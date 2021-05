FC Bayern München - Tribut für Kovac, Plädoyer für Boateng, Last-Minute-Rekord: So lief der Abschluss der Ära Flick

Tore, Tränen und ein Last-Minute-Rekord: Der Abschluss der Ära Hansi Flick beim FC Bayern München war nichts für schwache Nerven. Der scheidende Trainer verlor nach dem 5:2 gegen den FC Augsburg emotionale Worte in Richtung seiner Spieler sowie der Mannschaft hinter der Mannschaft - und zollte Niko Kovac Tribut.

Die Meisterbühne war leergefegt, ein Großteil der Mannschaft bereits frisch geduscht auf dem Weg zur Mini-Titelparty in den VIP-Bereich der Allianz Arena. David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez hatten aber noch nicht genug. Sie wollten jede ihnen sich bietende Minute auf dem Rasen auskosten, auf dem sie so viele Jahre ihres Lebens verbracht hatten.

Während sich Alaba im Beisein von Eric Maxim Choupo-Moting unterhalb der Gegentribüne sonnte, tollte der zuvor noch mit den Tränen kämpfende Boateng ebenso wie Martinez mit seinen Kindern herum. Am Ende betrat auch noch einmal Hansi Flick den Platz, um seine Spieler zu herzen. "Ich werde sie", sagte der Trainer hinterher auf der Pressekonferenz, "sehr vermissen. Sie alle."

Obwohl sich die sportliche Bedeutung des 34. Spieltags gegen den FC Augsburg wegen des längst feststehenden Meistertitels in Grenzen hielt, so war er für den FC Bayern auf viele Arten und Weisen emotional. Von der Rückkehr der Fans in die Arena nach über 14 Monaten bis hin zum historischsten unter den vielen historischen Rekorden von Robert Lewandowski - klargemacht mit der letzten Aktion des Spiels.

FC Bayern: Flick ist Kovac "sehr dankbar"

Im Vordergrund an diesem frühlingshaften Samstagnachmittag standen aber all die ergreifenden Abschiede. Neben Alaba, Boateng und Martinez war es auch der letzte Arbeitstag beim FC Bayern für Flick selbst, den "Tiger" Hermann Gerland und Miroslav Klose. Die nicht verpflichteten Leihspieler Tiago Dantas und Couglas Costa, der bereits in seine brasilianische Heimat abgereist ist, wurden ebenfalls gewürdigt.

Flick sprach von einem "besonderen Tag" und dankte der Mannschaft, aber auch der Mannschaft hinter der Mannschaft. "All die Trainerkollegen, die Mitarbeiter, der Staff" - gemeinsam habe man in den vergangenen eineinhalb Jahren "eine Benchmark im Fußball gesetzt". Der Erfolgstrainer würdigte dabei auch seinen Vorgänger Niko Kovac, der ihn im Sommer 2019 als Co-Trainer an die Isar geholt hatte: "Als er mich angerufen hat, hat alles angefangen. Ich bin damals praktisch aus dem Nichts zurück ins Fußballbusiness gekommen. Dafür bin ich dem Niko sehr dankbar."

