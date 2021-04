BVB - 1. FC Union Berlin 2:0: Borussia Dortmund bleibt im Champions-League-Kampf dran

Borussia Dortmund bleibt Eintracht Frankfurt im Kampf um die Champions-League-Qualifikation auf den Fersen. Am 30. Spieltag der Bundesliga gewann der BVB sein Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin mit 2:0 (1:0) und liegt damit weiter vier Punkte hinter der viertplatzierten SGE.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hatten viele Möglichkeiten, aber haben das zweite Tor nicht gemacht", sagte BVB-Keeper Marwin Hitz bei Sky. "Wir wussten, dass es ein sehr schweres Spiel wird. Wir sind schwer reingekommen, haben uns dann aber sehr viele Möglichkeiten herausgespielt. Es war ein sehr, sehr verdienter Sieg."

Unions Torhüter Andreas Luthe sprach über den strittigen Elfmeterpfiff, der zum 1:0 durch Marco Reus geführt hat: "Das ist zu wenig aus meiner Sicht. Marco hebt schon extrem früh ab und will den Elfmeter. Wenn man sich das anschaut, kann man sich auch dagegen entscheiden. Es gab keinen klaren Kontakt, mit dem ich ihn zu Fall bringe."

BVB - 1. FC Union Berlin: Die Analyse

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Nach nur zwölf Sekunden traf Berlins Ingvartsen die Latte, schon 40 Sekunden später folgte der nächste Abschluss durch Endo. Dortmund benötigte etwas, um mit der forschen Gangart der Gäste zurechtzukommen, kam dann aber selbst innerhalb von sechs Minuten zu drei guten Torchancen. Der BVB in der Folge trotz leichter Unkonzentriertheiten in Ballbesitz die bessere Mannschaft und häufig über rechts sowie vor allem durch Kontersituationen Richtung Union-Tor unterwegs.

Bei den Eisernen zog Kruse wie gewohnt die Fäden, ließ sich tief fallen und entzog sich so der Bewachung von Can und Bellingham, um die Bälle zu verteilen. In der Offensive fehlte Union aber der Mut, um zu weiteren Abschlüssen zu kommen. Die hatte weiterhin die Borussia und zwar neun Stück bis zur Pause - die größte Gelegenheit vergab Haaland, der frei vor Luthe scheiterte.

BVB-Noten gegen Union Berlin: Haalands Suche nach dem Gefühl - Jubilar ist überfordert © getty 1/16 Der BVB gewinnt gegen Union Berlin mit 2:0. Dabei bestätigte ein Youngster seinen Aufwärtstrend und auch Kapitän Reus überzeugte. Haaland muss derweil das Gefühl suchen und ein Jubilar ist überfordert. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/16 MARWIN HITZ: Bei Ingvartsens frühem Lattenkracher im Glück. Im zweiten Durchgang mit einer Riesenaktion bei Kruses Freistoßkracher, den Hitz noch an den Pfosten lenkt. Note: 2,5. © getty 3/16 LUKASZ PISZCZEK: Erst der zweite Startelf-Einsatz für den Routinier. Machte seine Sache auf der rechten Abwehrseite gegen Endo aber ordentlich. Großes Manko: Verlor zu viele Bälle (14), allein zwölf im ersten Durchgang. Note: 4,0. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Gutes Spiel des Schweizers, über den fast der komplette Spielaufbau der Dortmunder lief. Wieder mal mit den meisten Pässen (78) und Ballkontakten (92). Note: 2,5. © getty 5/16 MATS HUMMELS: Solider Auftritt des Abwehrchefs. Hummels hatte Union-Stürmer Musa gut im Griff. Versuchte oft, mit Diagonalpässen das kompakte Berliner Mittelfeld zu überlupfen. Note: 3,5. © imago images 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Beste Passquote, die aber lange nicht zum Gesamteindruck passte. Die erste Hälfte lief am Portugiesen vorbei. Im zweiten Durchgang mit mehr Drive. Tolle Vorarbeit für Reyna (64.) und dann mit dem erlösenden Treffer zum 2:0. Note: 3,0. © getty 7/16 EMRE CAN (bis 59.): Nach nur 12 Sekunden (!) mit einem Patzer, der das BVB-Spiel aufs falsche Gleis hätte heben können. Danach viele weitere schlampige Pässe. Cans 50. Spiel im BVB-Dress war kein rauschendes Jubiläum und endete zurecht früh. Note: 4,5. © getty 8/16 GIOVANNI REYNA (bis 76.): Weiter klar im Aufwärtstrend. Traute sich Distanzschüsse zu und legte wunderbar für Haaland auf (36.). Hatte nach der Pause gleich zwei Mal das 2:0 auf dem Fuß (50., 64.). Note: 2,5. © getty 9/16 JUDE BELLINGHAM (bis 90.): Zu eigensinnig, als er von Haaland in einen vielversprechenden Konter eingebunden wurde, aber selbst den Abschluss suchte. Ansonsten gewohnt engagiert und mit riesigem Laufpensum (11,5 km). Note: 3,0. © imago images 10/16 THORGAN HAZARD (bis 59.): Enorm viel unterwegs, viele gute Ansätze - aber doch ohne Ertrag. Der letzte Pass kam oft zu ungenau, sonst hätte er einen Assist aus dem Spiel mitgenommen. Note: 3,5. © getty 11/16 ERLING HAALAND: Beim Elfmeter und einer weiteren Großchance (36.) fand er in Union-Keeper Luthe seinen Meister. Auch nach der Pause versuchte er es erfolglos mit Gewalt. Vielleicht sollte er sein Repertoire mal um den Faktor Gefühl erweitern. Note: 4,0. © getty 12/16 MARCO REUS: Holte den Elfmeter raus und setzte bei Haalands Fehlschuss konsequent zum beruhigenden 1:0 nach (27.). Dazu guter Vorbereiter, wie etwa bei Reynas Großchance (50.). Note: 2,5. © getty 13/16 JADON SANCHO (ab 59.): Nach neun Spielen Zwangspause das lang ersehnte Comeback des Tempodribblers. Im 100. Bundesliga-Spiel mit der entscheidenden Balleroberung vor dem zweiten BVB-Treffer. Note: 3,0. © imago images 14/16 MAHMOUD DAHOUD (ab 59.): Kam nach gut einer Stunde für den überforderten Can. Brachte mehr Ruhe und Sicherheit in die Schaltzentrale. Note: 3,5. © getty 15/16 JULIAN BRANDT (ab 76.): In der Schlussviertelstunde für den erschöpften Reyna auf dem Feld. Großartige Ballannahme und Verarbeitung beim Konter und dem Assist zum 2:0. Ein Lichtblick in Brandts ansonsten trister BVB-Saison. Ohne Bewertung. © getty 16/16 REINIER (ab 90.): Kurzeinsatz in der Nachspielzeit, um die Uhr noch etwas runter laufen zu lassen. Ohne Einfluss aufs Spiel. Ohne Bewertung.

