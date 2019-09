FC Bayern, News und Gerüchte - Müller ärgert Frage zu Kovac: "Keine Feuer legen, bitte"

Nach dem Spiel bei RB Leipzig ist man beim FC Bayern nicht wirklich zufrieden. Thomas Müller ärgert sich über eine Frage zu Niko Kovac, der Trainer selbst ist "enttäuscht". Außerdem dabei: Eine Massenschlägerei unter Fans und Manuel Neuers Reaktion auf die Aussagen von Marc-Andre ter Stegen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern München

FC Bayern, News - Müller: "Keine Feuer legen, bitte"

Der FC Bayern ist am Samstag bei RB Leipzig nicht über ein 1:1 hinausgekommen und belegt mit acht Punkten aus vier Partien hinter den "Bullen" und Borussia Dortmund Platz drei. Robert Lewandowski brachte die Münchner bereits in der 3. Minute in Führung, Emil Forsberg erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter den Ausgleich.

"Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir den Leipzigern das 1:1 geschenkt haben. Mit Schleife drum", sagte Thomas Müller anschließend. Was der Weltmeister von 2014 meinte: Die Bayern waren vor allem in den ersten 45 Minuten deutlich überlegen, nutzten aber ihre Chancen nicht.

Mancher Fan und auch Teile der Medien kritisierten nach dem Spiel die taktische Ausrichtung und die Wechsel von Trainer Niko Kovac. "Keine Feuer legen, bitte", meinte Müller nur, als er darauf angesprochen wurde, ob Kovac eine Schuld treffe.

FC Bayern belegt Rang drei: Die aktuelle Tabelle der Bundesliga

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 4 10:3 7 10 2. Borussia Dortmund 4 13:5 8 9 3. Bayern München 4 12:4 8 8 4. Wolfsburg 4 7:3 4 8 5. Borussia M'gladbach 4 5:4 1 7 6. Bayer Leverkusen 4 6:7 -1 7 7. SC Freiburg 3 7:3 4 6 8. Eintracht Frankfurt 4 5:5 0 6 9. Werder Bremen 4 8:9 -1 6 10. Schalke 04 3 3:3 0 4 10. TSG Hoffenheim 3 3:3 0 4 12. Fortuna Düsseldorf 4 6:7 -1 4 13. 1. FC Union Berlin 4 5:8 -3 4 14. FC Augsburg 4 6:10 -4 4 15. 1. FC Köln 4 4:7 -3 3 16. 1. FSV Mainz 05 4 4:13 -9 3 17. SC Paderborn 07 3 4:7 -3 1 18. Hertha BSC 4 3:10 -7 1

FC Bayern, News: Kovac "enttäuscht und verärgert"

FCB-Coach Niko Kovac war nach dem Remis in Leipzig bedient. "Wir sind enttäuscht und verärgert", sagte der 47-Jährige bei Sky: "In der Nachspielzeit dürfen wir den Elfmeter nicht bekommen. Es war klar, dass Leipzig nach der Pause Druck macht. Wir hatten unterm Strich mehr Chancen und nun zwei Punkte weniger als geplant."

Allerdings ergänzte Kovac, dass er auch etwas Positives aus dem Spiel mitnehmen werde: "Wir haben in der ersten Halbzeit sensationell gut gespielt, fantastisch."

FC Bayern, News: Alaba fällt verletzt aus

Bayern München muss zum Auftakt der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Roter Stern Belgrad auf David Alaba verzichten. Der österreichische Nationalspieler erlitt beim Aufwärmen vor dem Spitzenspiel bei RB Leipzig (1:1) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels.

Dies gaben die Bayern am Sonntag nach einer Untersuchung durch Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bekannt. Wie lange Alaba ausfallen wird, ließ der Rekordmeister allerdings offen, die Pause dürfte aber einige Wochen dauern.

Alaba war auf der Linksverteidiger-Position in Leipzig durch Weltmeister Lucas Hernandez ersetzt worden. Trainer Niko Kovac muss gegen Belgrad zudem auf Leon Goretzka nach dessen Oberschenkel-OP verzichten.

FC Bayern, News: Neuer reagiert auf Ter-Stegen-Aussagen

Manuel Neuer hat auf die Aussagen von seinem Torhüter-Rivalen beim DFB-Team, Marc-Andre ter Stegen, reagiert und dabei wenig Verständnis gezeigt. "Er hat bei der Nationalmannschaft nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob uns das hilft. Wir sind eine Mannschaft und sollten alles dafür tun, dass wir als Mannschaft auftreten. Auch wir Torhüter müssen zusammenhalten", sagte Neuer nach dem Spiel in Leipzig bei Sky.

"Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe. Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes, um die Entscheidung zu erschweren. Ich versuche trotzdem alles, aber diese Reise mit der Nationalmannschaft war ein harter Schlag für mich", hatte ter Stegen nach den Länderspielen gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (0:2), bei denen er erneut nicht zum Einsatz gekommen war, erklärt.

