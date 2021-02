BVB verliert auch beim SC Freiburg - Widersprüche, Schönrednerei, Ratlosigkeit: Die bedrohliche Situation bei Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat bei der 1:2-Niederlage beim SC Freiburg einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze erlitten. Die Reaktionen der Beteiligten darauf waren teilweise widersprüchlich und schwankten zwischen Schönrednerei und Ratlosigkeit.

"Ist das jetzt Können oder Spielglück?", fragte Mats Hummels nach Spielende bei Sky, lächelte etwas spöttisch und sagte: "Mein Satz beinhaltet ja schon meine Antwort." Es ging um die beiden Fernschusstreffer von Woo-Yeong Jeong (49.) und Jonathan Schmid (52.), die den 2:1-Sieg des SC Freiburg einleiteten. Hummels plädierte bei deren Zustandekommen also auf Glück - und war damit ganz anderer Meinung als beispielsweise sein Trainer Edin Terzic.

"Wir können Druck auf den Ball machen, wir können Zwei-gegen-eins-Situationen kreieren, dem Gegner nicht so viel Zeit geben, eine Entscheidung zu fällen", zählte der im Gegensatz zu Hummels nämlich explizit Defensiv-Varianten im Vorfeld des 0:1 auf, als Emre Can und Thomas Delaney ihre Gegenspieler kaum attackierten. Beim 0:2 traf das sogar auf die halbe Hintermannschaft zu, am Ende patzte auch noch Keeper Marwin Hitz. "Das sind Dinge, die wir ganz schnell abstellen müssen", betonte Terzic.

Die Analysen des Führungsspielers und des Trainers lagen also weit auseinander. Und das nicht nur in der Bewertung der Gegentreffer.

BVB: Terzic und die Spieler bewerten die Freiburg-Niederlage unterschiedlich

Hummels hatte generell ein ordentliches Spiel seiner Mannschaft gesehen: Vorne habe der BVB lediglich "zu viel Aufwand für Tore" gebraucht, defensiv sei "jeder Schuss drinnen" gewesen, und überhaupt: "kämpferisch können wir uns nichts vorwerfen." Can pflichtete Hummels bei: "Wenn wir schlecht spielen, dann sage ich das. Aber wir haben heute nicht schlecht gespielt." Aussagen, die durchaus dem Verdacht der Schönrednerei unterliegen.

Terzic erwähnte dagegen kaum etwas Positives am Auftritt seiner Mannschaft, war ganz im Gegenteil "sehr enttäuscht und sauer" und widersprach zumindest indirekt auch Hummels' Aussage zur kämpferischen Leistung: "Wir müssen bereit sein, den Extra-Meter zu machen - und nicht erst nach dem 0:2-Rückstand."

Abgesehen von den ersten Spielminuten hatte Dortmund in der Schlussphase tatsächlich die beste Phase, zu mehr als dem Anschlusstreffer des eingewechselten Youssoufa Moukoko (76.) sollte es aber nicht reichen. Die Gäste verzeichneten insgesamt zwar mehr Ballbesitz (68 Prozent) und mehr Schüsse (16:6) als Freiburg, wurden aber selten gefährlich oder besonders druckvoll. Auffällig war eine bedenkliche Ideenlosigkeit im Offensivspiel.

Vor allem Julian Brandt, Marco Reus und Giovanni Reyna enttäuschten wie so oft in den vergangenen Wochen auch in Freiburg. Jadon Sancho probierte zwar viel, wirkte in seinen Aktionen aber mehrfach unglücklich oder überhastet. Sturmspitze Erling Haaland (in Freiburg nur 24 Ballkontakte) nahm wenig am Kombinationsspiel der Mannschaft teil und wartete vorne vergeblich auf Ideen und Zuspiele seiner Kollegen.

