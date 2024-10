"Ich will diese Tradition ein kleines bisschen brechen": Vincent Kompany verkündet Grundsatzentscheidung beim FC Bayern München

Kompany zu Musiala: "Habe das nicht für die Länderspiele gemacht"

Gleichzeitig versicherte Kompany, dass Palhinha "bestimmt eine ganz große Rolle spielen wird in dieser Saison". Wie der 29-jährige Portugiese fehlte gegen Villa auch Jamal Musiala in der Startelf des FC Bayern. "Jamal hat sich nicht top gefühlt in den letzten zwei Tagen", erklärte Kompany. "Wichtig ist, dass er fit bleibt. Er kann schon eine Rolle spielen aber nicht von Anfang an."

Auf den Einwand von DAZN-Moderatorin Laura Wontorra, dass das der deutschen Nationalmannschaft mit Blick auf die anstehenden Nations-League-Spiele zugute kommen könnte, lachte Kompany und erwiderte: "Ich habe das nicht für die Länderspiele gemacht." Das DFB-Team gastiert am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina und empfängt am 14. Oktober die Niederlande.