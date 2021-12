FC Bayern - Müller über strittigen Elfmeterpfiff gegen Hummels: "Kann Ärger und Frust verstehen"

Schiedsrichter Felix Zwayer ist beim Topspiel zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern ungewollt in den Fokus gerückt. Beim BVB herrschte große Entrüstung, während Thomas Müller den Groll der Hausherren nachvollziehen konnte. Zwayer begründete derweil seine Entscheidungen.

"Ich kann den Frust und den Ärger verstehen. Das ist das Bittere, das diese Szenen so ein intensives Spiel entscheiden", sagte Müller nach dem 3:2-Sieg seines Teams bei Sky.

Das Siegtor von Robert Lewandowski (78.) war aus einem umstrittenen Handelfmeter resultiert, den Mats Hummels verursacht hatte. Schon auf dem Feld war es zu heftigen Diskussionen gekommen, Trainer Marco Rose wurde wegen Meckerns mit Gelb-Rot auf die Tribüne verbannt.

Für Müller war der Strafstoß hingegen die richtige Entscheidung. "Ich mach mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde, aber wenn ich die Szene jetzt sehe, geht Hummels schon mit dem Arm hin. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Regelschulung der Schiedsrichter ein Elfmeter ist", sagte er. Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sprach anschließend von einem "unstrittigen" Pfiff.

Marco Reus empfand den Elfmeter für die Münchner ungerecht. "Das finde ich hart, muss ich sagen. Mats versucht wirklich, mit dem Kopf zum Ball zu gehen. Natürlich braucht er da seinen Körper, das ist ja ganz klar", sagte er.

Darüber hinaus echauffierte sich der BVB-Kapitän, dass Zwayer in einer anderen Situation - im Gegensatz zur Hummels-Szene - nicht auf den Bildschirm am Spielfeldrand zurückgegriffen hatte. Hernandez hatte ihn in der 54. Minute mit einem robusten Körpereinsatz vom Ball abgedrängt, weshalb Reus im Strafraum zu Fall gekommen war.

Netzreaktionen zum Topspiel: "Hummels ist ein Trojanisches Pferd" © getty 1/12 Fünf Tore, eine strittige Elfmeterszene und ein Prank vor dem Anpfiff: Der Kracher zwischen dem BVB und dem FC Bayern hatte alles zu bieten, was ein Topspiel ausmacht. So reagierte das Netz ... © getty 2/12 Micky Beisenherz (TV-Autor und Moderator) © getty 3/12 Martin Schneider (SZ) © getty 4/12 © getty 5/12 © getty 6/12 © getty 7/12 © getty 8/12 © getty 9/12 © getty 10/12 © getty 11/12 Max-Jacob Obst (Rasenfunk, 11-Leben-Podcast) © getty 12/12

Emre Can: "So ein scheiß Elfmeter ..."

"Ich habe ihn gefragt, warum er (Felix Zwayer, Anm. d. Red.) sich meine Elfmeter-Szene nicht ansieht. Da sagt er, das wäre nur der Oberkörper - aber ohne Oberkörper laufe ich durch, dann kann er es sich doch anschauen", sagte Reus und schob nach Sichtung der Zeitlupe nach: "Oh mein Gott. Oh yes. Im Spiel fand ich es gar nicht so klar, aber jetzt. Dann muss er sich das wenigstens anschauen. Ich merke oben den Kontakt, aber in der Zeitlupe sieht es natürlich heftiger aus. Schade, dass er sich das nicht anguckt."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Emre Can. Zudem habe Zwayer auf dem Platz gesagt, dass es kein Handspiel gewesen sei. "Aber der Video-Schiedsrichter hat gemeint, er soll sich das anschauen. Dann hat er den Elfmeter gegeben. Ich verstehe nicht, wieso er bei uns nicht rausgeht und sich das nicht anschaut", erklärte der Defensivspieler und betonte mit Blick auf das vermeintliche Foulspiel an Reus: "Das ist ein ganz klarer Elfmeter. Wo ist der Kontakt zum Ball? Er läuft ihm nur in die Hacken, das verstehe ich nicht."

