FC Bayern München, News und Gerüchte: "Statistik spricht nicht unbedingt für ihn!" Torwart-Legende prognostiziert baldige Ablösung von Manuel Neuer

FC Bayern München, News: Neuers Zeit beim FCB bald zu Ende?

Manuel Neuer ist mit seinen 38 Jahren immer noch die klare Nummer eins im Tor des Rekordmeisters, wurde zuletzt für seine Leistungen jedoch immer wieder kritisiert. Torwart-Legende Roman Weidenfeller sieht die Zeit für eine Ablösung auch deswegen bald reif. "Ich glaube schon, dass Manuel Neuer auf jeden Fall noch eine Saison spielen wird. Danach ist es dann die Zeit für einen Newcomer", sagte der ehemalige Nationalspieler in der Sport1-Doppelpass-Sendung am Sonntag.

"Die Statistik spricht gerade nicht unbedingt für ihn, was okay ist. Oftmals ist es so, dass du als Torwart kompensieren möchtest, was die Abwehrspieler dir anbieten. Wenn die Abwehrspieler in eine Fehlerkette reintreten, versuchst du als Torwart es zu korrigieren, und du tappst dann selbst noch in den Fehler rein." Deswegen sehe Neuer "zur Zeit manchmal auch nicht ganz gut aus", so der 44-Jährige.

Weidenfeller findet aber weiterhin, dass Neuer seinen Job im Großen und Ganzen gut macht. "Er hat so viele Unhaltbare schon gehalten und ist immer noch auf dem Level, sodass Manuel aus meiner Sicht immer noch unantastbar ist." Die biologische Uhr ticke aber "auch bei Manuel Neuer".

Neuers Vertrag an der Isar läuft zum Saisonende aus. Wie Sky zuletzt berichtete, werden sich im neuen Jahr beide Parteien noch einmal zusammensetzen, um eine potenzielle Verlängerung zu besprechen. Sollte man jedoch nicht verlängern, gilt der am VfB Stuttgart verliehene Alexander Nübel als größter Favorit auf Neuers Nachfolge.