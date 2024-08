Einigung mit Manchester United: Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui verlassen den FC Bayern München

Das Duo soll dem FC Bayern im Paket 60 Millionen Euro einbringen, durch Boni wären demnach weitere zehn Millionen möglich. Das berichtete am Samstag das zur New York Times gehörende Portal The Athletic.

De Ligt (24) soll bei United einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Die Münchner hatten den niederländischen Nationalspieler im Sommer 2022 für 70 Millionen Euro von Juventus Turin geholt. Mazraoui war 2022 von Ajax Amsterdam gekommen.