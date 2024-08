FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Transferziel kündigt Entscheidung an - was Harry Kane an Vincent Kompany liebt

© getty

FC Bayern, News: FCB gewinnt auch zweites Testspiel gegen Tottenham

Der FC Bayern München hat am Samstag auch das zweite Testspiel innerhalb von wenigen Tagen gegen Tottenham Hotspur gewonnen. Dabei erwischte der Rekordmeister einen äußerst schlechten Start in die Partie. Dejan Kulusevski konnte bereits in der ersten Spielminute Torhüter Manuel Neuer überwinden, ehe die Bayern in Person von Dayot Upamecano (16.), Serge Gnabry (31.) und Thomas Müller (44.) das Spiel drehten.

Im zweiten Durchgang ging der Spielfluss nach einigen Wechseln etwas verloren, Lucas Bergvall (61.) verkürzte für die Gastgeber. In der Schlussphase wurde unter dem Beifall der Tottenham-Anhänger Torjäger Harry Kane eingewechselt, der vor einem Jahr von London nach München gewechselt war.

Die Bayern starten am Freitag beim Zweitligisten SSV Ulm im DFB-Pokal in die neue Spielzeit.