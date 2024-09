Steile These: Didi Hamann würde Jamal Musiala gegen diesen DFB-Star "gleich morgen tauschen"

Leverkusen nach erster Niederlage in Zugzwang

Nach der Länderspielpause geht es am Wochenende in der Bundesliga weiter. Wirtz tritt mit Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim an. Nach dem 2:3 zuletzt gegen RB Leipzig ist die Serie der Werkself von 35 Bundesligaspielen in Folge ohne Niederlage gerissen.

Mit zwei Siegen hat der FC Bayern dagegen einen perfekten Saisonstart hingelegt. Musiala und Co. sind Samstagabend (18.30 Uhr) bei Aufsteiger Holstein Kiel gefragt.