SC Freiburg - FC Bayern München 2:2: Lewandowski verpasst alleinigen Rekord - FCB patzt in Freiburg

Robert Lewandowski hat den Uralt-Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 eingestellt. Trotz des 40. Bundesliga-Treffers des Weltfußballers kam der FC Bayern am 33. Spieltag aber nicht über ein 2:2 (1:1) beim SC Freiburg hinaus.

Die Freiburger zeigten in ihrem womöglich letzten Spiel im Schwarzwald-Stadion gegen den bereits feststehenden Rekordmeister eine mutige Leistung und erspielten sich gerade in Hälfte zwei einige klare Torchancen.

Das Problem: Entweder ließ die Elf von Christian Streich die letzte Konzentration im Abschluss vermissen oder aber scheiterte an dem glänzend aufgelegten Münchner Torhüter Alexander Nübel. Christian Günter besorgte in der 81. Minute jedoch den verdienten 2:2-Ausgleich. Die übrigen Treffer hatten Manuel Gulde (29.) und Leroy Sane (53.) erzielt.

SC Freiburg - FC Bayern: Die Analyse

Für Nübel war es der erste Bundesliga-Einsatz in dieser Saison. Ansonsten verzichtete FCB-Coach Flick auf eine große Personalrochade. Gegenüber dem 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag gab es nur drei weitere Änderungen: Süle, Gnabry und Sane starteten anstelle von Pavard, Musiala und Coman.

Gerade Sane rechtfertigte seine Chance von Beginn an, zeigte immer wieder gute Aktionen. Am ersten Treffer hatte der Nationalspieler jedoch keinen Anteil. Lewandowski verwandelte in der 26. Minute einen Elfmeter, dem ein Foul von Kübler an Müller vorausgegangen war - und huldigte dem anderen Müller mit einer T-Shirt-Botschaft "4 Ever Gerd".

Freiburg reagiert doppelt - Bayern zu anfällig

Das Streich-Team reagierte prompt, indem Gulde einen Eckball per Kopf zum Ausgleich verwertete. In der Folge entwickelte sich ein munterer, von vielen intensiv geführten Zweikämpfen geprägter Schlagabtausch mit etlichen Torraumszenen. Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Im Gegenteil.

Sane besorgte die Führung nach einer mustergültigen Vorlage von Müller, woraufhin die Freiburger mit vielen klugen Bällen in die Tiefe energisch auf den Ausgleich drängten. Nübel parierte einige Chancen - teilweise mithilfe seiner Kollegen (Süle) - glänzend. Doch der FCB präsentierte sich im Verbund insgesamt zu löchrig und fehleranfällig. So erzielte Günter mit einer starken Einzelaktion das 2:2.

Auf der Gegenseite vergab ausgerechnet Lewandowski einen halben Meter vor dem Tor von Flekken und verpasste so zumindest vorerst die Chance auf den alleinigen Rekord. Doch dem Polen bleiben noch weitere 90 Minuten. Am letzten Spieltag am 22. Mai empfängt der FCB den FC Augsburg. Die Freiburger müssen noch bei Eintracht Frankfurt ran.

SC Freiburg - FC Bayern: Die Aufstellungen

Freiburg: Flekken - Kübler (72. Woo-Yeong), Lienhart, Gulde, Günter - Sallai (61. Schmid), Santamaria (72. Keitel), Höfler, Grifo - Petersen (61. Haberer), Demirovic (55. Höler)

Bayern: Neuer - Süle (72. Sarr), Boateng, Hernandez (61. Roca), Davies - Kimmich, Alaba - Sane (72. Coman), Müller (61. Tolisso), Gnabry - Lewandowski

SC Freiburg - FC Bayern: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Lewandowski (26.), 1:1 Gulde (29.), 1:2 Sane (53.), 2:2 Günter (81.)

Der FC Bayern verlor nur eines der letzten 36 Bundesliga-Spiele gegen den SC Freiburg (27 Siege, 8 Remis): mit 1:2 auswärts am 33. Spieltag der Saison 2014/15.

Der FCB traf im 70. Pflichtspiel in Folge und baute so die Rekord-Serie im deutschen Profifußball weiter aus.

Nübel konnte im saison- und vereinsübergreifenden 9. Bundesliga-Spiel in Folge nicht zu Null spielen - ein neuer persönlicher Negativrekord für den 24-Jährigen (zuvor 8 in 2018/19).

Der Star des Spiels: Leroy Sane (FC Bayern)

Neben Rekordmann Lewandowski der auffälligste Bayer an diesem Nachmittag. Wenn es gefährlich wurde, dann meist über Sane, der kurz nach der Hälfte den vermeintlichen Führungstreffer durch Gnabry mit einem bärenstarken Solo vorbereitete. Der Treffer zählte letztlich wegen einer Abseitsposition von Gnabry nicht, doch Sane belohnte sich wenig später für diese Aktion selbst und besorgte das 2:1 aus Sicht der Gäste per Abstauber.

Der Flop des Spiels: Ermedin Demirovic (SC Freiburg)

Freiburgs Torjäger hing völlig in der Luft, kam bis zu seiner Auswechslung in der 55. Minute nur 16-mal an den Ball. Kurz zuvor hatte der 23-Jährige noch eine Großchance aus kurzer Distanz kläglich liegen gelassen.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Florian Badstübner

Grundsolide Leistung des jüngsten Bundesliga-Schiedsrichters. Der 30-Jährige entschied nach Rücksprache mit seinem Videoassistenten zu Recht auf Strafstoß für die Bayern, nachdem Kübler Müller im Luft-Zweikampf auf den Fuß gestiegen war (26.). Auch beim aberkannten Gnabry-Treffer (51.) lag das Schiedsrichter-Gespann richtig. Ansonsten musste Badstübner in der insgesamt fair geführten Partie nur selten eingreifen.

Die Tabelle der Bundesliga