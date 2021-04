FC Bayern München - 1. FC Union Berlin 1:1: Ersatzgeschwächter FCB patzt vor Rückspiel gegen Paris

Ein ersatzgeschwächter FC Bayern München hat beim Bundesligaspiel zwischen den beiden Champions-League-Viertelfinals gegen Paris Saint-Germain (Hinspiel 2:3) gegen Union Berlin gepatzt. Durch das 1:1 (0:0) schmolz der Vorsprung des Tabellenführers auf Verfolger RB Leipzig am 28. Spieltag auf fünf Punkte.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick ging durch Jamal Musiala in der 68. Minute in Führung, kassierte in der 86. durch Marcus Ingvartsen (86.) aber noch den späten Ausgleich. "Das ist sehr ärgerlich. Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht und hätten den Sieg verdient gehabt. Wir waren einmal nicht hellwach und dann klingelt es", sagte Kapitän Manuel Neuer.

Bereits am Dienstag (21 Uhr) gastiert der FC Bayern zum Rückspiel gegen PSG in Paris. Sorgen bereitet davor Kingsley Coman und Jerome Boateng, die gegen Union angeschlagen ausgewechselt werden mussten. Diagnosen stehen noch aus, Flick sagte lediglich: "Wir müssen abwarten." Sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte unterdessen Tanguy Nianzou.

Gegen Union fehlten dem FC Bayern aus verschiedenen Gründen bereits Niklas Süle, Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Marc Roca, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Douglas Costa, Serge Gnabry und Robert Lewandowski. Für Unruhe sorgt aber nicht nur die angespannte Personalsituation, sondern auch Flicks offene Zukunft - auf die angesprochen er vor dem Spiel äußerst genervt reagierte.

Union, das schon im Hinspiel gegen den FC Bayern ein Remis erkämpft hatte, erreichte die Marke von 40 Punkte und hielt Tabellenplatz sieben. Dieser könnte womöglich für die Teilnahme am internationalen Geschäft reichen.

FC Bayern München - 1. FC Union Berlin: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/17 Ein ersatzgeschwächter FC Bayern München hat vor dem Rückspiel im CL-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain (Hinspiel 2:3) gegen Union Berlin gepatzt und nur 1:1 gespielt. Es zeigte sich, dass der zweite Anzug nur bedingt passt. © imago images 2/17 MANUEL NEUER | Tor | Note: 3,5 | Wurde von harmlosen Berlinern kaum geprüft und musste dennoch kurz vor Schluss ein Gegentor schlucken. © getty 3/17 BOUNA SARR | Abwehr | Note: 3 | Erstmals nach knapp zwei Monaten mal wieder von Beginn an in einem Bundesligaspiel dabei. Löste seine Sache auf der rechten Seite solide, ohne die ganz großen Aktionen zu verbuchen. © getty 4/17 JEROME BOATENG | Abwehr | Note: 2,5 | Ließ kaum etwas zu und gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Zudem mit einem guten Abschluss im gegnerischen Strafraum. Später mit Blick auf das anstehende PSG-Spiel ausgewechselt. © imago images 5/17 JAVI MARTINEZ | Abwehr | Note: 3,5 | Der Spanier komplettierte die Innenverteidigung neben Boateng und agierte durchaus souverän. Wurde allerdings auch nicht sonderlich herausgefordert. © getty 6/17 JOSIP STANISIC | Abwehr | Note: 3,5 | Feierte ein unauffälliges Debüt. In der Defensive zumeist sattelfest (gewann 85 Prozent seiner direkten Duelle), im Spiel nach vorne allerdings ohne nennenswerte Aktionen. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3,5 | Zu Beginn mit einigen ungewohnten Fehlern, fing sich in der Folge. Hat dennoch schon deutlich bessere Spiele im FCB-Dress gezeigt. © getty 8/17 TIAGO DANTAS | Mittelfeld | Note: 4 | Wurde nur bedingt ins Spiel eingebunden und blieb weitestgehend blass. Vor allem physisch muss der kleine Portugiese noch deutlich zulegen. © getty 9/17 JAMAL MUSIALA | Mittelfeld | Note: 2,5 | Der Auffälligste in einer verhältnismäßig unauffälligen Bayern-Offensive. Zeigte seine individuelle Klasse beim 1:0, als er sich sehenswert im Union-Strafraum behauptete und einschob. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 3,5 | Lange war er lediglich zu hören, aber nicht zu sehen. Viele Ballverluste (23), aber im entscheidenden Moment mit der Vorlage zum 1:0. © getty 11/17 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 4 | Wirkte nach dem aufreibenden Paris-Spiel ausgelaugt und kam dementsprechend kaum in gefährliche Situationen. Blieb in der Halbzeit angeschlagen in der Kabine. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Angriff | Note: 4,5 | Vertrat er Lewandowski am Mittwoch noch ordentlich, war von dem Angreifer gegen Union nichts zu sehen. Nach 58 Minuten hatte Choupo-Moting Feierabend. © getty 13/17 LEROY SANE | Mittelfeld | Note: 3,5 | Kam für Coman, belebte das Angriffsspiel der Münchner aber ebenfalls nicht entscheidend. © getty 14/17 DAVID ALABA | Mittelfeld | Note: 4| Sollte Struktur ins Mittelfeld bringen, deutlich besser wurde es mit dem Österreicher aber nicht. © imago images 15/17 CHRISTOPHER SCOTT | Angriff | Note: 4 | Debüt in der ersten Mannschaft für den 18-Jährigen (Foto r.). Wurde von der FCU-Defensive ausgeschaltet. © getty 16/17 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 4 | War nach seiner Einwechslung nicht immer auf der Höhe des Geschehens. © getty 17/17 TANGUY NIANZOU | Mittelfeld | Note: Ohne Bewertung | Flicks letzte Wechseloption erlebte eher unschöne Minuten. Erst nach hartem Einsteigen mit Gelb verwarnt, beim Gegentor von Andrich überrumpelt.

FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin: Die Trainer-Stimmen

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Ich war mit allen zufrieden. Die Mannschaft hat eine gute Mentalität gezeigt, aber zwei Punkte zu wenig geholt. Ein 1:0 wäre okay gewesen. So gab es durch einen Einwurf, der umstritten war, noch das 1:1. Das ist schade, das müssen wir akzeptieren. Aber wir schauen positiv nach vorne."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Tolles Resultat für uns. Die Mannschaft hat sich den Punkt über 90 Minuten verdient, auch wenn es glücklich war. Unser Spiel gegen den Ball hat mir gefallen. Die Bayern hatten nicht so viele Großchancen. Unser Spiel mit dem Ball war aber ungenügend, unpräzise und hektisch."

FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin: Die Analyse

Im Vergleich zur 2:3-Niederlage bei PSG verblieben beim FC Bayern nur Neuer, Kimmich, Choupo-Moting, Müller und Coman in der Startelf. Dantas feierte sein Startelf-Debüt, der 21-jährige Reserve-Verteidiger Stanisic gar sein Profidebüt.

Flick sortierte seine Mannschaft in einer Mischung aus 4-2-3-1 und 4-1-4-1. Der nominelle Spielmacher Müller überließ seinen Posten weitestgehend dem jungen Dantas und ließ sich regelmäßig neben den einzigen echten Sechser Kimmich fallen. Der FC Bayern hatte in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz und mehr Abschlüsse, wurde aber nicht zwingend. Lichtblicke waren die Dribblings und Ideen von Musiala.

Union machte die reinrotierten Außenverteidiger des FC Bayern Sarr und Stanisic als Schwachstellen aus, griff überwiegend über die Flügel an und versuchte es mit vielen Flanken. So entstand auch die beste Chance der ersten Halbzeit: Bülter scheiterte per Kopf aber freistehend an Neuer (23.). Bis zur Pause war das der einzige Schuss aufs Tor.

Mit Sane statt Coman änderte sich an der Harmlosigkeit des FC Bayern in der zweiten Halbzeit zunächst nichts. In der 59. kam Alaba für den zuletzt vielbelasteten Choupo-Moting und sortierte sich im Mittelfeld ein. Müller rutschte dafür ins Sturmzentrum - und bereitete Musiala bei einem Strafraumgestocher das 1:0 vor (68.).

Erst in der Schlussphase bäumte sich Union auf und kam durch Ingvartsen tatsächlich noch zum späten Ausgleich (86.).

FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin: Die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Sarr, Jerome Boateng (66. Pavard), Martinez, Stanisic - Kimmich - Musiala (74. Nianzou), Thomas Müller, Dantas (66. Scott), Coman (46. Leroy Sane) - Choupo-Moting (58. Alaba)

Union: Luthe - Trimmel, Friedrich, 31 Knoche, Lenz (67. Ryerson) - Prömel (67. Ingvartsen), Andrich - Bülter, Endo (80. Gentner) - Kruse (72. Teuchert), Musa (71. Pohjanpalo)

Die Daten des Spiels FC Bayern gegen 1. FC Union Berlin

Tore: 1:0 Musiala (68.), 1:1 Ingvartsen (86.)

Erstmals seit dem 1:1 gegen Bremen im November 2020 blieb der FC Bayern in der Bundesliga vor der Pause ohne Schuss aufs gegnerische Tor.

Josip Stanisic und Christopher Scott aus der Reservemannschaft feierten ihr Debüt für die Profis des FC Bayern.

Der FC Bayern traf auch im 64. Pflichtspiel in Folge und baute somit seinen Rekord im deutschen Profifußball weiter aus.

Der Star des Spiels: Jamal Musiala (FC Bayern München)

Musiala war mit seinen Dribblings und Ideen der auffälligste Spieler auf dem Platz und belohnte sich mit dem Treffer zum 1:0 für seine Leistung. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung (beim Stand von 1:0) hatte er darüber hinaus die meisten Zweikämpfe aller Spieler bestritten.

Der Flop des Spiels: Max Kruse (Union Berlin)

Im 4-2-3-1-System als Spielmacher aufgeboten, war Kruse bis zu seiner Auswechslung in der 72. kein Faktor im Spiel von Union. Er kam selten an den Ball, gewann nur knapp 14 Prozent seiner Zweikämpfe und sein einziger Abschluss blieb ungefährlich.

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler

Stieler hatte mit dem fair geführten Spiel grundsätzlich keine Probleme. Im Vorfeld des 1:1 leistete er sich aber gleich zwei Fehler: Unions Teuchert nahm den Ball vor vollständiger Überquerung der Seitenauslinie in die Hand und lieferte dann auch noch einen falschen Einwurf.