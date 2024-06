"Hat den deutschen Fußball beschädigt": Ehemaliger FCB-Trainer attackiert Bayern heftig

© getty

Felix Magath "sehr froh" über Verpflichtung von Vincent Kompany

Kurz darauf konnte Bayern dann schließlich den lange ersehnten Erfolg vermelden, Vincent Kompany kommt als Tuchel-Nachfolger vom FC Burnley nach München. Der 38-jährige Belgier, als Spieler unter anderem beim Hamburger SV und lange bei Manchester City aktiv, hat Ende Mai einen Dreijahresvertrag bis 2027 beim FCB unterschrieben.

Magath sagte zur Verpflichtung von Kompany, dass er "sehr froh" sei, "dass der FC Bayern mal wieder einen sehr guten, erfolgreichen Spieler als Trainer verpflichtet hat. Ich glaube, dass da in der Bundesliga weiter Bedarf herrscht - dass ehemalige Weltklassespieler ihre Erfahrung als Trainer in die Liga einbringen."

Dass Bayern mit Kompany kurzfristig wieder zu der Dominanz zurückfindet, die man in den elf Jahren vor Bayer Leverkusens Titelgewinn in der abgelaufenen Saison an den Tag legen konnte, glaubt Magath jedoch nicht: "Bayern wird eine bessere Saison spielen. Die Spieler stehen viel mehr in der Pflicht. Sie hatten oft den Trainer als Ausrede, die fällt jetzt weg. Eine Dominanz werden die Bayern in den nächsten ein, zwei Jahren nicht mehr haben."

Hinter Bayern liegt eine Spielzeit ohne Titelgewinn. In der Bundesliga wurde man letztlich mit 18 Punkten Rückstand auf Meister Leverkusen nur Dritter, in der Champions League scheiterte man sehr unglücklich im Halbfinale an Real Madrid.

Im DFB-Pokal musste der FCB indes das sensationelle Aus bei Drittligist Saarbrücken in der 2. Runde hinnehmen.