FC Bayern München, News und Gerüchte: Esther Sedlaczek bekam nach "maximal beschissenem" Versprecher Morddrohungen

FC Bayern München, News: Esther Sedlaczek bekam nach Versprecher Morddrohungen

Sportmoderatorin Esther Sedlaczek hat im "Copa TS"-Podcast verraten, dass sie nach einem Versprecher in der Anmoderation eines Bayern-Spiels vor einigen Jahren Morddrohungen erhalten hatte. Vor dem Pokalspiel des FCB gegen Hertha BSC im Jahr 2019 hatte sie den Rekordmeister aus Versehen als "Bauern" tituliert. "Das war maximal beschissen, aber es war ja keine Absicht. Da habe ich Morddrohungen bekommen", so die 38-Jährige. "Ich dachte: Passt mal auf, ich verspreche mich hier und ihr schreibt mir, dass ihr mich um die Ecke bringen wollt."

Sie habe Kritik und Beleidigungen in den Sozialen Medien früher zu lange mit sich herumgetragen: "Wenn ich früher in den sozialen Medien eine Nachricht gelesen habe, die nicht nett formuliert war, die mich einfach nur beschimpft hat, habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht und mich hat das verletzt." Mittlerweile versuche sie, das auszublenden: "Ich habe mir irgendwann gesagt: Ich will bei mir bleiben und mich wohlfühlen."