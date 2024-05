Erst Hansi Flick, dann Jürgen Klopp: Wilde Gedankenspiele rund um die Trainersuche des FC Bayern München

"Hansi Flick könnte für ein Jahr übernehmen. Der Vorteil an dieser Lösung wäre, dass sich Max Eberl in Ruhe nach einem Kandidaten umsehen könnte, der 2025 übernimmt", schrieb Pfaff in seiner Kolumne für die Münchner Abendzeitung: "Durch einen Übergang mit Flick hätte man Zeit, sich um eine Verpflichtung von Jürgen Klopp zu bemühen."

Flick ist seit seinem Aus als Bundestrainer im September 2023 ohne Job. Klopp wird den FC Liverpool nach der laufenden Saison verlassen und erstmal eine Pause einlegen.

Pfaff selbst ließ durchblicken, dass seine Gedankenspiele nicht unbedingt realistisch umsetzbar sein dürften. "Ich könnte mir vorstellen, dass Flick eher einen langfristigen Vertrag bevorzugen würde", meinte der 70-Jährige.

Für den ehemaligen Welttorhüter aus Belgien, der von 1982 bis 1988 beim FC Bayern zwischen den Pfosten stand, wäre eine Rückkehr von Flick aber definitiv die bessere Lösung als eine Verpflichtung von Zinedine Zidane, der ebenfalls immer wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht wird. Als Begründung nannte Pfaff die fehlenden Sprachkenntnisse der französischen Fußball-Ikone.