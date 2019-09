Leipzig - Bayern, Erkenntnisse aus dem Topspiel: Neuer in Topform - Hernandez nicht

Der FCB kommt nach einer starken ersten Halbzeit in Leipzig nicht über ein 1:1 hinaus. Am Ende herrscht Enttäuschung. Fünf Erkenntnisse des Spiels.

"Ich bin schon enttäuscht", haderte Manuel Neuer, als er frisch geduscht aus der Kabine kam, um sich den Fragen der anwesenden Reporter im Bauch der Red Bull Arena zu stellen. Der Bayern-Keeper führte aus: "Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, es war bitter, dass wir so nicht weitermachen konnten. Das sind zwei verlorene Punkte."

Der Keeper fasste das zusammen, was die Zuschauer im Stadion und an den TV-Geräten gesehen hatten: Eine beeindruckend dominante erste Hälfte des deutschen Rekordmeisters beim aktuellen Tabellenführer RB Leipzig, ein vermeidbares Gegentor kurz vor dem Seitenwechsel und taktisch runderneuerte Rote Bullen, die den Gästen aus der bayrischen Landeshauptstadt das Leben im zweiten Durchgang weitaus schwerer machten.

Doch nicht nur das war im Spitzenspiel zwischen den ambitionierten Sachsen und dem FCB aufgefallen. SPOX und Goal fassen die Erkenntnisse vom Samstagabend zusammen.