Es sei schade, "dass so ein scheiß Elfmeter das Spiel entscheidet. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ich stehe hier und wir reden wieder über den Schiedsrichter. Es war in der Vergangenheit zu oft gegen Bayern für Bayern. Wir hatten heute ein super Fußballspiel, dann passiert so etwas - das darf nicht passieren. Es ist einfach nur schade, dass das Spiel wegen so einer Entscheidung für Bayern ausgeht", ergänzte Can.

Haaland spricht von Skandal - Bellingham attackiert Zwayer

Auch Erling Haaland beschwerte sich nach dem Spiel und sprach beim norwegischen Sender Viaplay Fotball von einem "Skandal". Er habe den Schiedsrichter gefragt, "warum er nicht einfach rausgeht und schaut. Er hat gesagt, das ist nicht nötig. So arrogant ... Nein, ich muss ein bisschen runterkommen. Ja, er war arrogant. Mehr werde ich nicht sagen."

Außerdem reagierte der Norweger auf einen Tweet des "BVB Newsblog" über die Schiedsrichteransetzung der Partie mit einem Daumen nach unten, um seine Bewertung der Leistung des Unparteiischen kurze Zeit später wieder zu löschen.

Noch weiter ging Jude Bellingham: Der 18-Jährige spielte bei Viaplay Fotball auf den Fußball-Wettskandal aus dem Jahr 2005, in den Zwayer verwickelt war.

Rose flüchtete sich in Sarkasmus: "Der Zwayer kann ruhig noch ein paar mal den BVB pfeifen. Wir sind bereit, wir bereiten uns vor. Ihr könnt uns noch ein paar Steine und Stöcke in den Weg werfen, wir machen weiter."

Seinen Platzverweis bezeichnete er außerdem als "doof". Er habe Zwayer "relativ emotional darauf hingewiesen, dass er in mehreren Situationen nicht richtig lag. Dann bekommt man Gelb-Rot."

