder bei 53 Punkten, sieben weniger als die Bayern. Mit einem Sieg im Nachholspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (18.30 Uhr live auf DAZN) wäre der BVB schon wieder in Schlagdistanz. Die Arminia bangt nach der dritten Niederlage in Folge weiter um den Klassenerhalt: Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt nur zwei Punkte.

"Gegen Bielefeld ist es immer eklig", konstatierte Emre Can nach der Partie am DAZN-Mikrofon. Torschütze Wolf sah es ähnlich: "Es muss nicht immer Spektakel sein." Angesprochen auf das Meisterrennen, sagte Can: "Wir träumen immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn wir alle Spiele gewinnen, werden wir sehen, was am Ende passiert."

BVB-Trainer Marco Rose sprach von einem "Arbeitssieg": "Wir sind froh, dass wir das Spiel zu Ende gekämpft haben." Ein Lob gab es für die rechte Seite mit Wolf und Felix Passlack: "Ein Riesenjunge, der diesen Verein lebt. Er war einfach mal dran und hat seine Aufstellung gerechtfertigt."

BVB - Arminia Bielefeld: Die Analyse

Im Aufeinandertreffen zweier ersatzgeschwächter Teams (zehn Ausfälle beim BVB, acht bei der Arminia) standen die Gäste zunächst sehr hoch, setzten das Aufbauspiel des BVB extrem unter Druck und kamen zu einigen aussichtsreichen Gelegenheiten im und vor dem Dortmunder Sechzehner. Dortmund in dieser Phase mit wenigen Ballbesitzphasen und längeren Kombinationen, wurde aber über die rechte Seite gefährlich, wo Verteidiger Passlack viel Platz hatte und Flügelspieler Wolf immer wieder als zweite Spitze agierte. Daraus resultierte zunächst Malens Pfostentreffer und dann auch die Führung.

BVB-Noten: Aushilfskräfte betreiben Eigenwerbung - Haaland kein Faktor

GREGOR KOBEL: Musste schon in den den ersten 15 Minuten zweimal zupacken. Danach kaum noch gefordert. Auch nach dem Seitenwechsel ohne echte Prüfung. Ein alles in allem entspannter Sonntag. Note: 3,5.

FELIX PASSLACK: Bekam ob der vielen Ausfälle in der Defensive mal wieder eine Chance - und nutzte diese! Scheute den Weg nach vorne nicht und schlug einige brauchbare Flanken. Defensiv solide, aber auch nur wenig gefordert. Note: 2,5.

EMRE CAN: Brachte Kobel zu Beginn unnötig in Bedrängnis. Ansonsten sicher im Aufbauspiel. Versuchte die anfänglichen Abstimmungsschwierigkeiten mit klaren Ansagen in den Griff zu kriegen - und hatte Erfolg. Wichtige Grätsche kurz vor Ende. Note: 2.

MARIN PONGRACIC: Die fehlende Spielpraxis machte sich in den ersten Minuten vor allem in seinem Passspiel bemerkbar, gewann aber zunehmend an Sicherheit. Gegen den Ball ohne Fehler. Gedankenschnell gegen Hack (38.). Note: 3,5.

NICO SCHULZ: War mit dem starken Wimmer deutlich mehr in der Defensive gebunden als sein Pendant auf der anderen Seite. Darunter litt auch sein Offensivspiel. Spielte einige überflüssige Fehlpässe. Note: 4.

MAHMOUD DAHOUD: Schaffte anfänglich nicht, dem Dortmunder Spiel Sicherheit zu verleihen. Ungewohnt wenig Zugriff auf die Partie. Übler Fehlpass nach der Pause, den Can nur durch ein Foul ausbügeln konnte. Note: 4,5.

AXEL WITSEL: Strahlte enorme Ruhe aus, wirkte jedoch teilweise schon zu gelassen. In Zweikämpfen hin und wieder zu spät. Nahm bei vielversprechenden Angriffen häufig das Tempo raus. Note: 4.

MARIUS WOLF: Eine Bewerbung für weitere Startelf-Einsätze! Interpretierte seine Rolle sehr offensiv, war teilweise neben Malen in der Spitze zu finden. Schob in Stürmer-Manier trocken zur Führung ein. Zudem spielfreudig und aufopferungsvoll. Note: 2.

THORGAN HAZARD: Auf der Reus-Position nicht immer eingebunden, dafür mit perfekt getimter Hereingabe für Wolf. Sonst nur gefährlich, wenn er auf die starke rechte Seite rotierte. Note: 3,5.

