FC Bayern München: Robert Lewandowski spricht über "legendären Rekord" - Hansi Flick hatte Glauben daran schon verloren

Mit seinem 41. Saisontor beim 5:2-Sieg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg hat Robert Lewandowski den Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller gebrochen. Der 32-jährige Stürmer aus Polen gab anschließend Einblicke in seine Gefühlswelt, Kollegen und Mitspieler würdigten seine Leistung.

"Ich habe keine Worte. Wenn du es 90 Minuten versuchts, aber nichts geht, obwohl du alles probierst ... Es war ein Wahnsinns-Gefühl, Spannung bis zur letzten Sekunde. Zum Glück habe ich es noch geschafft, ich bin sehr glücklich", meinte Lewandowski bei Sky.

Nach neun vergebenen Abschlüssen war der zehnte bei der letzten Aktion des Spiels in der 90. Minute drinnen. Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz ließ einen Schuss von Leroy Sane klatschen, Lewandowski traf per Abstauber und riss sich anschließend sein Trikot vom Leib.

"Manchmal muss man geduldig bleiben. Aber das war emotional schwierig für mich. Ich wusste, ich muss bereit sein, wenn eine Situation kommt. Diese Spannung wird bleiben", sagte Lewandowski. "Ich war ein bisschen enttäuscht, warum ich nicht einfach ein Tor schießen kann. Aber für so einen legendären Rekord muss man kämpfen, geduldig bleiben."

Bayern-Noten: Lewys lange Jagd - und ein Dominator im Zentrum © getty 1/17 Der FC Bayern hat mit 5:2 gegen den FC Augsburg gewonnen. Robert Lewandowski krönte seinen brachialen Sturmlauf mit der letzten Aktion des Spiels, Joshua Kimmich dominierte das Mittelfeld. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/17 Manuel Neuer: Hatte wenig zu tun und kassierte trotzdem zwei Gegentore, an denen er kaum Anteil hatte. In der ersten Halbzeit hielt der den (zugegebenermaßen schwach geschossenen) Elfmeter von Caligiuri. Note: 3. © getty 3/17 Benjamin Pavard: Sehr unauffälliger Auftritt des Rechtsverteidigers. Defensiv kaum gefordert, offensiv kaum beteiligt. Note: 3,5. © getty 4/17 Jerome Boateng: Wurde von den Augsburger Offensivspielern kaum gefordert und erlebte somit ein relativ entspanntes letztes Spiel für den FC Bayern. In der 61. unter großem Applaus aller Beteiligten ausgewechselt. Note: 3. © getty 5/17 Lucas Hernandez: Verschuldete zwar den Elfer (den Caligiuri letztlich vergab), zeigte ansonsten aber eine souveräne Leistung. Stark sein Ballgewinn im Vorfeld des 4:0. Note: 3. © getty 6/17 Alphonso Davies: Mit zunehmender Spieldauer wurden seine Vorstöße über die linke Seite immer häufiger. Überzeugte außerdem mit starken Pass- und Zweikampfquoten, leistete sich vor dem 2:4 aber einen unnötigen Ballverlust. Note: 3. © getty 7/17 Joshua Kimmich: Mit einem traumhaften Distanzschuss aus etwa 25 Metern besorgte er das 3:0. Glänzte als allumfassender Dominator im Zentrum und mit einigen schönen Pässen. Note: 2. © getty 8/17 David Alaba: Spielte bei seinem letzten Spiel für den FC Bayern dort, wo er künftig immer spielen will: im zentralen Mittelfeld. Sorgte für Zug nach vorne und schloss insgesamt viermal ab, ein Treffer blieb ihm aber verwehrt. Note: 2,5. © getty 9/17 Kingsley Coman: Beim 1:0 kam ihm Eigentorschütze Gouweleeuw zuvor, kurz vor der Pause erzielte er aber per Distanzschuss sein Tor zum 4:0. Stiftete mit seinen Dribblings immer wieder Verwirrung. Note: 2,5. © getty 10/17 Thomas Müller: Hatte vor allem in der Anfangsphase viele vielversprechende Aktionen am gegnerischen Strafraum, spielte sie aber stets zu ungenau zu Ende. Note: 3,5. © getty 11/17 Serge Gnabry: Sorgte für viel Betrieb über seine linke Seite - und tauchte auch manchmal rechts auf. Etwa vor dem 1:0, das er mit einer starken Hereingabe vorbereitete. Das 2:0 machte er dann per Kopf selbst. Vergab Chancen auf weitere Tore. Note: 2. © getty 12/17 Robert Lewandowski: Bei der Jagd nach seinem 41. Saisontor verzweifelte er lange an seinem Landsmann Gikiewicz im Augsburger Tor. Neunmal scheiterte er - ehe sein 10. Abschluss bei der letzten Aktion des Spiels drin war. Note: 2,5. © getty 13/17 Leroy Sane: Kam in der 60. für Coman ins Spiel und zeigte sich anschließend bemüht. Mit seinem guten Schuss, den Gikiewicz nur prallen ließ, bereitete er indirekt Lewandowskis 41. Saisontor vor. Note: 3. © getty 14/17 Jamal Musiala: Kam zeitgleich mit Sane ins Spiel und blieb etwas unauffälliger. Immerhin noch mit einem Abschluss. Note: 3,5. © getty 15/17 Javi Martinez: Wurde schon vor dem Spiel wie seine scheidenden Kollegen mit einem großen Foto verabschiedet und durfte ab der 61. auch noch auf dem Platz mitwirken. Wie meist: unaufgeregt. Note: 3,5. © getty 16/17 Eric Maxim Choupo-Moting: Ersetze in der 72. Müller und setzte in der Schlussphase noch den einen oder anderen Akzent. Keine Bewertung. © getty 17/17 Corentin Tolisso: Hatte die Ehre, in der Schlussphase für den verabschiedeten Alaba auf den Platz zu kommen. Machte somit seinen zweiten Einsatz nach langer Verletzungspause. Keine Bewertung.

FC Bayern: Hansi Flick glaubte nicht mehr an den Rekord

Trainer Hansi Flick hatte nach den vielen vergebenen Chancen seines Stürmers nicht mehr an ein Tor Lewandowskis geglaubt: "Irgendwann habe ich zu Tapa (Torwarttrainer Toni Tapalovic, Anm. d. Red.) gesagt: 'Ich glaube, heute ist es nicht mehr drinnen.'"

Als er längst eines Besseren belehrt wurde, lobte Flick: "Es ist eine absolut herausragende Leistung. Ich finde aber schon, dass so eine Einzelleistung, so ein Rekord, eine Mannschaftsleistung ist. Jeder Einzelne im Team stellt sich in den Dienst der Mannschaft, auch Lewy hat seine Einzelinteressen hinten angestellt."

Lewandowski überbot mit seinem 41. Saisontor im 29. Spiel den Rekord von Vereinslegende Gerd Müller aus der Saison 1971/72. "Ich hätte es lieber gehabt, wenn Müller und Lewa gleich geblieben wären", sagte der gebürtige Bayer und Augsburg-Stürmer Florian Niederlechner, der bei der 2:5-Niederlage seine Mannschaft das zwischenzeitliche 2:4 erzielt hatte.

Lewandowskis Teamkollege Joshua Kimmich rechnet damit, dass die neue Bestmarke für die Ewigkeit ist. "Ich glaube nicht, dass dieser Rekord jemals gebrochen wird", sagte Kimmich, fügte dann aber an: "Wenn ihn einer knackt, dann der Robert. Ansonsten wird es schwierig."