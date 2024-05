Interesse an Arsenal-Talent? Der FC Bayern München könnte von FA-Regelungen profitieren

In England dürfen Spieler erst ab ihrem 17. Geburtstag Profiverträge unterschreiben, wohingegen dies in der EU bereits mit 16 möglich ist. Der Stürmer wird im November 17. Arsenal befindet sich dem Bericht zufolge zwar bereits in Gesprächen mit Obi-Martins Vertretern über einen Profivertrag ab diesem Zeitpunkt. Bis dahin könnten aber Interessenten aus dem EU-Raum dazwischenfunken.

Obi-Martin spielt aktuell für Arsenals U18. In dieser Saison gelangen ihm in 16 Meisterschaftsspielen bereits 28 Tore, für Aufsehen sorgte er zuletzt mit einem Siebenerpack bei einem 9:0-Sieg gegen Norwich City. Der Däne stammt ursprünglich aus der Nachwuchsakademie des FC Kopenhagen und kam bereits für dänische und englische U-Nationalmannschaften zum Einsatz.

Der FC Bayern intensivierte in den vergangene Jahren sein Werben um internationale Top-Talente. Im Winter kam beispielsweise der 16-jährige Schwede Jonah Kusi-Asare für 4,5 Millionen Euro von AIK Solna, an diesem Freitag wurde der Transfer des gleichaltrigen Franzosen Noah Codjo-Evora offiziell.