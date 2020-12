Bayer Leverkusen - FC Bayern 1:2: Last-Minute-Weihnachtsmeister! Lewandowski bestraft Patzer

Tabellenführung an Weihnachten: Der FC Bayern hat sein Fabel-Jahr 2020 siegreich beendet - mit kräftiger Unterstützung von Bayer Leverkusen. Am 13. Spieltag behauptete sich die Mannschaft von Hansi Flick dank eines Doppelpacks von Weltfußballer Robert Lewandowski mit 2:1 (1:1) und schob sich in der Tabelle damit zwei Punkte vor die Werkself.

Zwei kapitale Fehler von Nationalspieler Jonathan Tah, bei denen auch der Leverkusener Keeper Lukas Hradecky nicht ganz unbeteiligt war, kosteten dem Team von Peter Bosz wertvolle Punkte.

"Wir waren in der ersten Halbzeit dominant, hätten vielleicht sogar mehr Tore schießen können. Dann haben wir Geschenke verteilt. Das sind kindische Fehler, komplett unnötig", tobte Hradecky bei Sky. Auch Bosz ärgerte sich: "Das waren zwei blöde Tore. Ich möchte das gar nicht kommentieren. Wir müssen daraus lernen. Punkt."

Auf der Gegenseite herrschte nach einem Jahr mit einer Siegquote von 85 Prozent pure Freude. "Was für ein Jahr haben wir gespielt, ich hoffe, wir werden 2021 so weiterspielen", sagte Lewandowski und sinnierte: "In letzter Sekunde so ein Tor und damit so ein wichtiger Sieg."

Jener Sieg geriet hinterher aber auch ein wenig zur Nebensache. Gesprächsthema Nummer eins war Leroy Sane, den FCB-Trainer Flick nach 32 Minuten ein- und nach 68 Minuten wieder auswechselte.

"Thomas (Müller) ist unverzichtbar für uns, Serge (Gnabry) hat einen Sprung in der zweiten Halbzeit gemacht. Also der Wechsel von Leroy", erklärte Flick seine Entscheidung. "Es geht am Ende darum, dass die Mannschaft Erfolg hat, da muss man als Einzelner auch mal zurückstecken. Wir mussten so reagieren. Das wird er schon verkraften. Er kriegt all unsere Unterstützung."

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonte: "Wir glauben total an Leroy. Er hatte es natürlich auch nicht so leicht mit seiner Verletzung. Wir wissen aber, was für Qualitäten er hat - und dass wir sie noch brauchen werden."

Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 1/28 Der FC Bayern gewinnt in letzter Sekunde mit 2:1 (1:1) bei Bayer Leverkusen und macht sich damit am 13. Spieltag der Bundesliga zum Spitzenreiter. SPOX hat die Noten aller Spieler. © imago images / Inderlied/Kirchner 2/28 Lukas Hradecky: Sah beim Ausgleich extrem schlecht aus, als er sich mit Tah nicht einig wurde und unter der Flanke durchsegelte. Machte den Fehler teils wieder gut, als er gegen Gnabry parierte (67.) und vor Lewandowski rettete (70.). Note: 4. © getty 3/28 Aleksandar Dragovic: Machte den ungewohnten Job als rechter Verteidiger ganz gut, spielte über 90 Minuten aufmerksam und rückte auch oft gut nach innen ein. Nach vorne setzte der Österreicher keine Akzente. Note: 3,5. © getty 4/28 Jonathan Tah: Ein ganz bitterer Abend! Gemeinsam mit Hradecky entscheidend am 1:1 beteiligt, weil er die Flanke unterlief. Seine unsaubere Ballannahme ermöglichte den Bayern in letzter Minute noch den Siegtreffer. Note: 5. © getty 5/28 Edmond Tapsoba: Gute Spieleröffnungen, antizipierte häufig die letzten Pässe richtig und rettete mehrfach in höchster Not. Einziger Wermutstropfen: Sein fahrlässiger Pass leitete letztlich den Ausgleich der Bayern ein. Note: 3. © getty 6/28 Daley Sinkgraven: Kaufte sowohl Coman als auch später Sane meist den Schneid ab, hatte auch in der gegnerischen Hälfte starke Ballgewinne. Im Passspiel solide, nach vorne hätte aber etwas mehr kommen können. Note: 3,5. © imago images 7/28 Julian Baumgartlinger: Behielt auch in Drucksituationen immer die Ruhe, löste jene oft klug mit einem Kontakt auf. Bot den Bayern im Zentrum stark Paroli, war über die kompletten 90 Minuten Bayers Ruhepol. Note: 3. © getty 8/28 Florian Wirtz: Besonders in der ersten Halbzeit gut - sehr reif, gut im Spiel zwischen den Linien, ruhig am Ball und mental extrem schnell. Rieb sich auch im Umschaltspiel nach hinten auf. Eigene Aktionen wurden im zweiten Durchgang seltener. Note: 3. © getty 9/28 Nadiem Amiri: Seine perfekte Flanke bereitete Bayers Führung durch Schick vor. Ansonsten brachte er vor allem in der ersten Hälfte oft seine gute Dynamik ins Spiel, hielt in den Zweikämpfen sehr gut dagegen. Note: 3. © getty 10/28 Leon Bailey: Stellte sich zwar vorbildlich in den Dienst der Mannschaft, agierte genau wie Diaby aber unglücklich. Blieb in den direkten Duellen fast immer hängen, verlor fast alle seine Zweikämpfe und gab keinen Torschuss ab. Note: 4,5. © getty 11/28 Moussa Diaby: Sein Schuss nach gut 20 Minuten blieb Diabys beste Aktion. Lief sich sonst meist fest, seine Flanken fanden keinen Abnehmer. Mit unnötig riskantem Zuspiel auf Tah, das nach dessen Fehler schließlich im 1:2 mündete. Note: 5. © getty 12/28 Patrik Schick: Traf per Volley-Traumtor zur Führung. Kurz nach seinem Treffer noch einmal mit einem guten Versuch (19.). Im zweiten Durchgang dann nur noch selten zu sehen, arbeitete aber extrem gut für die Mannschaft. Note: 2,5. © getty 13/28 Kerem Demirbay: Kam für die Schlussviertelstunde ins Spiel und hatte keine nennenswerte Aktion mehr. Keine Bewertung. © getty 14/28 Lucas Alario: Kam für die letzten Minuten für Schick ins Spiel, verpasste kurz vor Schluss eine Flanke nur knapp. Keine Bewertung. © Lars Baron/Getty Images 15/28 Manuel Neuer: Der Welttorhüter war bei Schicks Traumtor machtlos, bekam sonst nur wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Einmal mit einem schlampigen Fehlpass im Spielaufbau (51.). Note: 3,5. © Lars Baron/Getty Images 16/28 Niklas Süle: Wurde erneut als Rechtsverteidiger aufgeboten. Sein Ballgewinn leitete das 1:1 ein. Defensiv stabil, mit einigen guten Tackles und Balleroberungen. Note: 3. © Alexander Hassenstein/Getty Images 17/28 Niklas Süle: Wurde erneut als Rechtsverteidiger aufgeboten. Sein Ballgewinn leitete das 1:1 ein. Defensiv stabil, mit einigen guten Tackles und Balleroberungen. Note: 3. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 18/28 Lucas Hernandez: Auf der Innenverteidigerposition mit den meisten Ballaktionen und Pässen beim FC Bayern. Gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe, hatte diesbezüglich die beste Quote beim FCB. Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 19/28 Alphonso Davies: Zur Pause zweikampfstärkster Bayern-Spieler, aber mit schwacher Passquote. In den Zweikämpfen stabil und aufmerksam, nach vorne weniger unterwegs. Dennoch ordentliche Leistung. Note: 3. © Alexander Hassenstein/Getty Images 20/28 Corentin Tolisso: Führte in seinem 50. Bundesligaspiel bis zur Pause die meisten Zweikämpfe und war dort auch präsent, im Zentrum mit Alaba aber immer wieder auf verlorenem Posten und nur mit wenig Zugriff. Das war kein Bewerbungsschreiben. Note: 4,5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 21/28 David Alaba: Überraschend als Sechser neben Tolisso aufgeboten, das Duo spielte bis zur Pause jedoch weniger Pässe als Neuer und harmonierte nicht. Semmelte über eine aussichtsreiche Davies-Hereingabe (21.). Note: 4,5 © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Image 22/28 Thomas Müller: Viel unterwegs, oft auch am Flügel und mit zahleichen Hereingaben - eine davon führte zum 1:1. Es war Müllers 7. Assist in dieser Saison - ligaweiter Bestwert mit Coman. Organisierte das Spiel wie gewohnt lautstark. Note: 2,5. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 23/28 Serge Gnabry: Versuchte viel, blieb aber oft glücklos. Gute Flanke auf Lewandowskis Kopf (45.). Steigerte sich nach der Pause, wo er zunächst einen Konter leichtfertig liegen ließ. Traf beinahe zum 2:1 (66.). Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 24/28 Kingsley Coman: In der Offensive kaum auffällig, aber mit fünf Ballverlusten. Nach 13 Ballaktionen in Minute 32 angeschlagen (Oberschenkel) ausgewechselt. Note: 4. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 25/28 Robert Lewandowski: Der neue Weltfußballer avancierte mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner. Verzeichnete auch die meisten Torschüsse des Spiels. Saisontor Nummer 17 nach 13 Spieltagen überbot nur Gerd Müller. Note: 2. © Lars Baron/Getty Images 26/28 Leroy Sane: Kam für Coman und verschlampte kurz darauf eine aussichtsreiche Überzahlsituation. Anschließend kaum wirklich effektiv, auch seine Körpersprache ließ zu wünschen übrig. Musste 36 Minuten später wieder runter. Note: 5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 27/28 Jamal Musiala: Nach 68 Minuten für Sane eingewechselt. Kam nur auf 16 Ballaktionen, traf elf Minuten nach seiner Hereinnahme aber den rechten Pfosten. Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 28/28 Joshua Kimmich: Stand nur 42 Tage nach seiner Knie-Verletzung wieder im Kader und feierte gleich das Comeback. Mit dem wichtigen Ballgewinn und der Vorlage vor und zum 2:1 - schon sein 5. Assist. Note: 3.

