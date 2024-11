Einer baute zuletzt ab! Der spannendste Konkurrenzkampf beim FC Bayern München

© getty

FC Bayern: Seit der Barca-Pleite herrscht ein offener Konkurrenzkampf

Wie schnell sich Olise wohl ohne Vorbereitung an das neue Umfeld gewöhnen würde? Sehr schnell! Der 22-jährige Franzose bekam von Kompany nach seiner Ankunft in München direkt einen Startplatz auf dem rechten Flügel. Womöglich auch, um zumindest den Eindruck eines Umbrüchchens zu gewährleisten.

Olise dankte des Trainers Vertrauen umgehend mit etlichen starken Auftritten, gegen Werder Bremen gelangen ihm einmal sogar vier Scorerpunkte in einem Spiel. Auf links setzte Kompany zunächst auf Gnabry, der als einziger Flügelspieler die volle Vorbereitung absolvierte und sich anders als über weite Strecken der Vorsaison topfit präsentierte.

Wie Olise bewies auch Gnabry eine starke Frühform, in den ersten sechs Pflichtspielen verzeichnete er fünf Scorerpunkte. Sané tastete sich nach seiner Reha unterdessen über Einwechslungen heran. Coman durfte nach verlängertem EM-Urlaub und gescheitertem Transfer nur vereinzelt beginnen.

Letztmals stand das Stammduo der Saison-Anfangsphase Olise/Gnabry bei der 1:4-Pleite gegen Barcelona gemeinsam in der Startelf. Seitdem rotiert Kompany munter und befeuerte so einen offenen Konkurrenzkampf. "Bis jetzt haben es alle vier Spieler gut gemacht und sind in etwa auf demselben Niveau", sagte Kompany.