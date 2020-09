BVB, News und Gerüchte - Rani Khedira über Haaland: "Hat alles, was ein Weltklassestürmer braucht"

Rani Khedira berichtet vor dem Duell gegen den BVB über seine "Haaland-Erfahrung". Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich bestätigt das Interesse der Berliner an Mario Götze. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Weitere News und Gerüchte zu Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB: Augsburgs Khedira spricht über "Haaland-Erfahrung"

Im vergangenen Januar verlor der FC Augsburg gegen Borussia Dortmund nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung noch mit 3:5. Hauptgrund für die Niederlage war damals ein gewisser Erling Haaland, der sein Debüt für den BVB gab und mit einem Dreierpack maßgeblich zum Sieg der Schwarz-Gelben beitrug. Vor dem Wiedersehen beider Klubs (heute ab 15.30 Uhr im Liveticker) erinnert sich Augsburgs Mittelfeldspieler Rani Khedira an jene Begegnung.

"Das war ein unglaubliches Spiel", sagte der 26-Jährige dem kicker. "Mit seiner Einwechslung hat sich das Spiel dramatisch geändert. Es war eine extrem bittere Erfahrung für uns", erinnert sich Khedira. "Das war naiv und sehr schlecht verteidigt."

Der damalige Augsburger Trainer Martin Schmidt sprach nach der Partie von einem "Haaland-Schock". Aus diesem wollen Khedira und seine Teamkollegen die richtigen Lehren ziehen: "Wir haben alle daraus gelernt und kennen den Spieler jetzt in und auswendig. Ich hoffe und gehe davon aus, dass uns das nie wieder passieren wird."

Der Respekt vor Haaland ist riesig, zumal der Norweger seine Klasse jüngst beim 3:0 gegen Gladbach wieder einmal eindrucksvoll demonstrierte. "Er hat eine brutale Wucht, eine brutale Power", sagt Khedira. "Wenn ich das 3:0 gegen Gladbach vor Augen habe, wie er da nach einer gegnerischen Ecke mit gefühlt 40 km/h nach vorne rennt und dann noch den Abschluss aufs Tor bringt. Er hat eigentlich alles, was ein Weltklassestürmer braucht. Das zeigt er Woche für Woche."