Bayern-Noten: Lewys lange Jagd - und ein Dominator im Zentrum © getty 1/17 Der FC Bayern hat mit 5:2 gegen den FC Augsburg gewonnen. Robert Lewandowski krönte seinen brachialen Sturmlauf mit der letzten Aktion des Spiels, Joshua Kimmich dominierte das Mittelfeld. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/17 Manuel Neuer: Hatte wenig zu tun und kassierte trotzdem zwei Gegentore, an denen er kaum Anteil hatte. In der ersten Halbzeit hielt der den (zugegebenermaßen schwach geschossenen) Elfmeter von Caligiuri. Note: 3. © getty 3/17 Benjamin Pavard: Sehr unauffälliger Auftritt des Rechtsverteidigers. Defensiv kaum gefordert, offensiv kaum beteiligt. Note: 3,5. © getty 4/17 Jerome Boateng: Wurde von den Augsburger Offensivspielern kaum gefordert und erlebte somit ein relativ entspanntes letztes Spiel für den FC Bayern. In der 61. unter großem Applaus aller Beteiligten ausgewechselt. Note: 3. © getty 5/17 Lucas Hernandez: Verschuldete zwar den Elfer (den Caligiuri letztlich vergab), zeigte ansonsten aber eine souveräne Leistung. Stark sein Ballgewinn im Vorfeld des 4:0. Note: 3. © getty 6/17 Alphonso Davies: Mit zunehmender Spieldauer wurden seine Vorstöße über die linke Seite immer häufiger. Überzeugte außerdem mit starken Pass- und Zweikampfquoten, leistete sich vor dem 2:4 aber einen unnötigen Ballverlust. Note: 3. © getty 7/17 Joshua Kimmich: Mit einem traumhaften Distanzschuss aus etwa 25 Metern besorgte er das 3:0. Glänzte als allumfassender Dominator im Zentrum und mit einigen schönen Pässen. Note: 2. © getty 8/17 David Alaba: Spielte bei seinem letzten Spiel für den FC Bayern dort, wo er künftig immer spielen will: im zentralen Mittelfeld. Sorgte für Zug nach vorne und schloss insgesamt viermal ab, ein Treffer blieb ihm aber verwehrt. Note: 2,5. © getty 9/17 Kingsley Coman: Beim 1:0 kam ihm Eigentorschütze Gouweleeuw zuvor, kurz vor der Pause erzielte er aber per Distanzschuss sein Tor zum 4:0. Stiftete mit seinen Dribblings immer wieder Verwirrung. Note: 2,5. © getty 10/17 Thomas Müller: Hatte vor allem in der Anfangsphase viele vielversprechende Aktionen am gegnerischen Strafraum, spielte sie aber stets zu ungenau zu Ende. Note: 3,5. © getty 11/17 Serge Gnabry: Sorgte für viel Betrieb über seine linke Seite - und tauchte auch manchmal rechts auf. Etwa vor dem 1:0, das er mit einer starken Hereingabe vorbereitete. Das 2:0 machte er dann per Kopf selbst. Vergab Chancen auf weitere Tore. Note: 2. © getty 12/17 Robert Lewandowski: Bei der Jagd nach seinem 41. Saisontor verzweifelte er lange an seinem Landsmann Gikiewicz im Augsburger Tor. Neunmal scheiterte er - ehe sein 10. Abschluss bei der letzten Aktion des Spiels drin war. Note: 2,5. © getty 13/17 Leroy Sane: Kam in der 60. für Coman ins Spiel und zeigte sich anschließend bemüht. Mit seinem guten Schuss, den Gikiewicz nur prallen ließ, bereitete er indirekt Lewandowskis 41. Saisontor vor. Note: 3. © getty 14/17 Jamal Musiala: Kam zeitgleich mit Sane ins Spiel und blieb etwas unauffälliger. Immerhin noch mit einem Abschluss. Note: 3,5. © getty 15/17 Javi Martinez: Wurde schon vor dem Spiel wie seine scheidenden Kollegen mit einem großen Foto verabschiedet und durfte ab der 61. auch noch auf dem Platz mitwirken. Wie meist: unaufgeregt. Note: 3,5. © getty 16/17 Eric Maxim Choupo-Moting: Ersetze in der 72. Müller und setzte in der Schlussphase noch den einen oder anderen Akzent. Keine Bewertung. © getty 17/17 Corentin Tolisso: Hatte die Ehre, in der Schlussphase für den verabschiedeten Alaba auf den Platz zu kommen. Machte somit seinen zweiten Einsatz nach langer Verletzungspause. Keine Bewertung.

FC Bayern: Flick hoffte auf Boatengs EM-Teilnahme

Am Emotionalsten wurde Flick, als er auf die Weggänge von Alaba und Boateng zu sprechen kam. "Sie haben für mich hier eine sehr wichtige Rolle gespielt", sagte der Trainer. Alaba sei "das Herz der Mannschaft" gewesen, während Boateng sich über die letzten Monate "enorm gesteigert" habe. "Er ist nach wie vor einer der besten Innenverteidiger Deutschlands und war unser konstantester Innenverteidiger in dieser Saison."

Deshalb habe er "bis zum Schluss darauf gehofft", Joachim Löw würde den ausgebooteten Weltmeister noch mit zur Europameisterschaft nehmen. "Das", sagte Flick sichtlich enttäuscht, "ist leider nicht passiert".

Geschlossen dürfte die Tür für Boateng zur Nationalmannschaft in Zukunft aber nicht sein. Schließlich soll nach der EM Flick auf Löw folgen. "Gute Gespräche" habe es zuletzt mit dem DFB gegeben, sagte der Coach. Vollzug vermelden könne er bislang aber nicht.

FC Bayern: Tendenzen bei Boateng, Alaba und Martinez

Auch bei jedem der am Samstag verabschiedeten Spieler ist noch nicht hundertprozentig geklärt, wie es weitergeht. Tendenzen gibt es aber. So dürfte es Boateng aller Voraussicht nach ins Ausland ziehen, Alaba steht schon länger bei Real Madrid im Wort und Martinez kokettiert wie schon im vergangenen Jahr mit einer Rückkehr zu seinem Heimatklub Athletic Bilbao.

Alles Zukunftsmusik. Und daher auch kein Thema am Samstagabend. Die doppelten Triple-Sieger genossen lieber ihren letzten gemeinsamen Abend in der Arena. Boateng ließ es sich nicht nehmen, nach der kleinen Meisterfeier den wartenden Fans vor der Arena noch fleißig Autogramme zu geben.