Er sei ja nicht von ter Stegen persönlich kritisiert worden, sagte Neuer am Samstag. Allerdings habe dieser "nicht zum ersten Mal" den Weg über die Öffentlichkeit gesucht, sich über seine Rolle zu beklagen."Ich zeige halt auch sehr gute Leistungen", meinte Neuer achselzuckend.

FC Bayern, News: Massenschlägerei mit FCB-Fans

Laut Polizei-Angaben sind am Freitag vor einem Münchner Lokal Fans des FC Bayern, von 1860 München und von Carl Zeiss Jena aufeinander losgegangen. Es ist demnach im Münchner Westend zu einer wilden Schlägerei zwischen 100 Personen gekommen. Ein Mann wurde vorläufig festgenommen, ein anderer verletzt.

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, haben sich die Fans vermutlich über das Internet zu der Schlägerei verabredet. Das konnte die Polizei bislang allerdings nicht bestätigen. "Geplant oder nicht geplant muss ermittelt werden", sagte ein Polizei-Sprecher.

Als die Polizisten "mit vielen Kräften" vor Ort eintrafen, seien sowohl die Angreifer als auch die Angegriffenen geflüchtet, sagte der Sprecher. Der Außenbereich des Lokals sei beschädigt worden.

Die Jena-Fans waren in der Stadt, weil ihr Verein am Samstag bei 1860 in der 3. Liga antrat. Die Löwen gewannen die Partie mit 3:1.

