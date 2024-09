"Sehe das vollkommen anders": Bayern-Legende kontert Dietmar Hamann

"Ich sehe es vollkommen anders. Ich beobachte Musiala schon lange und sehe ihn als sehr mannschaftsdienlich", sagte Pizarro dem Portal Deichstube vor dem direkten Duell seiner beiden Ex-Klubs FC Bayern und Werder Bremen in der Bundesliga (Samstag, 15.30 Uhr). Der 45-jährige Peruaner ist aktuell als Markenbotschafter für den FC Bayern tätig.

Für Pizarro ist Musiala "der beste Youngster der Liga. Er hat alles, was einen Topspieler auszeichnet. Schnelligkeit und Technik, Dribbelstärke und Torgefahr. Er wird für Bayern, für die gesamte Liga und für die Nationalelf der wichtigste Spieler sein. Was sage ich! Er ist es jetzt schon trotz seines jungen Alters!" In den ersten fünf Pflichtspielen der Saison gelangen Musiala bereits fünf Scorerpunkte, zudem glänzte er in der Nationalmannschaft - vor allem im Zusammenspiel mit seinem kongenialen Partner Florian Wirtz.

Auf die Frage, wen von beiden er bevorzuge, sagte Pizarro: "Gute Frage, einfache Antwort: beide. Ich möchte beide in meinem Team haben. Sie verstehen sich gut, wie die letzten Länderspiele gezeigt haben." Der FC Bayern soll seit längerem an einer Verpflichtung von Wirtz arbeiten. "Es ist eine Sache des Geldes, wie immer im Fußball. Die Verantwortlichen bei Bayern müssen sehen, ob das zu stemmen ist", sagte Pizarro.