Noten und Einzelkritiken zu RB Leipzig - FC Bayern München © imago images 1/29 RB Leipzig hat dem FC Bayern ein 1:1-Unentschieden abgetrotzt. Bei den Münchnern enttäuschten allen voran Thiago und Serge Gnabry. Bei den Sachsen war ein Nationalspieler von der Rolle. Die Einzelkritiken und Noten. © getty 2/29 PETER GULASCI: War beim Tor von Lewandowski chancenlos, in der 12. Minute dann aber gegen den Polen zur Stelle. Hielt in Halbzeit zwei gegen Tolisso und Coman überragend. Note: 2. © getty 3/29 NORDI MUKIELE: Verteidigte zunächst innen, dann hinten rechts. In der 50. Minute mit einem starken Abschluss, als Neuer überragend hielt. Davor eher überfordert. Note: 3. © getty 4/29 IBRAHIMA KONATE: Hob das Abseits beim 0:1 auf. Wenig später verlor er Lewandowski aus den Augen, als dieser eine große Möglichkeit hatte. Die Systemumstellung kam ihm sehr entgegen. Klärte zwei Mal auf der Linie. Note: 3,5. © imago images 5/29 WILLI ORBAN: Hätte zu Anfang wegen eines taktischen Fouls an Coman verwarnt werden müssen. Strahlte zwar viel Ruhe aus, gewann aber nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe. Klärte dafür einmal in höchster Not gegen Lewandowski. Note: 3,5. © imago images 6/29 LUKAS KLOSTERMANN (bis 45.): Unglücklicher Auftritt. Zuerst war er vor dem 1:0 zu unaufmerksam, als er gegen Müller den Ball verlor. Gewann keinen Zweikampf und musste zur Pause folgerichtig raus. Note: 5. © getty 7/29 KONRAD LAIMER: Sehr giftig, ließ sich aber zu häufig ausgucken. Gewann nur 38 Prozent seiner Zweikämpfe. Sah für seinen Wischer gegen Davies zurecht die Gelbe Karte. Note: 3,5. © getty 8/29 MARCEL HALSTENBERG: Der Nationalspieler kam von Anfang an nicht wirklich in die Partie. Rückte, wie in der 52. Minute, zu oft ein und gab Coman daher zu viel Freiraum. Note: 4,5. © imago images 9/29 MARCEL SABITZER: Bis auf seine Vorlage, die den Elfmeter einleitete, mit schwachen ersten 45 Minuten. Danach viel aktiver und torgefährlicher. In der 60. Minute hatte Neuer Mühe, seinen Schuss zu parieren. Note: 3,5. © getty 10/29 EMIL FORSBERG (bis 69.): Wie alle Leipziger bis zu seinem Elfmeter-Tor unauffällig. Danach wesentlich spielfreudiger, allerdings nicht zwingend genug. Note: 3,5. © getty 11/29 YUSSUF POULSEN (bis 81.): Der Leuchtturm im Leipziger Spiel. Der Däne war vor seiner Auswechslung der lauffreudigste Leipziger mit fast elf Kilometern. Holte den Elfmeter clever gegen Hernandez raus. Note: 2,5. © getty 12/29 TIMO WERNER: Wieder ein guter Auftritt. War agil und spielfreudig. Legte die Klostermann-Chance in der 4. Minute auf. Zielte bei seinen Abschlüssen entweder knapp vorbei oder scheiterte an Neuer. Note: 2,5. © getty 13/29 DIEGO DEMME (ab 46.): Ersetzte den schwachen Klostermann zur zweiten Hälfte und rückte neben Laimer auf die Sechs. Sehr bemüht, gewann aber nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © imago images 14/29 CHRISTOPHER NKUNKU (ab 69.): Kam für Forsberg ins Spiel. Sah in der 78. Minute die Gelbe Karte, ansonsten unauffällig. Keine Bewertung. © imago images 15/29 MATHEUS CUNHA (ab 81.): Wurde zehn Minute vor Schluss für Poulsen eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 16/29 MANUEL NEUER: Verlebte bis zum Elfmeter von Forsberg, bei dem er ohne Chance war, einen entspannten Abend. Parierte im zweiten Durchgang einen unangenehmen Flatterball von Sabitzer und verhinderte kurz vor Schluss den Leipziger Siegtreffer. Note: 2. © imago images 17/29 BENJAMIN PAVARD: Erneut als Rechtsverteidiger aufgeboten, war der Franzose hinten zunächst kaum gefordert. Zeigte sich nur selten in der Offensive, hielt dafür aber den Laden dicht. Rettete kurz nach der Pause stark gegen Halstenberg. Note: 3. © imago images 18/29 NIKLAS SÜLE: Stand zunächst sicher, leistete sich dann aber einen Fauxpas, als er einen Kimmich-Pass zu sorglos verarbeitete. Hatte ordentliche Zweikampfwerten. Wäre mit einem Kopfball in der der Nachspielzeit fast noch zum Matchwinner geworden. Note: 3. © getty 19/29 LUCAS HERNANDEZ: Rückte aus der Innenverteidigung auf die linke Seite, blieb allerdings vieles schuldig. Beschränkte sein Schaffen hauptsächlich auf die Defensive, wirkte aber nicht immer sattelfest. Verursachte zudem den Elfmeter zum 1:1. Note: 4. © imago images 20/29 JEROME BOATENG: Durfte erstmals in dieser BL-Saison von Anfang an ran, weil Alaba sich kurzfristig abmelden musste. Boateng zeigte eine unaufgeregte Leistung, war kompromisslos im Zweikampf und wusste bisweilen mit schönen Pässen zu gefallen. Note: 3. © imago images 21/29 JOSHUA KIMMICH: Machte gegen die alten Kollegen anfangs ein starkes Spiel, stopfte Löcher, gewann Zweikämpfe. In der Folge kehrte allerdings ein ums andere Mal der Schlendrian ein. Wartete mit einer herausragenden Passquote von 95 Prozent auf. Note: 3,5. © getty 22/29 THIAGO (bis 88.): Leistete sich einen folgenschweren Abspielfehler, der zum Elfmeter für Leipzig und somit zum 1:1 führte. Zudem verzeichnete der Spanier eine ungewohnt schwache Zweikampfquote von 43 Prozent. Note: 4,5. © getty 23/29 SERGE GNABRY (bis 62.): Längst nicht so auffällig wie Coman auf der anderen Seite. Gnabry verbuchte die wenigsten Ballaktionen aller Bayern-Spieler. Nach längerer Zeit mal wieder ein schwächeres Spiel des deutschen Nationalspielers. Note: 4,5. © getty 24/29 THOMAS MÜLLER (bis 63.): Hatte seinen hellsten Moment nur wenige Augenblicke nach Anpfiff, als er die Kugel von Klostermann eroberte und gedankenschnell perfekt in Lewandowskis Lauf durchsteckte. Ansonsten blieb Müller eher blass. Note: 3,5. © getty 25/29 KINGSLEY COMAN: Wirbelte auf dem rechten Flügel, ging immer wieder ins Eins-gegen-Eins und setzte sich einige Male sehenswert durch. Hatte doppelt Pech, als Lewandowski seine Hereingabe knapp verpasste und sein Schuss den Pfosten küsste. Note: 2,5. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Durfte gleich zu Beginn jubeln, als er stark von Müller in Szene gesetzt wurde und im Duell mit Gulacsi die Nerven behielt. Vor allem im ersten Durchgang immer wieder mit guten Szenen und vielversprechenden Torchancen. Note: 2,5. © imago images 27/29 ALPHONSO DAVIES (ab 62.): Kam für den glücklosen Gnabry in die Partie, verpasste es aber, wirklich Einfluss aufs Geschehen zu nehmen. Unauffälliger Auftritt des Kanadiers. Note: 4. © imago images 28/29 CORENTIN TOLISSO (ab 63.): Der Franzose hatte nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung die dicke Chance auf das 2:1, scheiterte aber an Gulacsi. Danach um Struktur bemüht, was aber nicht immer gelang. Note: 3,5. © imago images 29/29 PHLIPPE COUTINHO (ab 88.): Kam erst in den letzten Atemzügen der Begegnung. Ohne Bewertung.

