FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB denkt angeblich über ehemaligen Spieler von Vincent Kompany nach - Bundesligist an Mathys Tel dran?

FC Bayern München, Gerücht: Kommt ein ehemaliger Kompany-Spieler?

Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung eines ehemaligen Spielers von Trainer Vincent Kompany. Wie Sky berichtet, soll Luca Koleosho vom FC Burnley für den Sommer auf dem Zettel des deutschen Rekordmeisters stehen.

Demnach wurde ein Transfer des Rechtsaußen bereits intern diskutiert und analysiert, jedoch sei man noch in der Anfangsphase des Scoutings.

Koleosho absolvierte in der vergangenen Saison unter Kompany 15 Spiele in der Premier League, ehe der Belgier im Sommer das Traineramt bei den Bayern übernahm. In jenen 15 Partien erzielte der Italiener je ein Tor und Assist.

Der 20-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 2029 in Burnley. In der laufenden Spielzeit kommt er auf zwei Treffer in der zweiten englischen Liga.

In München würde auf Koleosho eine hochkarätige Konkurrenz auf den Flügeln und allgemein in der Offensive warten. Allerdings laufen nach den kommenden beiden Saisons die Verträge von Thomas Müller, Leroy Sané (beide 2025), Jamal Musiala und Serge Gnabry (beide 2026) aus.