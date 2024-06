Rückkehr von Joshua Zirkzee zum FC Bayern München wird offenbar wahrscheinlicher

Wie fussball.news berichtet, soll der neue Trainer der Bayern, der mit Zirkzee schon gemeinsam bei der RSC Anderlecht zusammengearbeitet hat, ein großer Fan des Stürmers sein.

Der deutsche Rekordmeister ist wiederum nach dem Abgang von Eric Maxim Choupo-Moting auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer zur Unterstützung von Harry Kane.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass auch ein System mit zwei Stürmern, also Kane und Zirkzee, denkbar wäre. In seiner Zeit in Belgien und England hatte Kompany häufiger in einem 4-2-2-System mit zwei echten Stürmern gespielt.

Aktuell haben die Münchner mit Kane und Mathys Tel nur zwei Neuner im Kader. Letzterer wurde von Thomas Tuchel jedoch zumeist auf den offensiven Außen eingesetzt.