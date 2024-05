"Er sollte nicht zu Bayern München": Luca Toni rät Serie-A-Star von FCB-Wechsel ab

"Er sollte nicht zu Bayern München, denn Harry Kane ist da - und dann wäre er kein Stammspieler", sagte Toni der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport über den ehemaligen Münchner Zirkzee.

Mit 12 Toren und sieben Assists in 36 Pflichtspielen sorgt Zirkzee derzeit in der Serie A beim FC Bologna für Furore. Der FC Arsenal soll Berichten zufolge bereits ein konkretes Angebot für den 22-Jährigen abgegeben haben, der in Bologna noch bis 2026 unter Vertrag steht.

Toni, zwischen 2007 und 2009 bei Bayern aktiv, sieht Zirkzee allerdings weiter in Italien. "Er wäre ein großartiger Coup für Juventus und würde gut zu Dusan Vlahovic passen. Dusan ist eine klassische Neun, er ist hervorragend im Abschluss, ein Killer im Strafraum. Joshua ist eine Neuneinhalb", so der 46-Jährige.

Den Sprung zu einem Topklub traut Toni dem Niederländer jedenfalls zu: "Da er aus der bayerischen Schule kommt, ist er es gewohnt, bei einem Spitzenklub zu spielen. Ich hoffe aber, dass er in Italien bleibt."