1. Manuel Neuer ist wieder in Top-Form

"Der Ball hat zweimal die Richtung gewechselt. Das kenne ich von David Alaba. Seine Schüsse halte ich aber meistens fest", scherzte der Bayern-Torwart mit Blick auf einen Flatterball aus der Ferne von Alaba-Landsmann Marcel Sabitzer, der sich als echte Bewährungsprobe herausstellte. Neuer wehrte die Kugel spektakulär in Volleyballer-Manier ab und vereitelte mit einer weiteren starken Parade kurz vor Abpfiff das aus Leipziger Sicht wohl gewinnbringende 2:1 durch Timo Werner.

Neuer unterstrich mit seiner Leistung das, was seit einigen Wochen zu beobachten ist: Er, der in der Vergangenheit mitunter seinen Status der Unantastbarkeit verloren hatte, ist wieder voll da. Nicht nur bei seinem Klub, sondern auch in der Nationalmannschaft wusste der 33-Jährige zuletzt zu gefallen. "Ich denke, dass ich sehr gute Leistungen zeige und mit meinem Spiel zufrieden sein kann", ordnete Neuer seine Darbietung in der Mixed-Zone ein und schob nach: "Auch alle Verantwortlichen sind mit mir zufrieden."

2. FC Bayern von Leipzigs Taktik-Umstellung überrumpelt

Thomas Müller war sich nach dem Duell in der Messestadt sicher: "Dass wir hier so dominant auftreten war von vielen so genannten Experten nicht prophezeit worden." Er meinte damit die beeindruckende Leistung im ersten Durchgang, das erfolgreiche Anpressen, das Herausspielen etlicher Torchancen.

Gleich darauf legte er aber den Finger in die Wunde, analysierte, wie der Gegner es schaffte, der Dominanz ein Ende zu setzen. "Wir haben einen Tick zu lange gebraucht, um auf die Systemumstellung zu reagieren. Leipzig hat mehr Spieler ins Zentrum geschoben, so konnten sie die zweiten Bälle besser verarbeiten."

Tatsächlich war auffällig, dass der FCB nach der Pause nicht mit der veränderten taktischen Marschroute von Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann zurechtkam. Die Hausherren erarbeiteten sich mehr Torchancen, indem sie die Münchner viel aggressiver beackerten und zu Fehlern zwangen. Man wisse, dass derartige Kniffe zu Nagelsmanns Stärken als Coach zählen, erklärte Neuer. "Das hat uns nicht überrascht, aber wir müssen darauf reagieren." Die Reaktion blieb - vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit - aus. Die Bayern seien Neuer zufolge verunsichert gewesen.

"Dann haben sie umgestellt. Es war klar, dass sie mehr Druck machen werden", sagte Trainer Niko Kovac. Einzig gelang es auch ihm nicht, entsprechend auf die Maßnahme seines Kontrahenten zu reagieren. Obwohl weder Neuer noch Müller die Schuld dafür bei ihrem Übungsleiter suchten, entsprechenden Fragen auswichen, muss sich der Kroate die Kritik gefallen lassen, nicht sonderlich zufriedenstellend mit der neuen Situation umgegangen zu sein.

Die Einwechslungen von Alphonso Davies und Corentin Tolisso trugen nicht die erhofften Früchte. Philippe Coutinho, einer, der zum so genannten Gamechanger avancieren kann, kam viel zu spät, um noch großartigen Einfluss aufs Geschehen nehmen zu können.

