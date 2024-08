FC Bayern München, News und Gerüchte: "Wäre vollkommen naiv!" Warnung von Trainer Vincent Kompany - klare Tendenz bei Duo?

© fcbayern.com

FC Bayern, News: Michael Olise verpasst Olympiagold - Max Eberl gratuliert

Der Traum vom Olympiagold ist geplatzt: Michael Olise kommt nach einem Finalkrimi ohne Happy End als Silbermedaillengewinner zum FC Bayern. Der 53-Millionen-Einkauf der Münchner verlor mit Frankreich das Fußballendspiel im Pariser Prinzenpark trotz einer spektakulären Aufholjagd gegen Spanien mit 3:5 (3:3, 1:3) nach Verlängerung.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl gratulierte Olise noch am Abend via X "zum Gewinn von olympischem Silber! Im gesamten Turnier hat er mit starken Leistungen bewiesen, dass er auch für den FC Bayern Gold wert sein kann."

Die Münchner hatten den 22-Jährigen vom englischen Premier-League-Klub Crystal Palace losgeeist. Der Flügelstürmer sei "ein Unterschiedsspieler", betonte Eberl. Er soll den Bayern nach der enttäuschenden vergangenen Saison "neue Impulse" geben.

Olise wird in den nächsten Tagen in München erwartet. Er will keine längere Pause, um sich bei den Bayern schnellstmöglich einzugewöhnen.