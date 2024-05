Für knapp 60 Millionen Euro zu haben: FC Bayern München buhlt angeblich um Spaniens EM-Fahrer Nico Williams

Demnach will der deutsche Rekordmeister den Spanier bei der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland eingehend beobachten, um dann möglicherweise auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.

Dem Bericht zufolge hat sich Williams mit seinen Leistungen bei den Basken nicht nur beim deutschen Rekordmeister in den Fokus gespielt. Auch englische Klubs wie Arsenal, Chelsea, Liverpool und Aston Villa wurden schon mit ihm in Verbindung gebracht. In Spanien gilt vor allem der FC Barcelona als interessiert, wobei die Katalanen aufgrund ihrer angespannten finanziellen Situation Probleme haben dürften, sich in einem Transferkampf mit anderen Vereinen durchzusetzen.

Relevo berichtet, dass die festgelegte Ablösesumme für den 21-Jährigen bei knapp unter 60 Millionen Euro liegt.

Beim FC Bayern muss erst einmal die Entscheidung getroffen werden, wer das Team in der kommenden Saison trainiert. Mit dem neuen Coach - aller Voraussicht nach wird es Vincent Kompany - müssen die Münchner ihre Optionen auf dem Transfermarkt besprechen und dann wird sich zeigen, ob die Spur zu Nico Williams heißer wird. Dem Bericht zufolge soll er in jedem Fall aber bei der EM genau unter die Lupe genommen werden.