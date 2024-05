Thomas Müller hätte FC Bayern München beinahe verlassen: "Nicht genug bezahlt"

Angesprochen auf seine schon über 20 Jahre anhaltende Vereinstreue, erklärte Müller am Montag: "Es gab bei mir auch schon kritische Momente, weil die Vorstellungen vom Verein und mir auseinander gingen, ein Wechsel im Raum stand. Das waren aber kurze Zeiträume, zum Beispiel 2008/09. Da hat Hoffenheim einfach nicht genug bezahlt. Sonst wäre es mit der Treue zum FC Bayern relativ früh vorbei gewesen."

Dass die Hoffenheimer im Winter-Transferfenster 2008/09 bei den Bayern wegen Müller angeklopft hatten, ist keineswegs neu. "Jürgen Klinsmann konnte mich zu der Zeit nicht gebrauchen und da stand ich kurz vor einem Transfer", sagte Müller unter anderem Anfang 2022 in einem Interview.

"Es war dann so, dass Bayern Hoffenheim eine Summe genannt hat - irgendwas zwischen zwei und fünf Millionen - und Hoffenheim fand das dann zu teuer, erklärte der heute 34-Jährige, der damals vorrangig für die zweite Mannschaft zum Einsatz gekommen war. Letztlich sei ein Transfer an "ein paar Hunderttausend oder so" gescheitert.