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Die Analyse

Leverkusens Trainer Bosz stellte seine Viererkette im Vergleich zum 4:0-Derybsieg in Köln um: Weiser und Wendel wichen für Tapsoba und Sinkgraven. Tapsoba orientierte sch aber auf die Innenverteidiger-Position neben Tah, während Dragovic dafür auf die rechte Abwehrseite rückte.

Bei den Bayern wechselte Coach Flick gegenüber dem 2:1-Heimerfolg über Wolfsburg nur einmal (Davies für Sane), entschied sich aber für eine interessante taktische Variante. Er ließ wieder im weniger überraschenden 4-2-3-1 spielen, allerdings startete Abwehrchef Alaba überraschend auf der Doppelsechs mit Tolisso.

Für ein Startelf-Comeback des wiedergenesenen Kimmich reichte es indes noch nicht, der Nationalspieler wirkte in den letzten 25 Minuten mit - und punktete sofort mit vielen Ballgewinnen. Gerade gegen die Leverkusener und ihren Matchplan, ballsicher und doch zielstrebig nach vorne zu agieren, hätte ein organisierender Stabilsator wie er den Münchnern aber schon von Anfang an gut getan.

Es mangelte der Flick-Elf in Durchgang eins an Zugriff und Ballzirkulation, die Offensive um den frischgebackenen Weltfußballer Lewandowski hing völlig in der Luft. Eine vielsagende Statistik: Neuer spielte in der ersten Halbzeit mehr Pässe (29) als Alaba (22) und Tolisso (22).

Bayern-Coach Flick wechselt Sane ein - und dann wieder aus

Dass es trotzdem mit einem Remis in die Pause ging, war mehr den Leverkusenern zu verdanken, die nach ihrem schönen Führungstreffer durch Schick (14.), der den Ball nach einer Ecke unhaltbar per Volley im Netz versenkte, zu wenig Kapital aus den sich ihnen bietenden Räumen schlugen - und Lewandowski obendrein noch ein Geschenk machten.

Der Ausgleichstreffer (43.), verschuldet durch ein katastrophales Missverständnis zwischen Hradecky und Tah, gab den Gästen Aufwind. Nach dem Seitenwechsel arbeiteten sie sich Schritt für Schritt ins Spiel rein und ließen weniger zu. Flicks Elf kam aber zu keinem Torerfolg mehr, weil sie offensiv nur selten wirklich zwingend wurde.

Der nach 32 Minuten für den angeschlagenen Coman eingewechselte Sane musste nur 36 Minuten später wieder herunter, weil er kaum Akzente setzte. Die wenigen klaren Chancen des Rekordmeisters parierte der in Durchgang zwei deutlich besser aufgelegte Hradecky - bis zur dritten und letzten Minute der Nachspielzeit, in der Lewandowski aus dem Nichts einen Stockfehler von Tah ausnutze und zum viel umjubelten 2:1 für den FCB traf.

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Die Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Dragovic, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger, Amiri, Wirtz - Bailey (82. Demirbay), Diaby, Schick (82. Alario)

Bayern: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Hernandez - Tolisso (68. Kimmich) - Coman (32. Sane, 68. Musiala), Müller, Gnabry, Davies - Lewandowski

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Schick (14.), 1:1 Lewandowski (43.), 1:2 Lewandowski (90.+3)

Der FCB beendete das Spiel mit einer Passquote von 78 % - der schwächste Wert in einem Pflichtspiel der Bayern unter Flick.

Das zwischenzeitliche 1:1 war Lewandowskis 32. Bundesliga-Kopfballtor im Trikot der Bayern - seit detaillierter Datenerfassung 2004/05 trafen nur zwei Spieler häufiger für einen Verein per Kopfball: Kevin Kuranyi 33-mal für Schalke und Stefan Kießling 36-mal für Leverkusen.

Zum 30. Mal bereitete Müller in der Bundesliga ein Lewandowski-Tor vor - kein anderer Spieler legte dem Polen mehr als 13 Treffer vor (Kimmich).

Kleines Jubiläum: Bayerns Mittelfeldspieler Tolisso bestritt seine 50. Bundesliga-Partie.

Der Star des Spiels: Robert Lewandowksi (FC Bayern München)

Zweimal beschenkt, zweimal erfolgreich. Eines Weltfußballers würdig, dieser Lewandowski. Ungemein wichtig für die Elf von Flick.

Der Flop des Spiels: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Machte eigentlich kein schlechtes Spiel, patzte aber zweimal entscheidend. Beim 1:1 rasselte er in Hradecky beim Versuch eine Flanke zu klären, dem Last-Minute-Siegtreffer von Lewandowski ging ein schlimmer Ballverlust von ihm zuvor. Ein bitterer Abend für den Nationalspieler.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Felix Zwayer

Solide Vorstellung des Berliners. Musste in dem fair geführten Topspiel nur selten eingreifen, verteilte lediglich zwei Gelbe Karten (die eine in der 24. für Gnabry, die andere in der 72. für Bailey). Auch die Entscheidung, das vermeintliche 2:0 für Leverkusen wegen Abseits von Schick zurückzunehmen, war korrekt.