3. Lucas Hernandez hat Probleme auf der linken Abwehrseite

Neuzugang Lucas Hernandez besticht auch dadurch, dass er flexibel in der Viererkette einsetzbar ist. Zwar hatte Kovac deutlich gemacht, dass er mit dem Franzosen in der Innenverteidigung plant, wenn allerdings Bedarf auf der linken defensiven Außenbahn herrscht, ist der ehemalige Atletico-Star aber die erste Alternative.

Immerhin spielt Hernandez jene Position in der Nationalmannschaft, bestritt bei der WM 2018 jedes Spiel für den späteren Weltmeister als Linksverteidiger. Aufgrund des kurzfristigen Ausfalls des etatmäßigen Linksverteidigers Alaba rückte der 23-Jährige erstmals auch für die Bayern auf links. Und der Österreicher dürfte den Bayern nun ein paar Spiele fehlen.

Anfangs hatte Hernandez kaum Schwierigkeiten, sich dort zurechtzufinden. Vor allem, weil die Hausherren kaum einmal gefährlich in ihr schnelles Umschaltspiel kamen. Nach einem Fehlpass Thiagos gelang es der Nagelsmann-Truppe aber erstmals, in den Strafraum vorzudringen, was sich prompt auszahlte. Hernandez ging zu ungestüm gegen Yussuf Poulsen zu Werke und verursachte so den Strafstoß zum 1:1.

Offenbar ein Wirkungstreffer für den Unglücksraben, gelang Hernandez in der Folge nämlich nicht mehr viel. Offensiv wartete er kaum mit nennenswerten Aktionen auf, verlor nach Kingsley Coman die meisten Bälle (23) und brachte nur 75 Prozent seiner Zuspiele an die Mitspieler. Defensiv wirkte Hernandez zudem ebenfalls nicht immer sattelfest. Das Resultat: In seinen bisherigen Auftritten als zentraler Abwehrmann machte er eine bessere Figur.

4. Joshua Kimmich hat sich auf der Sechs offenbar vorerst festgespielt

Benjamin Pavard macht seine Sache als Rechtsverteidiger gut. Auch gegen Leipzig vermittelte der Franzose, der eigentlich - wie sein Landsmann Hernandez - vornehmlich als Innenverteidiger verpflichtet wurde, einen souveränen Eindruck, rettete einmal in höchster Not gegen Marcel Halstenberg.

Die Tatsache, dass der neue Mann aus Stuttgart es sich derzeit bequem hinten rechts macht, scheint dazu zu führen, dass sich Joshua Kimmich von der Not- zur Dauerlösung auf der Sechserposition entwickelt - obwohl Kovac schon mehrfach deutlich gemacht hatte, den deutschen Nationalspieler lieber als Rechtsverteidiger einzusetzen.

In den vergangenen drei Bundesliga-Spielen kam Kimmich aber stets als defensiver Mittelfeldspieler zum Einsatz, im DFB-Team hat er diese Rolle ohnehin inne. Offensichtlich freundet sich Kovac nach Bundestrainer Joachim Löw ebenfalls damit an, den gebürtigen Rottweiler auf dessen Lieblingsposition zum Zuge kommen zu lassen. "Der Josh spielt überall gut", lobte Kovac nach dem Spiel am Sky-Mikrofon und ergänzte: "Der Junge hat Fähigkeiten, die habe nicht viele - nicht nur in der Bundesliga, sondern weltweit. Wir sind froh, dass wir ihn auf mehreren Positionen einsetzen können."

5. Javi Martinez erhält keine Chance mehr

Eigentlich wären Javi Martinez' Fähigkeiten spätestens in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig gefragt gewesen: Einer, der kompromisslos dazwischenhaut, der Kopfballduelle gewinnt und Löcher stopft, hätte der Umstellung womöglich entgegenwirken können. Kovac plant aber nicht mehr großartig mit dem Spanier, das ist nach der Partie in der sächsischen Metropole augenscheinlich.

Jerome Boateng wurde ihm in der Innenverteidigung vorgezogen. Trotz der Möglichkeit, Kimmich wieder auf rechts zu setzen und mit Martinez einen zweikampfstarken Sechser aufzubieten, entschied sich Kovac gegen einen Einsatz des Basken.

Die einstige Stütze in der Mannschaft des FCB kam wettbewerbsübergreifend erst 13 Minuten in dieser Spielzeit zum Einsatz, zuletzt verschwand er vielsagend und sichtlich angefressen aus der Mixed-Zone mit den Worten: "Es ist besser, wenn ich heute nicht spreche." Die Laune dürfte sich am Samstagabend nicht sonderlich gebessert haben.