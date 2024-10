FC Bayern München, News und Gerüchte: "Davor nicht ganz so ernst genommen" - mangelnde Fitness unter Thomas Tuchel?

© getty

FC Bayern München, News: FCB-Stars unter Thomas Tuchel nicht fit?

Haben es die Stars des FC Bayern München unter dem früheren Trainer Thomas Tuchel in Sachen Fitness schleifen lassen? Diese Vermutung hat der ehemalige Bayern-Star Markus Babbel. Der erklärte in der ran Bundesliga Webshow, das Team wirke "wieder frisch und fit. Kompany war selbst ein Weltklasse-Spieler und er weiß, wie wichtig die Fitness ist. Ich glaube, das haben die Trainer davor nicht ganz so ernst genommen." Babbel weiter: "Sie wollten mehr über die Taktik kommen, aber wenn du 16, 17 Weltklasse-Spieler in deinen Reihen hast, dann ist die Taktik nicht so entscheidend. Sie müssen einfach die Belastung, alle drei Tage spielen zu müssen, kompensieren können."

Unter Vincent Kompany haben die Bayern einen gelungenen Saisonstart hingelegt und am Mittwoch die erste Niederlage der Saison kassiert, ein unglückliches 0:1 in der Champions League bei Aston Villa. Noch keine große Rolle spielt der teure Neuzugang Joao Palhinha. "In den Spielen, wo er von Beginn an gespielt hat, waren schon Situationen dabei, wo er die falsche Entscheidung getroffen hat. Er hat das Bayern-Spiel noch nicht zu 100 Prozent verinnerlicht", analysierte der ehemalige Innenverteidiger Babbel. Der Transfer sei dennoch die richtige Entscheidung gewesen: Palhinha werde "noch eine tragende Rolle spielen", betonte er.

Babbel hofft wie viele Bayern-Fans auf eine Verpflichtung von Florian Wirtz im kommenden Sommer. Zwar könne er sich "sehr gut vorstellen, dass er sich aus der Bundesliga verabschiedet und zu einem der ganz großen Klubs geht. Aber das will ich nicht, ich will, dass er und Musiala in der Bundesliga bleiben." Denn: "Man stelle sich nur das Dreieck Musiala, Wirtz und Pavlovic beim FC Bayern vor, das wäre ein Dreieck vom Allerfeinsten für die nächsten Jahre. Da müsste sich der deutsche Fußball keine Sorgen machen."