Noten: Upamecano patzt mal wieder - bitterer Abend für Hummels © getty 1/31 Der FC Bayern München hat das Spitzenduell am 14. Spieltag der Bundesliga bei Borussia Dortmund mit 3:2 (2:1) gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB- und FCB-Spieler. © imago images 2/31 BORUSSIA DORTMUND - GREGOR KOBEL: Wäre beim 0:1 eventuell besser beraten gewesen, energischer aus dem Kasten zu eilen. Zweimal richtig stark gegen Coman (26. und 56.). War an Lewandowskis Elfmeter dran. Note: 2,5. © getty 3/31 THOMAS MEUNIER: Mit einer eher fehlerhaften Vorstellung. Muss beim Konter in der 23. mit dem ersten Kontakt quer zu Haaland passen, dann wird's eine Großchance. Schwache Passquote, 16 Ballverluste. Note: 4,5. © getty 4/31 MANUEL AKANJI: Sehr untypisch für ihn, dass er nur ganz wenige Ballaktionen aufwies - die viertwenigsten aller BVB-Startelfspieler. Defensiv deutlich solider als Nebenmann Hummels und ohne großen Wackler. Note: 3,5. © imago images 5/31 MATS HUMMELS: Sein Ballverlust leitete das 1:1 ein, verlor danach auch den Zweikampf gegen Müller. Auch Comans Großchance entstand durch seinen Ballverlust (26.). Unglücklich beim 1:2, als ihn Guerreiro anschoss und bei seinem Handspiel vorm 2:3. Note: 5 © getty 6/31 RAPHAEL GUERREIRO: Nach vorne nicht besonders aktiv, das kennt man von ihm anders. Unnötig, dass er kurz vor dem 1:2 Hummels anschoss. Gegen den Ball oft zweiter Sieger gegen Coman. Note: 4,5. © getty 7/31 EMRE CAN: Sein schlimmer Fehlpass leitete Comans Großchance ein (26.). Wichtiger Block gegen Lewandowski (31.). Ansonsten mit vielen Balleroberungen und einer ordentlichen Vorstellung. Note: 3,5. © getty 8/31 MAHMOUD DAHOUD: Kein gutes Spiel des Sechsers, der die meisten Ballverluste beim BVB verzeichnete (17) und eine sehr schwache Passquote aufwies (weniger als 60 Prozent). Auch aufgrund seiner langen Verletzung als Erster ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 9/31 JULIAN BRANDT: Toller Laufweg und gute Drehung bei seinem Tor zum 1:0. Oft anspielbar, wechselte häufig die Position, führte mit die meisten Dortmunder Zweikämpfe und kam auf viele Balleroberungen (8). Musste nach Kopfverletzung vom Feld. Note: 2. © imago images 10/31 MARCO REUS: Viel unterwegs und an den meisten Offensivaktionen beteiligt. Mit einigen guten Zuspielen auf Haaland in die Tiefe. Unglücklich, dass er den Ball beim 1:2 unhaltbar abfälschte. Note: 3. © getty 11/31 JUDE BELLINGHAM: Auf der linken Seite aufgeboten und zunächst nicht ganz so dominant im Spiel wie mittlerweile gewohnt. Als er auf der Sechs agierte, deutlich besser. Zuvor schon mit den beiden starken Vorlagen zum 1:0 und 2:2. Note: 2,5. © getty 12/31 ERLING HAALAND: Nach 45 Minuten nur 11-mal am Ball, 2-mal im Abseits und mit einer großen Chance, als er knapp rechts am Tor vorbeischoss (29.). Toller Schlenzer mit seinem schwächeren Fuß zum 2:2 (47.) - 51. BL-Spiel, 51. BL-Tor. Note: 2,5. © getty 13/31 DONYELL MALEN: Kam in Minute 60 für Dahoud. Wieder sehr bemüht, einen entscheidenden Anteil in der Offensive hatte der Niederländer aber nicht. Note: 4. © imago images 14/31 MARIUS WOLF: In der 70. für den verletzten Brandt gekommen. Schoss mit seinem ersten Ballkontakt Hernandez ab, so dass dieser ausgewechselt werden musste. Note: 3,5. © imago images 15/31 STEFFEN TIGGES: Für den ausgelaugten Haaland gekommen (82.), blieb ohne nennenswerte Szene. Keine Bewertung. © imago images 16/31 NICO SCHULZ: Nach 82 Minuten für Guerreiro eingewechselt. Keine Bewertung. © imago 17/31 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: Erlebte einen recht komplizierten Abend: Hatte trotz zeitweise sehr offensiver Dortmunder kaum Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Die beiden Gegentore waren unhaltbar. Note: 3. © imago 18/31 BENJAMIN PAVARD: Verlor deutlich mehr Bälle, als er eroberte, auch seine Zweikampfquote mit etwas mehr als 40 Prozent alles andere als berühmt. Hatte die meisten Ballkontakte aller Bayern. Note: 4. © imago 19/31 DAYOT UPAMECANO: Half seiner Mannschaft hinten zunächst durch sein irres Tempo gegen den noch ein bisschen schnelleren Haaland. Sehr fleißiger Balldieb. Aber krasse Unkonzentriertheiten wie vorm 2:2 gehören leider auch zu seinem Spiel. Note: 4,5. © getty 20/31 LUCAS HERNANDEZ: Hätte sich nicht übermäßig beschweren dürfen, wenn bei seinem Tackling gegen Reus auf Elfmeter entschieden worden wäre. Verteidigte resolut, was aber angesichts seiner Nebenleute auch nötig war. Verletzt runter. Note: 2,5. © getty 21/31 LEON GORETZKA: Mühte sich, in den Traktormodus zu kommen. Spielte die meisten Pässe seines Teams in der gegnerischen Hälfte. Dass sein Einsatz verletzungsbedingt fraglich gewesen war, merkte man ihm nicht an. Hielt 64 Minuten bravourös durch. Note: 3. © getty 22/31 CORENTIN TOLISSO: Enormes Laufpensum in Höchstgeschwindigkeit. Bei weitem nicht alle seine Aktionen klappten, hätte auch mal Gelb sehen können, aber sehr schöner öffnender Pass auf Davies vorm 2:1. Note: 3. © imago 23/31 THOMAS MÜLLER: Sein konsequentes Gegenpressing zwang Hummels dazu, ihn vor dem 1:1 anzuschießen, noch besser aber, wie er Hummels anschließend aus dem Spiel nahm und somit Lewandowskis 1:1 ermöglichte. Note: 2,5. © imago 24/31 LEROY SANE: Zog die meisten Sprints seiner Mannschaft an, probierte auch ein paar Schüsse, fand aber in der ersten Halbzeit trotzdem praktisch nicht statt. 77 Prozent Passquote für einen FCB-Spieler eher mäßig. Musste nach 64 Minuten runter. Note: 4,5. © imago 25/31 KINGSLEY COMAN: Trug seinen Anteil zum rasanten Spiel bei, schoss auch aus recht aussichtslosen Situationen aufs Tor - und belohnte sich mit einem Treffer zum 2:1. Am Ende der ersten Halbzeit lag sein Expected-Goal-Wert bei 0,17. Note: 2,5. © getty 26/31 ALPHONSO DAVIES. War - allein gelassen von seinen Kollegen - überfordert gegen Brandt vorm 0:1, steigerte sich dann aber trotz einiger Ballverluste. Nach vorne ging wegen des Dauerdrucks von Brandt eher wenig, bereitete dann aber das 2:1 vor. Note: 3,5. © imago 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Konsequenter Laufweg vorm 1:1, noch konsequenterer Abschluss. Hatte beim Elfmeter zum 3:2 ein bisschen Glück, dass Kobel den Ball nicht entscheidender parieren konnte. Trotzdem: So verdaut man Platz zwei beim Ballon d'Or. Note: 1,5. © getty 28/31 JAMAL MUSIALA: Kam nach 64 Minuten für Goretzka, konnte dem Spiel aber nicht mehr seinen Stempel aufdrücken. Kaum am Ball. Note: 4. © getty 29/31 SERGE GNABRY: Kam für Sane, trat aber kaum in Erscheinung. Note: 4. © getty 30/31 NIKLAS SÜLE: Ersetzte den verletzten Hernandez. Keine Bewertung. © getty 31/31 TANGUY NIANZOU: Kam in den Schlussminuten für Coman. Keine Bewertung.