JUDE BELLINGHAM: Schönes Dribbling und super Auge vor dem 1:0 (21.). Wie gewohnt sehr aufmerksam und mit gesunder Härte. Die Überzeugung in Person. Auf dem linken Flügel dennoch etwas vergeudet. Note: 2,5.

DONYELL MALEN: Sehr aufgeweckt, machte viele Bälle fest. Seine schnellen Bewegungen brachten Arminias Defensive mehrfach in Bedrängnis. Traf früh den Pfosten (8.) und verpasste nur knapp das 2:0, als sein Schuss an die Unterlatte knallte. Note: 2,5.

ERLING HAALAND: Durfte in der 63. Minute sein Comeback geben, für ihn ging Malen. Setzte Reyna bei dessen Großchance per Hacke gut in Szene (82.). Lauerte auf seine Chance, ging aber leer aus. Note: 4.

GIOVANNI REYNA: Ebenfalls zurück vom Krankenbett. Er kam für Hazard (63.). Verpasste die Vorentscheidung um wenige Zentimeter. Kam zu keiner weiteren Offensivaktion mehr. Note: 3,5.

JULIAN BRANDT: Etwas überraschend nicht in der Startelf wurde er nach 70 Minuten für den angeschlagenen Wolf eingewechselt. Wichtige Aktion gegen Okugawa im eigenen Strafraum (81.). Ansonsten unauffällig. Note: 3,5.

LENNARD MALONY: Wurde in der 85. Minute für Passlack eingewechselt, um die knappe Führung zu verteidigen. Ohne Bewertung.

Der BVB nach dem Tor im Passspiel sicherer und einer Drangphase, Bielefeld presste nicht mehr ganz so hoch. Dennoch in der Folge ein weitgehend ausgeglichenes Spiel, weil auch die Arminen mit Ball nach vorn spielten, ein paar gute Positionen am gegnerischen Strafraum aber nicht in Abschlüsse ummünzen konnten. Erst in den Minuten vor der Pause hatte der BVB das Spiel wirklich unter Kontrolle.

Nach der Pause das gleiche Bild: Dortmund hatte mehr vom Ball, ohne das Spiel zu dominieren, Bielefeld bei den Gegenstößen mit zu viel Klein-klein am Strafraum. Nach einer knappen Stunde wechselte Rose Haaland und Reyna ein. Nach Malens zweitem Alu-Treffer konnte Dortmund aber nur noch bei einigen Kontern Gefahr ausstrahlen. Bielefeld versuchte es in der Schlussphase noch einmal im Spiel nach vorn, es fehlte mangels Alternativen von der Bank aber zunehmend die nötige Spritzigkeit. Der BVB igelte sich ein und brachte den Sieg am Ende über die Zeit.

BVB-Spielplan in den kommenden Wochen

Datum Wettbewerb Gegner Mittwoch, 16.03., 18.30 Uhr Bundesliga FSV Mainz 05 (Auswärts) Sonntag, 20.03., 19.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln, (Auswärts) Samstag, 02.04., 18.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig (Heim) Freitag, 08.04., 20.30 Uhr Bundesliga VfB Stuttgart (Auswärts)

Die Daten des Spiels Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld

Tore: 1:0 Wolf (21.)

Der Star des Spiels: Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Eigentlich auf der rechten Seite aufgeboten, gab Wolf faktisch zumeist den Dortmunder Stoßstürmer - mit Erfolg. Bereitete Malens Pfostenschuss vor, knipste beim 1:0 im Stile eines Haalands. Rieb sich zudem in den Zweikämpfen auf, durfte 20 Minuten vor dem Ende angeschlagen runter.

Der Flop des Spiels: George Bello (Arminia Bielefeld)

Über die Seite des Bielefelder Linksverteidigers liefen in der ersten Stunde so ziemlich alle gefährlichen Dortmunder Angriffe. Konnte Wolf nicht bremsen, auch Passlack vor sich genoss immer wieder unheimlich viel Platz. Gewann nur einen einzigen seiner acht Zweikämpfe.

Der Schiedsrichter: Bastian Dankert

Schaute sich beim unabsichtlichen Handspiel von Hack die Szene am Monitor an und nahm den Elfmeter zurück - vertretbare Entscheidung. Auch korrekt, in der Nachspielzeit nicht auf Elfmeter für Bielefeld zu entscheiden. Darüber hinaus eine lange Leine, ließ viel laufen. Die Gelbe gegen Emre Can kurz nach der Pause war womöglich etwas zu hart.