SC Freiburg - BVB: Noten und Einzelkritiken zu den Spielern von Borussia Dortmund © getty 1/16 Borussia Dortmund hat am 20. Spieltag der Bundesliga mit 1:2 beim SC Freiburg verloren. Bis auf einen kleinen Lichtblick enttäuschten beim BVB eigentlich alle. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 Marwin Hitz: Ließ einen Schuss von Jeong schwach prallen (9.), war für den Rest der ersten Halbzeit kaum gefordert und fing Anfang der zweiten zwei Treffer. Beim ersten eher schuldlos, beim zweiten völlig verheerend. Note: 4,5. © getty 3/16 Emre Can: Spielte beim BVB erstmals als Rechtsverteidiger und setzte in der 5. das erste Zeichen, als er den Ball von der Strafraumgrenze an die Latte jagte. Anschließend unauffällig und stabil, im Vorfeld des 0:1 aber viel zu passiv. Note: 4. © getty 4/16 Mats Hummels: Anders als gewohnt diesmal rechter Innenverteidiger. Wenn Guerreiro wie so oft aufrückte, war er folgerichtig zentrales Glied der Abwehrreihe zwischen Can und Akanji. Im Aufbauspiel fehlerhafter als gewohnt. Note: 4. © getty 5/16 Manuel Akanji: Als der BVB minutenlang offensiv nichts zustande brachte, zog er einfach mal aus der Distanz ab, schoss aber links vorbei (34.). Etwas passsicherer als Hummels. Note: 3,5. © getty 6/16 Raphael Guerreiro: Spielte zwar deutlich offensivfreudiger als Guerreiro, brachte deshalb aber nicht unbedingt mehr Produktives zustande. Note 4. © getty 7/16 Thomas Delaney: Verzeichnete vor allem in der Anfangsphase einige wichtige klärende Aktionen, die potenziell gefährliche Situationen verhinderten. Halbwegs solide bis zum 0:1, als er zu weit weg war von Gegenspieler und Torschütze Jeong. Note: 4. © getty 8/16 Julian Brandt: So ganz genau kannte Brandt seine Rolle wohl selbst nicht, spielte irgendwas zwischen Delaney und Reus und wurde von Trainer Terzic immer wieder lautstark eingewiesen. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5. © getty 9/16 Giovanni Reyna: Machte mit einem tollen Dribbling in der 22. auf sich aufmerksam, die daraus resultierende Chance vergab aber Haaland. Davor und danach fand der 18-Jährige kaum statt, seine Formkrise wird immer offensichtlicher. Note: 4,5. © getty 10/16 Marco Reus: Kehrte nach dem 3:2 nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen Paderborn in die Startelf zurück, bereicherte das Offensivspiel seiner Mannschaft aber kaum. Nicht mehr als halbgare Bemühungen. In der 60. ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 11/16 Jadon Sancho: In der ersten Halbzeit und gegen Ende des Spiels bemüht und mit Zug zum Tor, offenbarte dabei aber technische Mängel und jede Menge Ungenauigkeiten. Note: 4. © getty 12/16 Erling Haaland: Vergab in der 13. eine gute Chance und tauchte anschließend völlig unter – was naturgemäß auch an fehlenden Zuspielen seiner Mittelfeld-Kollegen lag. Lieferte immerhin den Assist zum 1:2. Note: 3,5. © getty 13/16 Jude Bellingham: Kam zur Pause für Brandt und durfte zunächst mal aus nächster Nähe zwei Gegentore mitansehen. Wirkte etwas aktiver und williger als sein Vorgänger. Note: 3,5. © getty 14/16 Mahmoud Dahoud: Kam in der 60. für Delaney und fiel in der Folge kaum auf, weder positiv noch negativ. Note: 3,5. © getty 15/16 Youssoufa Moukoko: Zeitgleich mit Dahoud eingewechselt bereicherte er das Offensivspiel direkt. In der 63. scheiterte er am Aluminium, in der 76. traf er zum Anschluss, in der Nachspielzeit verpasste er den Ausgleich. Einziger BVB-Lichtblick. Note: 2. © getty 16/16 Reinier: Ersetzte in der 70. den unauffälligen Reyna. Anders als Moukoko empfahl er sich nicht für mehr Spielzeit. Note: 3,5.

BVB unter Terzic: Weniger Tore, mehr Gegentore

Von den elf Pflichtspielen unter Trainer Terzic seit der Entlassung von Lucien Favre Mitte Dezember gewann Dortmund nur sechs, zwei davon im DFB-Pokal gegen Zweitligisten - und beim 3:2 gegen den SC Paderborn auch noch durchaus glücklich. In der Bundesliga kassiert Dortmund unter Terzic im Schnitt mehr und schießt gleichzeitig weniger Tore als unter Favre. Kein Dortmunder Trainer seit Bernd Krauss (fünf) in der Saison 1999/00 verlor von den ersten neun Bundesligaspielen mehr als Terzic (vier).

Der Rückstand auf die Tabellenspitze vergrößerte sich seit dem Trainerwechsel und zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen von sechs auf stolze 16 Punkte. Der Abstand zu den Champions-League-Startplätzen beträgt mittlerweile drei Zähler und könnte bei einem Sieg von Eintracht Frankfurt am Sonntag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) auf vier anwachsen. Platz vier sei laut Hummels jedoch "das mindeste, was wir erreichen müssen".

Qualitativ sollte das im Vergleich zu den anderen Mannschaft eigentlich kein Problem sein, das bewies unter anderem die beeindruckende zweite Halbzeit beim 3:1-Sieg gegen den Rivalen RB Leipzig vor rund einem Monat. Die vereinzelten Glanzlichter werfen bei Dortmund derzeit aber meist lange Schatten. Wie das zu erklären sei, wurde Can nach dem Spiel in Freiburg gefragt. "Gute Frage", antwortete er. Es herrscht Ratlosigkeit.

Trotzdem allem ist Hummels, der wie Kapitän Reus dem Trainerwechsel wohlwollend gegenübergestanden haben soll, angetan von der Entwicklung der Mannschaft unter Terzic. "Ich finde, wir machen sehr viele Dinge sehr viel besser, seit Edin da ist." Konkreter wurde er nicht.

Die Tabelle der Bundesliga vor den Sonntagsspielen