BVB: Diese Spieler warteten am längsten auf ihr erstes Tor für Borussia Dortmund © imago images 1/27 Dennis Diekmeier hat's beim HSV vorgemacht: Ewig lang für denselben Verein gespielt und doch nie ein Tor geschossen. Auch beim BVB brauchten ein paar Profis lange, bis sie endlich den ersehnten Premierentreffer erzielten. SPOX zeigt die Top25. © imago images / Kicker/Eissner 2/27 Platz 25 – Werner Schneider | BVB-Debüt: 06.08.1977 | erstes BVB-Tor: 18.11.1978 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 104 Tage © imago images / Werner Otto 3/27 Platz 25 – Herbert Hein | BVB-Debüt: 21.10.1978 | erstes BVB-Tor: 02.02.1980 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 104 Tage © imago images / WEREK 4/27 Platz 24 – Hans-Joachim Wagner | BVB-Debüt: 14.08.1976 | erstes BVB-Tor: 03.12.1977 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 111 Tage © imago images / Team 2 5/27 Platz 23 – Karsten Baumann | BVB-Debüt: 14.08.1998 | erstes BVB-Tor: 19.12.1999 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 127 Tage © imago images / Schiffmann 6/27 Platz 21 – Sven Bender | BVB-Debüt: 19.09.2009 | erstes BVB-Tor: 12.02.2011 | Zeit dazwischen: 1 Jahr 146 Tage © imago images / Kicker/Liedl 7/27 Platz 21 – Rene Schneider | BVB-Debüt: 12.10.1996 | erstes BVB-Tor: 07.03.1998 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 146 Tage © imago images / Horstmüller 8/27 Platz 19 – Helmut Heeren | BVB-Debüt: 04.09.1968 | erstes BVB-Tor: 07.03.1970 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 184 Tage © imago images / Kicker/Liedl 9/27 Platz 19 – Siegfried Bönighausen | BVB-Debüt: 14.02.1981 | erstes BVB-Tor: 17.08.1882 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 184 Tage © imago images / Claus Bergmann 10/27 Platz 18 – Ahmed Madouni | BVB-Debüt: 11.08.2001 | erstes BVB-Tor: 01.03.2003 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 202 Tage © imago images / Claus Bergmann 11/27 Platz 17 – Michael Lusch | BVB-Debüt: 18.09.1982 | erstes BVB-Tor: 14.04.1984 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 209 Tage © imago images / Sven Simon 12/27 Platz 16 – Oliver Kirch | BVB-Debüt: 24.08.2012 | erstes BVB-Tor: 26.04.2014 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 245 Tage © imago images / WEREK 13/27 Platz 15 – Thomas Franck | BVB-Debüt: 08.08.1990 | erstes BVB-Tor: 10.04.1992 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 246 Tage © imago images / Pressefoto Baumann 14/27 Platz 14 – Steffen Karl | BVB-Debüt: 30.03.1990 | erstes BVB-Tor: 13.12.1991 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 258 Tage © imago images / Team 2 15/27 Platz 13 – Erik Durm | BVB-Debüt: 10.08.2013 | erstes BVB-Tor: 09.05.2015 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 272 Tage © imago images / Team 2 16/27 Platz 12 – Dede | BVB-Debüt: 14.08.1998 | erstes BVB-Tor: 20.05.2000 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 280 Tage © imago images / WEREK 17/27 Platz 11 – Hans-Joachim Andree | BVB-Debüt: 22.08.1970 | erstes BVB-Tor: 28.06.1972 | Zeit dazwischen: 1 Jahr, 311 Tage © imago images / Kicker/Metelmann 18/27 Platz 10 – Lothar Geisler | BVB-Debüt: 24.08.1963 | erstes BVB-Tor: 18.09.1965 | Zeit dazwischen: 2 Jahre, 25 Tage © imago images / Kicker/Liedel 19/27 Platz 9 – Stefan Reuter | BVB-Debüt: 15.08.1992 | erstes BVB-Tor: 17.09.1994 | Zeit dazwischen: 2 Jahre, 33 Tage © imago images / Jan Huebner 20/27 Platz 7 – Julian Weigl | BVB-Debüt: 15.08.2015 | erstes BVB-Tor: 23.09.2017 | Zeit dazwischen: 2 Jahre, 39 Tage © imago images / WEREK 21/27 Platz 7 – Uwe Grauer | BVB-Debüt: 20.04.1991 | erstes BVB-Tor: 29.05.1993 | Zeit dazwischen: 2 Jahre, 39 Tage © imago images / MIS 22/27 Platz 6 – David Odonkor | BVB-Debüt: 03.03.2002 | erstes BVB-Tor: 01.05.2004 | Zeit dazwischen: 2 Jahre, 59 Tage © imago images / Kicker/Metelmann 23/27 Platz 5 – Wolfgang Paul | BVB-Debüt: 09.11.1963 | erstes BVB-Tor: 19.01.1966 | Zeit dazwischen: 2 Jahre, 71 Tage © imago images / Claus Bergmann 24/27 Platz 4 – Rene Tretschok | BVB-Debüt: 24.10.1992 | erstes BVB-Tor: 25.02.1995 | Zeit dazwischen: 2 Jahre, 124 Tage © imago images / Bernd König 25/27 Platz 3 – Delron Buckley | BVB-Debüt: 06.08.2005 | erstes BVB-Tor: 10.05.2008 | Zeit dazwischen: 2 Jahre, 278 Tage © imago images / Sven Simon 26/27 Platz 2 – Marcel Schmelzer | BVB-Debüt: 16.08.2008 | erstes BVB-Tor: 22.10.20011 | Zeit dazwischen: 3 Jahre, 67 Tage © imago images / Team 2 27/27 Platz 1 – Christoph Metzelder | BVB-Debüt: 11.08.2000 | erstes BVB-Tor: 24.09.2005 | Zeit dazwischen: 5 Jahre, 44 Tage

Dortmund: Friedrich bestätigt Hertha-Interesse an Götze

Der zurzeit vereinslose Weltmeister Mario Götze ist bei Bundesligist Hertha BSC Thema für einen möglichen Transfer. Das bestätigte der Berliner Sportdirektor Arne Friedrich am Freitagabend.

"Er ist natürlich ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben", sagte Friedrich in der Halbzeitpause von Herthas Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt bei DAZN. Neben Götze stünden aber noch "viele weitere Namen" auf der Liste der Alten Dame, so der frühere deutsche Nationalspieler weiter.

Götze ist seit seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund im Juli ohne Klub. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der 28-jährige Mittelfeldspieler neben einem Engagement in Berlin auch mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Dabei waren unter anderem der FC Sevilla oder der AC Florenz als mögliche neue Arbeitgeber im Gespräch. Auch über eine Rückkehr zum FC Bayern wurde diskutiert.

BVB - Augsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei den Dortmundern fehlt der verletzte Hazard (Muskelfaserriss), Augsburg muss auf Löwen (Aufbautraining) verzichten. Abgesehen davon können beide Trainer aus dem Vollen schöpfen.

FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Khedira, Gruezo - Caligiuri, Vargas - Gregoritsch - Niederlechner

Borussia Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reyna - Sancho, Haaland

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

In der Tabelle steht Dortmund mit drei Punkten auf dem dritten Rang, kann durch einen Sieg gegen Augsburg aber mit den punktgleichen Bayern wieder die Tabellenspitze übernehmen.