VAR-Elfmeter: Zwayer stellt sich der Kritik

Zwayer bezog nach dem Spiel Stellung. "Im Spiel war es für mich nicht in aller Deutlichkeit wahrzunehmen, ob der Arm vom Körper weggestreckt war oder nicht. Das habe ich deutlich nach Köln kommuniziert", erklärte er in Bezug auf Hummels' Handspiel. Die Berührung selbst habe er direkt im laufenden Spiel gesehen.

Der Videoschiedsrichter habe ihm mitgeteilt, dass es eine "unnatürliche" Handbewegung von Hummels gewesen sei. "Daraufhin habe ich den Vorgang am Monitor angeschaut und entschieden, dass es ein strafbares Handspiel ist", sagte Zwayer.

Den Zweikampf zwischen Hernandez und Reus erklärte Zwayer mit seiner Linie. Der "Kontakt im Oberkörperbereich stellt einen robusten Zweikampf dar", es habe sich um eine Situation gehandelt, "die nicht schwarz und weiß ist." Die zweite Frage sei gewesen, ob es einen weiteren Kontakt zwischen Reus und Hernandez gegeben habe: "Der Videoschiedsrichter hat verneint, dass es einen weiteren Kontakt gab, weshalb es auch kein On-Field-Review gab", sagte Zwayer. "Hätte der Video-Schiedsrichter etwas Anderes gesehen, hätte er mir Bescheid gesagt, dass ich [die Szene] überprüfen soll."

Zur Gelb-Roten Karte gegen Rose sagte Zwayer lediglich, dass es sich um eine "wiederholte Unsportlichkeit" gehandelt habe. Alles Weitere werde auf dem Spielberichtsbogen vermerkt.