Noten und Einzelkritiken zu RB Leipzig - FC Bayern München © imago images 1/29 RB Leipzig hat dem FC Bayern ein 1:1-Unentschieden abgetrotzt. Bei den Münchnern enttäuschten allen voran Thiago und Serge Gnabry. Bei den Sachsen war ein Nationalspieler von der Rolle. Die Einzelkritiken und Noten. © getty 2/29 PETER GULASCI: War beim Tor von Lewandowski chancenlos, in der 12. Minute dann aber gegen den Polen zur Stelle. Hielt in Halbzeit zwei gegen Tolisso und Coman überragend. Note: 2. © getty 3/29 NORDI MUKIELE: Verteidigte zunächst innen, dann hinten rechts. In der 50. Minute mit einem starken Abschluss, als Neuer überragend hielt. Davor eher überfordert. Note: 3. © getty 4/29 IBRAHIMA KONATE: Hob das Abseits beim 0:1 auf. Wenig später verlor er Lewandowski aus den Augen, als dieser eine große Möglichkeit hatte. Die Systemumstellung kam ihm sehr entgegen. Klärte zwei Mal auf der Linie. Note: 3,5. © imago images 5/29 WILLI ORBAN: Hätte zu Anfang wegen eines taktischen Fouls an Coman verwarnt werden müssen. Strahlte zwar viel Ruhe aus, gewann aber nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe. Klärte dafür einmal in höchster Not gegen Lewandowski. Note: 3,5. © imago images 6/29 LUKAS KLOSTERMANN (bis 45.): Unglücklicher Auftritt. Zuerst war er vor dem 1:0 zu unaufmerksam, als er gegen Müller den Ball verlor. Gewann keinen Zweikampf und musste zur Pause folgerichtig raus. Note: 5. © getty 7/29 KONRAD LAIMER: Sehr giftig, ließ sich aber zu häufig ausgucken. Gewann nur 38 Prozent seiner Zweikämpfe. Sah für seinen Wischer gegen Davies zurecht die Gelbe Karte. Note: 3,5. © getty 8/29 MARCEL HALSTENBERG: Der Nationalspieler kam von Anfang an nicht wirklich in die Partie. Rückte, wie in der 52. Minute, zu oft ein und gab Coman daher zu viel Freiraum. Note: 4,5. © imago images 9/29 MARCEL SABITZER: Bis auf seine Vorlage, die den Elfmeter einleitete, mit schwachen ersten 45 Minuten. Danach viel aktiver und torgefährlicher. In der 60. Minute hatte Neuer Mühe, seinen Schuss zu parieren. Note: 3,5. © getty 10/29 EMIL FORSBERG (bis 69.): Wie alle Leipziger bis zu seinem Elfmeter-Tor unauffällig. Danach wesentlich spielfreudiger, allerdings nicht zwingend genug. Note: 3,5. © getty 11/29 YUSSUF POULSEN (bis 81.): Der Leuchtturm im Leipziger Spiel. Der Däne war vor seiner Auswechslung der lauffreudigste Leipziger mit fast elf Kilometern. Holte den Elfmeter clever gegen Hernandez raus. Note: 2,5. © getty 12/29 TIMO WERNER: Wieder ein guter Auftritt. War agil und spielfreudig. Legte die Klostermann-Chance in der 4. Minute auf. Zielte bei seinen Abschlüssen entweder knapp vorbei oder scheiterte an Neuer. Note: 2,5. © getty 13/29 DIEGO DEMME (ab 46.): Ersetzte den schwachen Klostermann zur zweiten Hälfte und rückte neben Laimer auf die Sechs. Sehr bemüht, gewann aber nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © imago images 14/29 CHRISTOPHER NKUNKU (ab 69.): Kam für Forsberg ins Spiel. Sah in der 78. Minute die Gelbe Karte, ansonsten unauffällig. Keine Bewertung. © imago images 15/29 MATHEUS CUNHA (ab 81.): Wurde zehn Minute vor Schluss für Poulsen eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 16/29 MANUEL NEUER: Verlebte bis zum Elfmeter von Forsberg, bei dem er ohne Chance war, einen entspannten Abend. Parierte im zweiten Durchgang einen unangenehmen Flatterball von Sabitzer und verhinderte kurz vor Schluss den Leipziger Siegtreffer. Note: 2. © imago images 17/29 BENJAMIN PAVARD: Erneut als Rechtsverteidiger aufgeboten, war der Franzose hinten zunächst kaum gefordert. Zeigte sich nur selten in der Offensive, hielt dafür aber den Laden dicht. Rettete kurz nach der Pause stark gegen Halstenberg. Note: 3. © imago images 18/29 NIKLAS SÜLE: Stand zunächst sicher, leistete sich dann aber einen Fauxpas, als er einen Kimmich-Pass zu sorglos verarbeitete. Hatte ordentliche Zweikampfwerten. Wäre mit einem Kopfball in der der Nachspielzeit fast noch zum Matchwinner geworden. Note: 3. © getty 19/29 LUCAS HERNANDEZ: Rückte aus der Innenverteidigung auf die linke Seite, blieb allerdings vieles schuldig. Beschränkte sein Schaffen hauptsächlich auf die Defensive, wirkte aber nicht immer sattelfest. Verursachte zudem den Elfmeter zum 1:1. Note: 4. © imago images 20/29 JEROME BOATENG: Durfte erstmals in dieser BL-Saison von Anfang an ran, weil Alaba sich kurzfristig abmelden musste. Boateng zeigte eine unaufgeregte Leistung, war kompromisslos im Zweikampf und wusste bisweilen mit schönen Pässen zu gefallen. Note: 3. © imago images 21/29 JOSHUA KIMMICH: Machte gegen die alten Kollegen anfangs ein starkes Spiel, stopfte Löcher, gewann Zweikämpfe. In der Folge kehrte allerdings ein ums andere Mal der Schlendrian ein. Wartete mit einer herausragenden Passquote von 95 Prozent auf. Note: 3,5. © getty 22/29 THIAGO (bis 88.): Leistete sich einen folgenschweren Abspielfehler, der zum Elfmeter für Leipzig und somit zum 1:1 führte. Zudem verzeichnete der Spanier eine ungewohnt schwache Zweikampfquote von 43 Prozent. Note: 4,5. © getty 23/29 SERGE GNABRY (bis 62.): Längst nicht so auffällig wie Coman auf der anderen Seite. Gnabry verbuchte die wenigsten Ballaktionen aller Bayern-Spieler. Nach längerer Zeit mal wieder ein schwächeres Spiel des deutschen Nationalspielers. Note: 4,5. © getty 24/29 THOMAS MÜLLER (bis 63.): Hatte seinen hellsten Moment nur wenige Augenblicke nach Anpfiff, als er die Kugel von Klostermann eroberte und gedankenschnell perfekt in Lewandowskis Lauf durchsteckte. Ansonsten blieb Müller eher blass. Note: 3,5. © getty 25/29 KINGSLEY COMAN: Wirbelte auf dem rechten Flügel, ging immer wieder ins Eins-gegen-Eins und setzte sich einige Male sehenswert durch. Hatte doppelt Pech, als Lewandowski seine Hereingabe knapp verpasste und sein Schuss den Pfosten küsste. Note: 2,5. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Durfte gleich zu Beginn jubeln, als er stark von Müller in Szene gesetzt wurde und im Duell mit Gulacsi die Nerven behielt. Vor allem im ersten Durchgang immer wieder mit guten Szenen und vielversprechenden Torchancen. Note: 2,5. © imago images 27/29 ALPHONSO DAVIES (ab 62.): Kam für den glücklosen Gnabry in die Partie, verpasste es aber, wirklich Einfluss aufs Geschehen zu nehmen. Unauffälliger Auftritt des Kanadiers. Note: 4. © imago images 28/29 CORENTIN TOLISSO (ab 63.): Der Franzose hatte nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung die dicke Chance auf das 2:1, scheiterte aber an Gulacsi. Danach um Struktur bemüht, was aber nicht immer gelang. Note: 3,5. © imago images 29/29 PHLIPPE COUTINHO (ab 88.): Kam erst in den letzten Atemzügen der Begegnung. Ohne Bewertung.

FC Bayern, News: FCB II verspielt 2:0-Führung

Die zweite Mannschaft des FC Bayern ist am 8. Spieltag der 3. Liga bei der SG Sonnenhof Großaspach nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Dabei verspielte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß eine 2:0-Führung.

Marcel Zylla (24./45.+1) hatte die Münchner per Doppelpack in Führung geschossen, ehe Dominik Martinovic (72.) und Panagiotis Vlachodimos (85.) Großaspach einen Zähler retteten.

Der FC Bayern II belegt als Aufsteiger aktuell Platz 17. Bislang gelangen lediglich Siege gegen den KFC Uerdingen (2:1) und beim Halleschen FC (2:1).