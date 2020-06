BVB - Hertha BSC 1:0: Sieben Punkte auf Platz fünf - Can besorgt CL-Big-Point für den BVB

Borussia Dortmund hat den Vorsprung in der Tabelle auf Platz drei auf vier Punkte ausgebaut. Der BVB gewann sein Heimspiel am 30. Spieltag der Bundesliga mit 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC - und stellte dabei einen neuen Vereinsrekord auf: 81 Tore schossen die Schwarzgelben noch nie nach 30 Partien.

Der mit Witsel anstelle des gelbgesperrten Hummels startende BVB im ersten Durchgang mit einer offensiv ähnlich blassen Vorstellung wie vergangenen Sonntag in Paderborn. Zwar sammelten die Hausherren bis zur Pause 66 Prozent Ballbesitz an, doch die Berliner verteidigten alle BVB-Bemühungen ausgezeichnet.

Die im Vergleich zum 2:0 gegen Augsburg unveränderte Hertha agierte ohne Ball sehr diszipliniert, blieb wunderbar kompakt und legte zudem ein gutes Pressing an den Tag. Viel Entlastung nach vorne brachten die Gäste jedoch nicht zustande, die Partie spielte sich meist in ihrer Hälfte ab.

Dortmund letztlich nur mit einer brauchbaren Gelegenheit, die Hazard freistehend neben das Tor setzte. Die Hausherren blieben in den ersten 45 Minuten bei fünf Versuchen ohne Abschluss aufs Tor - das gab es zuletzt im Februar in Bremen, zu Hause passierte dies sonst nur im November gegen Paderborn. Für Hertha ist das keine Neuigkeit, in drei der vier vorherigen Labbadia-Spiele blieb man ohne Gegentor.

Dieses Bollwerk hielt in Halbzeit zwei dann jedoch nur zwölf Minuten. Dortmund schaffte es auf Anhieb und vor allem mit Verlagerungen besser, die dichten Reihen des Gegners auseinander zu ziehen. Auch das Umschaltspiel in die Offensive wurde schneller und präziser.

Zunächst vergab Sancho aus kurzer Distanz die beste Chance des Spiels, kurz danach vergeigte der als falsche Neun aufgestellte Brandt eine große Kontergelegenheit - und legte wenig später per Kopf das Führungstor von Hummels-Ersatz Can auf. Nur eine Minute zuvor hatte die Hertha nach einem Konter durch den eingewechselten Esswein ihre bis dato beste Offensivszene.

Anschließend gestaltete sich die Partie etwas offener, ohne jedoch die vorherige Rollenverteilung zu verlieren. Dortmund verteidigte gut, Hertha blieb offensiv ungefährlich. Kurz vor Schluss vergab Sancho das mögliche 2:0 für den BVB, dessen Sieg aufgrund der Leistungssteigerung in der Offensive im zweiten Abschnitt in Ordnung geht.

Borussia Dortmund - Hertha BSC: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © imago images 1/16 Borussia Dortmund gewinnt das Spitzenspiel des 30. Bundesliga-Spieltags mit 1:0 (0:0) gegen die Berliner Hertha und profitiert damit von den Patzern der Konkurrenz im Rennen um die CL-Plätze. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler im Überblick. © imago images 2/16 ROMAN BÜRKI: Der Schweizer zeigte sich ein Mal unsicher bei einem Rückpass. Sonst bekam er kaum etwas zu tun und blieb ohne Fehler. Note: 3,5. © imago images 3/16 LUKASZ PISZCZEK: Das Duell gegen Lukebakio gewann der Pole, allerdings kam es selten dazu. Das lag aber auch daran, dass er oft genau richtig stand - auch nach Lukebakios früher Auswechslung. Note: 2,5. © imago images 4/16 EMRE CAN: Gab als Innenverteidiger viele Kommandos und fand sich gut zurecht. Im Spielaufbau kein Mats Hummels, aber dafür mit dem wichtigen Siegtor. Note: 2. © imago images 5/16 MANUEL AKANJI: Der in der Hinrunde häufig fehlerbehaftete Schweizer bestätigte seine aufsteigende Form. Führte in Luft und auf dem Boden acht Zweikämpfe und verlor keinen einzigen. Dazu einige gute Bälle bei der Spielauslösung. Note: 2. © imago images 6/16 ACHRAF HAKIMI: Machte ein gutes, aber kein überragendes Spiel. Dafür im Abschluss bzw. der Vorbereitung nicht präzise genug. Trotzdem einer der Aktivposten der Dortmunder. Note: 3. © imago images 7/16 THOMAS DELANEY: Wie gehabt bissig in den Zweikämpfen, ein richtiger Terrier. An ihm bissen sich die Berliner im Zentrum oft die Zähne aus. Note: 3. © imago images 8/16 AXEL WITSEL: Zehn Minuten vor dem Ende musste der Stratege vom Platz, aber nicht weil seine Leistung nicht passte. Die war ansprechend, auch wenn manchmal das Tempo fehlte. Note: 3,5. © imago images 9/16 RAPHAEL GUERREIRO: Wie er den Ball behandelt, ist eine Augenweide. Gegen eher defensive Gäste zu selten mit dem Platz, um wirklich zu glänzen - eine durchschnittliche Leistung. Note: 3,5. © imago images 10/16 JULIAN BRANDT: Kam als falscher Neuner zu selten in die Situationen, die ihn stark machen. Symptomatisch sein Fehlpass bei einem Drei-gegen-eins-Konter. Dafür mit tollen Vorlage zu Cans Treffer. Musste in der 67. Minute vom Platz. Note: 4,5. © imago images 11/16 JADON SANCHO: Zwar sehr bemüht, aber nicht im Ansatz so stark wie am Sonntag in Paderborn. Eine Großchance vergab er kläglich, eine weitere ließ er kurz vor Abpfiff liegen. Note: 4. © imago images 12/16 THORGAN HAZARD: Der Belgier tauchte auch immer mal wieder ganz vorne auf, doch im Abschluss fehlt ihm der Killerinstinkt. Aus taktischen Gründen musste er in der Schlussphase runter. Note: 4,5. © imago images 13/16 GIOVANNI REYNA: In den gut 25 Minuten auf dem Feld fiel der junge Amerikaner nicht wirklich auf. Das Spiel lief eher an ihm vorbei. Note: 4. © imago images 14/16 MATEU MOREY: Kam kurz vor dem Ende (79.) für Hazard, um die Defensive zu stärken. Das gelang ihm. Keine Bewertung. © imago images 15/16 LEONARDO BALERDI: Ersetzte Witsel (80.) und präsentierte sich ein Mal richtig stark in der Rückwärtsbewegung. Keine Bewertung. © imago images 16/16 MARCEL SCHMELZER: Der Ex-Kapitän kam wie schon in den letzten Spielen noch zu seinem Einsatz, als er in der 90. Minute Guerreiro ersetzte. Dieses Mal aber ohne Torbeteiligung. Keine Bewertung.