An diesen Begebenheiten änderten sich im zweiten Abschnitt kaum etwas, der BVB mit dem eingewechselten Comebacker Sancho stand mehrfach davor, für die Vorentscheidung zu sorgen. Union nun aber in der Offensive ebenfalls zielstrebiger, allerdings rund um Dortmunds Strafraum zu ungenau. Kruse setzte einen Freistoß nach starker Parade von Hitz an den Pfosten (66.).

Union schaffte es auch nicht, die Stärken bei Standardsituationen einzubringen, da Dortmund diese gut verteidigte. Auch gefährliche Konter fingen sich die Hausherren nicht, im Gegensatz zum Auftritt gegen Bremen am Wochenende stimmte diesmal die Absicherung. In der Schlussphase gelang es dem BVB allerdings seltener, die Bälle länger in den eigenen Reihen zu halten.

BVB gegen 1. FC Union Berlin: Die Aufstellungen

Dortmund: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can (59. Dahoud), Reyna (76. Brandt), Bellingham (90.+1 Reinier), Hazard (59. Sancho), Reus - Haaland.

Union: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche (73. Schlotterbeck), Lenz - Prömel (80. Prömel), Andrich - Ingvartsen, Kruse (73. Teuchert), Endo (58. Bülter) - Musa (73. Pohjanpalo).

BVB gegen 1. FC Union Berlin: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Reus (27.), 2:0 Guerreiro (88.)

Bes. Vorkommnis: Haaland verschießt Foulelfmeter (27.)

Can bestritt sein 50. Pflichtspiel im BVB-Dress (4 Tore).

Haaland vergab nun 2 seiner 4 Elfmeter in der Bundesliga. Am 19. Spieltag war er gegen Augsburg am Pfosten gescheitert. Der BVB vergab in dieser BL-Saison bereits 4 Elfmeter, mehr als jedes andere Team. Nur 2010/11 vergab Dortmund in seiner BL-Historie in einer Saison mehr Elfmeter (5).

Sancho kam erstmals seit dem 27. Februar wieder in der Bundesliga zum Einsatz und bestritt sein 100. Spiel (36 Tore, 43 Assists).

Im Alter von 21 Jahren und 27 Tagen ist Sancho damit der jüngste ausländische Spieler der BL-Historie, der die Marke von 100 Einsätzen knackt. Er löst Nuri Sahin ab (21 Jahre, 6 Monate, 29 Tage).

Hummels sah seine 5. Gelbe Karte der Saison und fehlt dem BVB am Wochenende beim Auswärtsspiel gegen Wolfsburg.

Der Star des Spiels: Giovanni Reyna (BVB)

Bestätigte seine zuletzt ansteigende Form. Wieder sehr mutig in den direkten Duellen, schlängelte sich einige Male mit viel Tempo an den Gegenspielern vorbei. Bereitete so drei Torschüsse vor und schloss selbst dreimal ab - die beste Bilanz aller Dortmunder.

Der Flop des Spiels: Emre Can (BVB)

Der Nationalspieler kam auf der Sechs zum Einsatz, doch derzeit agiert Can sehr fehleranfällig. Sein Fehlpass gleich zu Beginn führte zu Unions Lattentreffer. Zudem mit weiteren technischen Mängeln. Gewann keinen seiner vier Zweikämpfe und verlor neun Mal den Ball.

Der Schiedsrichter: Daniel Schlager

Eine allenfalls durchschnittliche Spielleitung von Schlager, der gleich mehrfach nicht sicher bei der Bewertung von Zweikämpfen war. Der Elfmeterpfiff für den BVB war sehr strittig, da Reus schon abhob, bevor er mit dem Fuß an Luthe hängenblieb. Der Dortmunder Torschütze stand bei Haalands Elfmeterschuss auch bereits strafbar im Strafraumkreis.