FC Bayern: Niklas Süle verletzt sich gegen den FC Augsburg wohl schwer

Sorgen beim FC Bayern: Niklas Süle hat sich in der ersten Halbzeit des 8. Bundesliga-Spieltags gegen den FC Augsburg offenbar schwerer verletzt.

Nach einem Laufduell mit Florian Niederlechner in der 9. Minute sank der deutsche Nationalspieler plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden.

Er griff sich an die Rückseite seines linken Beines und musste nach minutenlanger Behandlung beim Verlassen des Platzes gestützt werden. Niko Kovac wechselte David Alaba für den 24-Jährigen ein, Süle verließ das Stadion zu Beginn der zweiten Hälfte auf Krücken.

Ob es sich um eine Knie- oder eine Oberschenkelverletzung handelt, ist bislang noch nicht bekannt.

Süle, der in dieser Spielzeit bisher in jedem Pflichtspiel in der Startelf stand, erlitt bereits in der Saison 2014/15 eine schwere Knieverletzung. Damals zog sich der Innenverteidiger einen Kreuzbandriss zu.

Niklas Süle im Steckbrief