BVB - Hertha BSC: Die Aufstellungen

BVB: Bürki - Piszczek, Can, Akanji - Hakimi, Witsel (80. Balerdi), Delaney, Guerreiro (90. Schmelzer)- Sancho, Hazard (79. Morey) - Brandt (68. Reyna).

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt - Grujic (88. Maier), Skjelbred (62. Piatek), Lukebakio (46. Ngankam), Darida, Dilrosun (30. Esswein, 88. Samardzic) - Ibisevic.

BVB gegen Hertha BSC: Die Daten des Spiels

Tor: 1:0 Can (57.)

Hertha-Coach Labbadia absolvierte sein 250. Spiel als Bundesliga-Trainer.

81 Tore nach 30 BL-Spielen sind neuer Vereinsrekord für den BVB.

Dortmund erzielte 55 Tore in der 2. Halbzeit - Ligahöchstwert.

Der BVB gewann 8 der vergangenen 9 Spiele (1 Niederlage) und spielt mit 33 Punkten (wie 2015/16) die zweitbeste Rückrunde der Vereinsgeschichte - nur in der Meistersaison 2011/12 war Dortmund noch besser in der Rückserie (35 Zähler).

Der BVB sammelte in 13 Rückrundenspielen nun bereits mehr Punkte (33) als in der kompletten Hinrunde (30).

In 13 BL-Spielen gegen Hertha BSC sammelte Dortmunds Brandt acht Scorerpunkte (fünf Tore, drei Assists) - mehr als gegen jedes andere BL-Team.

Abwehrspieler Rente aus der U23 und Pherai aus der U19 standen erstmals im Kader des BVB.

Der Star des Spiels: Manuel Akanji (BVB)

Der in der Hinrunde häufig fehlerbehaftete Schweizer Innenverteidiger bestätigte seine zuletzt aufsteigende Form. Spielt nun mit besserer Körpersprache und wirkt insgesamt deutlich sicherer in seinen Aktionen. Führte in Luft und auf dem Boden acht Zweikämpfe und verlor keinen einzigen. Dazu einige gute Bälle bei der Spielauslösung.

Der Flop des Spiels: Dodi Lukebakio (Hertha BSC)

Kam lediglich zu 18 Ballaktionen und verlor jeden seiner vier Zweikämpfe - sowie den einen in der Luft. Zudem mit acht Ballverlusten und somit einer Passquote von nur knapp über 60 Prozent. Offensiv daher nicht zu sehen und zur Pause ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Ohne Schwierigkeiten in einem fairen Spiel. Hätte dem eingewechselten Ngankam nach seinem Foul an Hazard aber Gelb geben können (65.). Dazu hätte man das Handspiel von Boyata im eigenen Strafraum mit Elfmeter bestrafen müssen. Der zur Hilfe gerufene VAR entschied jedoch anders - angesichts des gegen Dortmund ausgesprochenen Elfmeters in der Vorwoche nach Cans Handspiel nur schwer verständlich.