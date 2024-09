In der Bundesliga war es für den Weltmeister von 2014 der 475. Einsatz für die Münchner. Da hatte Müller Maier schon am vergangenen Spieltag beim 3:2 in Wolfsburg überholt. Maier stand in seiner Karriere von 1962 bis 1979 473 Mal für die Bayern in der Liga auf dem Platz.

Es ist der nächste Meilenstein in Müllers beeindruckender Karriere bei seinem Herzensklub. Er wurde in der 59. Minute unter dem lautstarken Jubel von 75.000 Fans für Michael Olise eingewechselt.