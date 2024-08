Eine Legende überholt: Thomas Müller stellt beim FC Bayern historischen Rekord auf

Müller, der 2008 im FCB-Dress debütiert hatte, erreichte noch eine weitere historische Marke, denn insgesamt stand er zum 709. Mal für die Bayern auf dem Rasen. Damit zog er mit Rekordspieler Maier gleich und dürfte schon bald zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Beim Sieg zum Auftakt in die neue Saison kam Müller als Einwechselspieler beim Stand von 1:2 Mitte der zweiten Halbzeit in die Begegnung. Prompt war er am 2:2 beteiligt und auch davon abgesehen ein belebendes Element.

Sportdirektor Christoph Freund lobte anschließend: "Er hat die Mannschaft nochmal gepuscht, war in allen entscheidenden Szenen dabei. Mit seiner Routine und seiner Spielfreude tut er der Mannschaft gut, er war ein wichtiger Faktor, dass wir das Spiel gedreht haben."