FC Augsburg - FC Bayern München 2:2: FCB verspielt Sieg in der Nachspielzeit

Der FC Bayern München hat in der Bundesliga zum zweiten Mal in Folge gepatzt. Beim FC Augsburg lag die Mannschaft von Trainer Niko Kovac lange in Führung, ehe Alfred Finnbogason in der Nachspielzeit das 2:2 (1:1) erzielte.

Kovac änderte seine Startelf nach der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim und der darauffolgenden Länderspielpause auf zwei Positionen: Statt Tolisso und Boateng begannen Martinez und Hernandez. Für Martinez war es der erste Startelfeinsatz in dieser Saison. Müller saß dagegen zum sechsten Mal in Folge zunächst nur auf der Bank - von wo aus er eine wilde Anfangsphase sah.

Bereits nach 30 Sekunden brachte Richter Augsburg nach Unachtsamkeiten von Süle und Pavard in Führung. Es war das schnellste Tor der bisherigen Bundesligasaison. In der 12. Minute musste Süle runter, nachdem er sich ohne Gegnereinwirkung am linken Knie verletzt hatte. Für ihn kam Alaba, Hernandez rutschte von links hinten in die Mitte. Zwei Minuten später verwandelte Lewandowski eine Gnabry-Flanke per Kopf zum Ausgleich.

In der Folge beruhigte sich das Spiel und der FC Bayern übernahm allmählich die Kontrolle, ohne sich jedoch gute Chancen herauszuspielen. Von Coutinho kamen gar keine Akzente. Augsburg versuchte immer wieder schnell zu kontern, tat das aber zu ungenau. Gefährlich wurde es erst wieder in der 39., als der aktivste Bayern-Spieler Gnabry am linken Pfosten scheiterte. Kurz darauf klärte Jedvaj einen Thiago-Schuss auf der Linie.

Kurz nach der Pause besorgte Gnabry die Führung für den FC Bayern (49.) und läutete damit eine Druckphase seiner Mannschaft ein. Countinho, Coman und Lewandowski vergaben Chancen auf weitere Tore. Augsburg kam kaum mehr an den Ball und flüchtete sich mit zunehmender Spieldauer in Frustfouls.

Die Fans des FC Bayern bedachten unterdessen Müller mit Sprechchören. In der 80. brachte ihn Kovac, kurz darauf kam auch noch Goretzka, der sein Comeback nach überstandener Verletzung feierte. Kurz vor Schluss hatte Augsburg zunächst eine Doppelchance auf den Ausgleich, die Neuer vereitelte (89.) - ehe der eingewechselte Finnbogasson in der 90.+1 den Ausgleich erzielte.

Die Daten des Spiels FC Augsburg gegen FC Bayern München

Tore: 1:0 Richter (1.), 1:1 Lewandowski (14.), 1:2 Gnabry (49.), 2:2 Finnbogason (90.+1)

Schon im Februar lag der FC Bayern in Augsburg in der 1. Minute zurück (Eigentor durch Goretzka), damals nach 13 Sekunden. Am Ende gewann der FC Bayern mit 3:2.

Der FC Bayern blieb nur in drei der zwölf Pflichtspiele dieser Saison ohne Gegentor.

Lewandowski traf erstmals im deutschen Profifußball in elf Pflichtspielen in Folge und baute damit seine persönliche Bestleistung aus. Er traf in jedem Pflichtspiel dieser Saison.

Der Star des Spiels: Serge Gnabry (FC Bayern München)

Der aktivste und gefährlichste Bayern Spieler. Gnabry bereitet den Ausgleich von Lewandowski mit einer starken Flanke vor, besorgte den zwischenzeitlichen Führungstreffer selbst und scheiterte zwischendurch mit einem Schuss am Aluminium. Insgesamt war er an zehn Torschüssen direkt beteiligt.

Der Flop des Spiels: Reece Oxford (FC Augsburg)

Der Sechser im Augsburger 4-1-4-1-System bekam zu keinem Zeitpunkt Zugriff aufs Spiel. In der 63. musste er nach 14 Ballaktionen, sieben Pässen und keiner Torschussbeteiligung für Jensen weichen.

Der Schiedsrichter: Daniel Siebert

Beide Mannschaften gingen von Beginn an kompromisslos in die Zweikämpfe. Siebert hatte dementsprechend viel zu tun, machte es aber souverän. Nennenswerte Fehler leistete er sich nicht.