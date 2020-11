FC Augsburg - Hertha BSC 0:3: Hertha beendet Sieglosserie - Labbadia darf aufatmen

Hertha BSC hat seine Sieglosserie in der Bundesliga eindrucksvoll beendet und darf sich in der Tabelle wieder nach oben orientieren. Nach zuletzt fünf Spielen ohne Dreier setzte sich der ambitionierte Hauptstadtklub verdient mit 3:0 (1:0) beim FC Augsburg durch. Für die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia trafen Matheus Cunha (44.) per Foulelfmeter, Dodi Lukebakio (52.) und Krzysztof Piatek (86.).

Damit haben die Berliner nach dem siebten Spieltag nun sieben Punkte auf dem Konto. Die Augsburger von Coach Heiko Herrlich kassierten nach dem starken Saisonstart nun schon die dritte Niederlage in den vergangenen vier Partien, mit zehn Zählern liegt der FCA dennoch im gesicherten Mittelfeld.

In Berlin hatten unter der Woche noch Differenzen zwischen dem Klub und Investor Lars Windhorst für etwas Unruhe gesorgt. Für die Zahlung der letzten 100 Millionen-Euro-Tranche, die laut Hertha bis zum 30. Oktober fällig geworden wäre, wurde ein neuer Zeitplan vereinbart.

Von dieser Unruhe war in der menschenleeren WWK Arena zumindest auf dem Feld nichts zu sehen. Die Hertha kontrollierte die Anfangsphase mit viel Ballbesitz, ohne aber gefährlich zu werden. Das Spiel plätscherte lange vor sich hin, die lautstarken Anweisungen der beiden Trainer hallten oft gut hörbar durch das Stadion.

Die Hertha kam durch Niklas Stark (27.), Dedryck Boyata (34.) und Jhon Cordoba (37.), der in aussichtsreicher Position den Ball verstolperte, zu Möglichkeiten. Generell strahlte aber keines der beiden Teams zunächst wirkliche Torgefahr aus.

Augsburg - Hertha: Neu-Nationalspieler Uduokhai verschuldet Elfmeter

Ein Abseitstreffer von FCA-Stürmer Andre Hahn (40.) wurde zu Recht aberkannt. Kurz darauf holte ausgerechnet Augsburgs Innenverteidiger Felix Uduokhai, der am Freitag erstmals in die Nationalmannschaft einberufen worden war, Jhon Cordoba im Strafraum von den Beinen.

Cordoba musste verletzt vom Platz, Cunha blieb cool und schob den fälligen Elfmeter zentral ins Tor. Es war der vierte Saisontreffer in der Bundesliga für den 21-jährigen Brasilianer. Nach dem Seitenwechsel legten die überlegenen Gastgeber durch Lukebakio nach, der aus kurzer Distanz Rafal Gikiewicz im FCA-Tor keine Chance ließ.

Joker Florian Niederlechner hatte nach einer Stunde den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch Hertha-Torhüter Alexander Schwolow entschärfte mit einer Glanzparade. Im Gegenzug verpasste Piatek mit einem Pfostenschuss (64.) die Entscheidung. Vier Minuten vor dem Ende war er allerdings treffsicherer.

FC Augsburg - Hertha BSC: Die Aufstellungen

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Strobl (76. Khedira), Gruezo (76. Richter) - Caligiuri, Vargas (77. Oxford) - Hahn (60. Finnbogason), Gregoritsch (60. Niederlechner). - Trainer: Herrlich

Berlin: Schwolow - Pekarik, Boyata (90.+1 Dardai), Alderete, Plattenhardt - Stark, Guendouzi - Darida (88. Löwen), Cunha (90.+2 Leckie) - Lukebakio (88. Ngankam), Cordoba (46. Piatek). - Trainer: Labbadia

FC Augsburg - Hertha BSC: Die Stimmen zum Spiel

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Hertha war die Mannschaft, vor der ich gewarnt habe. Sie hätten zuvor schon acht bis neun Punkte auf dem Konto haben können. Es war schwer, gegen Hertha zu spielen. Wir haben in der ersten Halbzeit die guten Möglichkeiten gut verteidigt. Wir sind viel zu spät ins Spiel gekommen. Wir haben insgesamt nicht gut gespielt und es nicht gut gemacht. Ein absolut verdienter Sieg für Hertha."

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC): "Es war ein sehr souveräner Auftritt von unserer Mannschaft. Wir haben angeknüpft an das, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Wir sind sehr glücklich, dass wir die drei Punkte geholt haben und fahren sehr glücklich nach Hause."