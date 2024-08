FC Bayern München: Vincent Kompany muss sich bei Thomas Müller eine Frage stellen

Bei seiner Einwechslung in der 64. Minute für Sasha Boey packte Thomas Müller einen Zettel in seine Hose. Später klärte er auf: "Da stand unsere Raumaufteilung nach dem Wechsel drauf, das ist immer leichter, als wenn ich es jedem sage." Das Ganze zu entziffern war da schon deutlich schwieriger: "Da war alles schon ganz verschwommen, im Triebwerk ist es immer heiß!" Typisch Thomas Müller.

Joshua Kimmich, einer derjenigen, die von der neuen Raumaufteilung direkt betroffen waren, meinte zu der durchaus ungewöhnlichen Art der Kommunikation zwischen Trainer, Joker und Spielern: "Haben Sie gesehen, wo sich der Thomas den Zettel hingepackt hat? Den wollte ich dann lieber nicht anfassen." Ein Thomas Müller läuft eben schnell heiß.

Der 34-Jährige ist damit die "Mikrowelle" des FC Bayern. Im Basketball wird dieser Begriff für Spieler benutzt, die von der Bank kommen und schnell einen Unterschied bewirken. Schnell heiß laufen, so heißt die Devise. In dieser Rolle ist Müller beim FCB schon länger, aber gehört die Vereinslegende, die mit der Einwechslung in der Autostadt zum alleinigen Rekordspieler des FC Bayern aufstieg, in dieser Form in die Startelf?